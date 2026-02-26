El Salvador

Jornadas críticas en El Salvador: Incendios no dan tregua y continúan devorando zonas urbanas y rurales

Incendios en terrenos baldíos, carreteras y edificios han activado los protocolos de emergencia en distintas regiones de El Salvador. Las labores de control y liquidación buscan frenar el avance de las llamas

Comandos de Salvamento realizaron labores
Comandos de Salvamento realizaron labores de apoyo para la extinción de un incendio forestal en el sector de Los Zacatillos, jurisdicción de San Juan Nonualco, La Paz Este (Foto cortesía Comandos de Salvamento).

Durante las últimas horas, una serie de incendios en distintos puntos de El Salvador ha mantenido en alerta a las autoridades y cuerpos de emergencia. Los incidentes, que se han registrado en zonas urbanas y rurales, reflejan un aumento en la incidencia de fuegos forestales y estructurales, según reportes oficiales.

Las acciones de control y liquidación han requerido el despliegue de recursos adicionales y la colaboración de diferentes instituciones para evitar la propagación del fuego hacia áreas pobladas.

Por lo que, en las últimas horas se han registrado varios incendios. El primer incidente relevante se registró ayer, alrededor de las 19:00 horas en la Carretera de Oro, específicamente frente al Cementerio Los Cipreses, en el sector que conecta Soyapango con San Martín, a la altura del kilómetro 3 ½.

De acuerdo con información proporcionada por los equipos de Bomberos de El Salvador, el fuego se originó en un terreno con abundante vegetación seca y hojarasca. El personal ejecutó maniobras de control y liquidación desde diferentes puntos estratégicos para evitar que las llamas alcanzaran zonas residenciales o se extendieran a lo largo de la carretera.

Personal de bomberos realiza labores
Personal de bomberos realiza labores de extinción para frenar el avance de las llamas en un incendio de maleza seca (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos).

Cerca de las 20:00 horas, otro incendio fue reportado en un terreno con maleza seca y hojarasca, en las inmediaciones de un estacionamiento de microbuses en el cantón San Roque, jurisdicción de Mejicanos, en el departamento de San Salvador. El equipo operativo de Bomberos de El Salvador realizó cortes en el avance del fuego, concentrando esfuerzos en prevenir daños a los vehículos y reducir el riesgo para los habitantes de la zona.

Minutos después, se confirmó la liquidación de un nuevo incendio en un área con vegetación seca situada en el kilómetro 21½ de la Carretera al Puerto de La Libertad. Las labores de extinción se centraron en eliminar focos activos y asegurar que el fuego no se reavivara por el viento o el calor residual.

Según datos de Bomberos de El Salvador, este tipo de incidentes se ha vuelto más frecuente en las últimas semanas, en parte por vientos nortes y la sequía prolongada que afecta a varias zonas del país.

Personal de bomberos inspecciona la
Personal de bomberos inspecciona la zona tras la sofocación de un incendio, verificando posibles focos activos durante la noche (Foto cortesía Cuerpo de Bomberos).

Incendio en el Ex Hotel Alameda refuerza el llamado a la prevención ciudadana

En el área metropolitana de San Salvador, los bomberos también respondieron a un incendio estructural en el Ex Hotel Alameda, ubicado en la Alameda Franklin Delano Roosevelt y la 43 Avenida Sur.

El siniestro fue detectado a tiempo, lo que permitió la ejecución de maniobras de contención para impedir daños mayores en el edificio y en propiedades adyacentes. Las autoridades reportaron que, hasta el cierre de este informe, no se registraron víctimas ni personas lesionadas en ninguno de los incidentes recientes.

Un video grabado desde un vehículo en movimiento muestra la magnitud de un enorme incendio en un predio con abundante maleza sobre la carretera de Oro, frente al Cementerio Los Cipreses, en Ilopango.

En lo que va de 2026, El Salvador ha registrado más de 1,500 incendios hasta el 21 de febrero se contabilizaban 1,514 incendios. Esta cifra representa un aumento crítico del 65% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Bomberos de El Salvador reitera el llamado a la población para que evite prácticas que puedan detonar incendios, como la quema de basura o el uso irresponsable de fuego en áreas verdes.

El organismo recomienda mantener limpios los terrenos, eliminar residuos combustibles y reportar de inmediato cualquier indicio de incendio para facilitar una respuesta oportuna. Según cifras oficiales, el número de incendios atendidos en lo que va del año muestra un incremento respecto al mismo periodo del año anterior.

El fenómeno de los incendios en El Salvador coincide con una temporada seca más intensa de lo habitual, lo que incrementa la vulnerabilidad de zonas con vegetación acumulada. Las autoridades mantienen activos los protocolos de vigilancia y respuesta, especialmente en puntos críticos identificados previamente, como carreteras, áreas naturales y estructuras abandonadas.

