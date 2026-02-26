La supervisión hospitalaria se fortalece con auditorías de la Corte de Cuentas en El Salvador

En el Hospital San Jerónimo Emiliani en Sensuntepeque los equipos verifican la elaboración y ejecución de sus estados financieros del ejercicio 2025./ (Corte de Cuentas de la República)

La Corte de Cuentas de la República (CCR) ha intensificado sus acciones de control en hospitales nacionales de El Salvador, con el objetivo de asegurar la correcta administración y destino de los fondos públicos asignados al sector salud.

Este mes, el ente fiscalizador ha desplegado equipos de auditores en distintos centros hospitalarios del país, para revisar la documentación financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Estas auditorías forman parte de una estrategia institucional dirigida a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos estatales.

En el Hospital Nacional de Zacatecoluca “Santa Teresa”, en el departamento de La Paz, el personal operativo de la CCR inició una acción de control orientada a la revisión de los estados financieros.

La labor de los auditores abarca la verificación de los ingresos, egresos y la ejecución presupuestaria, elementos centrales para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la población.

De forma paralela, el Hospital Nacional “Nuestra Señora de Fátima”, en Cojutepeque, también fue sujeto a auditoría; allí, equipos técnicos, analizan los registros y documentación relevante para evaluar el cumplimiento de las normativas vigentes.

En la zona oriental y central, el equipo de la Dirección de Auditoría Regional de San Vicente ha supervisado el uso y destino de los fondos asignados a los hospitales.

Entre sus tareas resalta la revisión del flujo de efectivo, la evaluación de la ejecución presupuestaria y la verificación de la transparencia en la administración de recursos.

En el Hospital Nacional de Ilobasco “Dr. José Luis Saca”, en Cabañas, la auditoría financiera cubre el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. El equipo técnico, coordinado por la oficina regional, certifica que los recursos estatales beneficien realmente a los salvadoreños y que el manejo financiero cumpla con los principios de legalidad y eficiencia.

El equipo de la Dirección de Auditoría Regional de San Vicente verifica el uso y destino de los fondos asignados al centro hospitalario de la ciudad./(Corte de Cuentas de la República)

Otra de las instituciones auditadas recientemente es el Hospital San Jerónimo Emiliani, en Sensuntepeque. Allí, los auditores de la CCR iniciaron el examen de los estados financieros y la ejecución presupuestaria, con un enfoque preventivo para evitar posibles irregularidades y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión hospitalaria. La presencia de los equipos en los centros médicos transmite un mensaje de vigilancia activa y compromiso con el combate a la corrupción.

La gestión del presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Walter Salvador Sosa, se distingue por el impulso decidido a la transparencia institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno. Bajo su liderazgo, la CCR aprobó la Política del Sistema de Gestión Antisoborno, un instrumento que establece lineamientos claros para prevenir, detectar y sancionar cualquier intento de soborno o práctica indebida en la administración pública. Esta política se complementa con la reciente aprobación de la Política para la Gestión de Regalos, Hospitalidades, Donaciones y Beneficios Similares, cuyo propósito es establecer reglas estrictas sobre la aceptación y el reporte de obsequios o beneficios por parte de funcionarios y empleados públicos, evitando conflictos de interés y preservando la integridad de los procesos institucionales.

Estas iniciativas demuestran el compromiso de la Corte de Cuentas con la construcción de una cultura de integridad y ética pública. La adopción de políticas antisoborno y regulación de beneficios ha fortalecido la postura de la institución frente a prácticas corruptas, consolidando su papel como garante del uso correcto de los recursos del Estado salvadoreño. Además, la CCR ha reforzado la capacitación de su personal y la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia y el alcance de las auditorías, conforme a los estándares internacionales de fiscalización.

Los equipos también realizan el análisis en el hospital nacional de Zacatecoluca./ (Corte de Cuentas de la República)

La Corte de Cuentas reafirma su postura de combate frontal a la corrupción y su responsabilidad constitucional de supervisar el manejo de los fondos públicos. Las auditorías en hospitales nacionales constituyen una de las acciones clave para asegurar que cada dólar destinado a la salud pública llegue efectivamente a la población usuaria de los servicios médicos.