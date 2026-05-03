Honduras

EE. UU. fortalece sistema de salud en Honduras con nueva sala de emergencias

La inversión supera los 1.9 millones de dólares y busca mejorar la atención médica para más de 450 mil personas.

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El Hospital Roberto Suazo Córdova atiende a pacientes de cinco departamentos, siendo clave para la atención médica en zonas rurales y de difícil acceso.
El Hospital Roberto Suazo Córdova atiende a pacientes de cinco departamentos, siendo clave para la atención médica en zonas rurales y de difícil acceso.

El sistema sanitario hondureño suma un nuevo esfuerzo de fortalecimiento con la inauguración de una moderna sala de emergencias en el Hospital Roberto Suazo Córdova, en el municipio de La Paz. La obra, ejecutada con fondos de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, representa una inversión superior a USD 1,9 millones (más de 50 millones de lempiras) y forma parte de la cooperación bilateral orientada a mejorar la capacidad de respuesta médica en el país.

La nueva infraestructura amplía la capacidad operativa del hospital y responde a una necesidad histórica: aliviar la presión sobre uno de los centros asistenciales más importantes de la región central.

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El Hospital Roberto Suazo Córdova ha sido durante décadas un punto clave de atención médica para miles de hondureños. Su ubicación estratégica lo convierte en un centro de referencia para pacientes de La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Intibucá y Santa Bárbara.

Atención en Salud

Esta condición ha generado una demanda sostenida que ha puesto a prueba su infraestructura. Antes de la ampliación, las áreas de emergencia y maternidad enfrentaban saturación habitual; los pacientes eran atendidos en espacios reducidos y los tiempos de espera se prolongaban.

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La falta de áreas adecuadas para clasificación de pacientes (triaje), observación y atención inmediata limitaba la eficiencia del servicio, especialmente en situaciones críticas.

El proyecto refleja la cooperación internacional en salud, con Estados Unidos apoyando inversiones, prevención y respuesta ante epidemias en Honduras.
El proyecto refleja la cooperación internacional en salud, con Estados Unidos apoyando inversiones, prevención y respuesta ante epidemias en Honduras.

La nueva sala de emergencias fue diseñada para responder a estas limitaciones. El espacio incorpora áreas específicas para triaje, salas de espera, observación y atención diferenciada, con el objetivo de ordenar el flujo de pacientes y mejorar la calidad del servicio.

Con esta ampliación, el hospital podrá atender entre 2.000 y 3.000 emergencias mensuales, además de aproximadamente 250 partos cada mes, datos que reflejan la magnitud de la demanda en la zona.

El equipamiento incluye insumos médicos básicos y mobiliario, elementos clave que permiten un funcionamiento adecuado en la atención diaria.

Cooperación bilateral

El beneficio de esta obra va más allá del municipio de La Paz. Estimaciones indican que más de 450.000 personas en cinco departamentos tendrán acceso a una atención más eficiente y oportuna.

En regiones donde el acceso a hospitales de mayor complejidad es limitado, centros como el Roberto Suazo Córdova son esenciales para atender emergencias, partos y enfermedades comunes.

El proyecto refleja la cooperación internacional en salud, con Estados Unidos apoyando inversiones, prevención y respuesta ante epidemias en Honduras.
El proyecto refleja la cooperación internacional en salud, con Estados Unidos apoyando inversiones, prevención y respuesta ante epidemias en Honduras.

Esto convierte a la nueva sala en una pieza clave dentro de la red de salud pública, especialmente para comunidades rurales y de difícil acceso.

La participación de Estados Unidos en este proyecto refleja una línea de cooperación sostenida en el ámbito sanitario. En los últimos años, este apoyo ha incluido inversiones en infraestructura, programas de prevención, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y asistencia en situaciones de emergencia.

Asignación de personal

A pesar del avance que representa la nueva infraestructura, el reto principal sigue siendo la sostenibilidad en el tiempo. La Secretaría de Salud será la encargada de garantizar el funcionamiento de la sala mediante la asignación de personal médico, administrativo e insumos.

El sistema de salud hondureño enfrenta problemas estructurales que exceden la infraestructura: déficit de especialistas, limitaciones presupuestarias y dificultades en el abastecimiento de medicamentos se mantienen como obstáculos recurrentes.

La inauguración de esta sala de emergencias representa un paso importante en la mejora de la atención médica en Honduras, particularmente en regiones con alta demanda y limitaciones históricas.

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