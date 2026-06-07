El Salvador

Feria Integra brindó más de 2,000 atenciones en la colonia IVU, en San Salvador

El operativo se realizó este sábado en el Centro Escolar República de Honduras y concentró consultas de varias especialidades, entrega de fármacos, orientación jurídica, apoyo emocional y juegos para distintas edades, según el reporte

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La Feria Integra llevó más de 2.000 atenciones a la colonia IVU, en San Salvador, como parte de un programa de la Dirección de Integración en El Salvador. (Cortesía: Dirección de Integración)
La Feria Integra llevó más de 2.000 atenciones a la colonia IVU, en San Salvador, como parte de un programa de la Dirección de Integración en El Salvador. (Cortesía: Dirección de Integración)

La Feria Integra llevó este sábado más de 2,000 atenciones a la colonia IVU, en San Salvador, con consultas médicas, asistencia legal, apoyo psicológico y actividades recreativas en el Centro Escolar República de Honduras, dentro de una jornada que, según el comunicado de la Dirección de Integración, forma parte de un programa de la Dirección de Integración que se desarrolla en todo El Salvador para acercar servicios públicos a las comunidades.

Desde temprano, cientos de personas llegaron al centro educativo para acceder a los servicios. La institución también habilitó un circuito de autobuses gratuito para facilitar el traslado de los asistentes.

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La cobertura incluyó medicina general, oftalmología, pediatría, ginecología y otras especialidades, con atención a cargo de profesionales del Ministerio de Salud. Cada paciente recibió además los medicamentos recetados por el personal médico.

La jornada reunió atención médica, apoyo legal y actividades para niños y adultos

La feria también ofreció vacunación para mascotas y entrega de abate y purificadores de agua y verdura. En paralelo, profesionales de la Procuraduría General de la República brindaron orientación en mediación, conciliación y otros procesos, además de atención psicológica.

Katherine Sánchez, técnico de Ferias Integra, dijo que la actividad estaba dirigida a las comunidades aledañas de la colonia IVU y otras zonas del departamento de San Salvador. También afirmó que durante la mañana ya habían atendido a “más de mil personas”.

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Sánchez detalló que la oferta incluyó “medicina general, odontología, dermatología”, además de “atención psicológica” y “asesoría legal”. Añadió que la jornada incorporó espacios de entretenimiento como globoflexia, pintacaritas y taller de pintura para niños, así como actividades en arte, educación y deporte para jóvenes, adultos y adultos mayores.

En términos prácticos, la feria puso a disposición de los vecinos consultas, medicamentos y orientación profesional sin costo, con solo acercarse al lugar. Ese fue el esquema de atención descrito para los habitantes de la colonia IVU y distritos cercanos a San Salvador.

La jornada de la Feria Integra en el Centro Escolar República de Honduras ofreció consultas médicas, asistencia legal, apoyo psicológico y actividades recreativas. (Cortesía: Dirección de Integración)
La jornada de la Feria Integra en el Centro Escolar República de Honduras ofreció consultas médicas, asistencia legal, apoyo psicológico y actividades recreativas. (Cortesía: Dirección de Integración)

El Consejo Nacional de la Primera Infancia y Adolescencia, CONAPINA, coordinó las actividades lúdicas para la niñez, entre ellas pintacaritas, globoflexia y otros juegos. Los asistentes también participaron en presentaciones artísticas, actividades culturales y encuentros deportivos.

Beneficiarios destacaron la presencia de servicios que no siempre encuentran en sus comunidades

Yessenia García, beneficiaria de San Martín, dijo en el testimonio incluido en el texto fuente que muchas personas del lugar del que provenía aprovecharon servicios dentales, fisioterapia y asesoría legal. También explicó que esperaba este tipo de programas porque “no en todos los hospitales o en las unidades de salud hay fisioterapia. En cambio, aquí sí”.

García agregó que en la feria también encontró entretenimiento y espacios artísticos para niños, junto con la entrega gratuita de medicinas y tratamientos, según el texto fuente. En su invitación a otros asistentes, sostuvo que “sí, hay bastante” y que la actividad “ayuda bastante”.

La Feria Integra entregó medicamentos recetados, además de abate, purificadores de agua y verdura, y vacunación para mascotas. (Cortesía: Dirección de Integración)
La Feria Integra entregó medicamentos recetados, además de abate, purificadores de agua y verdura, y vacunación para mascotas. (Cortesía: Dirección de Integración)

Ana Pérez, beneficiaria de Ilopango, afirmó en el testimonio incluido en el texto fuente que ya había pasado consulta y que había recibido sus medicinas. “Ya acabo de pasar consulta y me han atendido bien, gracias a Dios. Ya llevo mis medicinas”, dijo.

Carlos Martínez, beneficiario de Tonacatepeque, calificó la iniciativa como “una estrategia magnífica del Gobierno”. Otra de las voces incluidas en el material añadió: “Me han atendido bien los doctores. Y me siento feliz de estar aquí”.

Las Ferias Integra son uno de los programas impulsados por la Dirección de Integración dentro de la estrategia denominada Florecimiento Salvadoreño. Las jornadas, añade el material, se desarrollan en todo El Salvador.

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