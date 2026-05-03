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Anne Hathaway reveló que su look favorito de “El diablo viste a la moda 2” fue eliminado de la película

Durante la premiere europea, la actriz explicó por qué ese conjunto especial fue cortado en la edición final

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El diablo viste a la moda 2
Anne Hathaway confesó que su look favorito de "El diablo viste a la moda 2" fue eliminado del montaje final (20th Century Studios)

Anne Hathaway reveló que su atuendo favorito del rodaje de El diablo viste a la moda 2 terminó eliminado del corte final de la película, según declaró en la premiere europea del filme en Londres.

La actriz de 43 años confirmó durante el evento celebrado el 22 de abril en la capital británica que el look en cuestión era “una camiseta de Phoebe Philo, con una cola”, según declaró a medios presentes en la premiere, entre ellos la revista People.

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“No sé, era una prenda, más que nada”, intentó describir. “Pero la amaba muchísimo”.

La situación se volvió más frustrante cuando Hathaway se enteró de la noticia directamente del director del filme.

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“Y entonces dije que era mi atuendo favorito de la película, y [el director] David [Frankel] me llamó —yo aún no había visto la película— y me dijo: ‘Ya no está’”, recordó. “Y yo pensé: ‘Bueno, quizás fue bueno que los paparazzi estuvieran ahí’”.

El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)
El atuendo favorito de la actriz consistía en una camiseta de Phoebe Philo con cola, fotografiado durante el rodaje en Nueva York en 2025 (20th Century Studios)

El conjunto había sido fotografiado durante el rodaje en Nueva York en julio de 2025 e incluía una camiseta blanca con una larga cola en la espalda, pantalones blancos cortos y zapatos blancos de punta, combinados con gafas de sol negras, un bolso negro al hombro y un collar llamativo.

En El diablo viste a la moda 2, la historia retoma los pasos de Andy Sachs veinte años después de los eventos del filme original.

El personaje, interpretado por Anne Hathaway, ahora trabaja como periodista de investigación premiada en Nueva York, hasta que toda la redacción es despedida abruptamente y ella es contratada por su antigua jefa en la revista Runway, Miranda Priestly, a cargo de Meryl Streep.

La estrella de cine también reflexionó ante People sobre la evolución paralela entre ella y su personaje desde la primera entrega de 2006.

El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)
En la secuela, Andy Sachs regresa veinte años después como periodista de investigación en Nueva York y enfrenta una abrupta reestructuración laboral (20th Century Studios)

“Creo que las dos somos más seguras, ¿sabes?”, señaló a la revista. “Creo que hace 20 años Andy Sachs estaba muy preocupada por hacer las cosas bien y realmente quería complacer a su jefa, y ahora creo que quiere ser ella misma, y me identifico con eso”.

Aunque su look favorito no llegó a las pantallas, Hathaway rescató un atuendo icónico del filme original para cerrar la gira de prensa.

El 29 de abril se presentó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon con el abrigo verde kelly con ribetes de estampado de leopardo que Andy lucía en la película de 2006, acompañado de gafas negras de gran tamaño.

Su estilista, Erin Walsh, explicó a Vogue que fue una decisión deliberada: “Annie quería cerrar la gira con este guiño a la película. Como era el último momento de la gira, se sentía como una pieza muy especial”.

Walsh aclaró que Hathaway había adquirido el abrigo en una subasta. La prenda había sido seleccionada originalmente por la diseñadora de vestuario Patricia Field, quien declaró a Entertainment Weekly en 2016: “Para mí, el éxito de la ropa no es solo que se vea bien, sino que tiene que contar la historia”.

El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)
Hathaway reflexionó sobre la evolución de su personaje Andy Sachs y destacó el crecimiento personal que experimentaron ambas desde 2006 (20th Century Studios)

La rutina de ejercicios de Anne Hathaway

La preparación física de Anne Hathaway para su regreso a la ficción no fue menor. La actriz lleva cuatro años entrenando intensamente con la entrenadora personal Monique Eastwood, con sesiones de cuatro a cinco veces por semana basadas en el llamado Movement Method.

“Necesitaba prepararse para Mother Mary, así que hace mi Movement Method entre 4 y 5 veces a la semana”, explicó Eastwood a Women’s Health.

Eastwood, que también ha entrenado a las coprotagonistas del filme Emily Blunt y Stanley Tucci durante 12 y 10 años respectivamente, desarrolló su método a partir de su formación como bailarina.

La rutina combina elementos de danza, ballet, pilates y ejercicio convencional, con un enfoque en movimientos multidireccionales que trabajan la postura y la fuerza.

Anne Hathaway mantiene una intensa rutina fitness basada en el Movement Method, combinando danza, pilates y ejercicios multidireccionales (REUTERS/Jack Taylor)
Anne Hathaway mantiene una intensa rutina fitness basada en el Movement Method, combinando danza, pilates y ejercicios multidireccionales (REUTERS/Jack Taylor)

“Mi filosofía se basa en construir una conciencia sólida del núcleo corporal para que el movimiento sea más grácil y eficiente”, detalló la entrenadora.

La secuencia completa, que toma aproximadamente 30 minutos, utiliza mancuernas de entre tres y cinco kilogramos según el nivel. Cada ejercicio se repite diez veces por lado.

“No es un flujo rápido”, precisó Eastwood a Women’s Health. “Tómenlo con calma, observen mis movimientos con atención y sigan las indicaciones”.

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