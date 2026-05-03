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Spike Lee salió en defensa del biopic “Michael” y rechazó las críticas por omitir las acusaciones de abuso infantil

El director de cine, y cercano colaborador de Jackson, argumentó que las denuncias ocurrieron años después del cierre narrativo de la película

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Michael Jackson película - Spike Lee
Spike Lee defiende el biopic "Michael" por omitir las acusaciones de abuso sexual al centrarse en la vida de Jackson hasta 1988 (Lionsgate/REUTERS)

El director Spike Lee salió en defensa del biopic Michael ante las críticas por omitir las acusaciones de abuso sexual infantil contra el cantante, argumentando que el filme concluye antes de que dichas acusaciones se produjeran.

En una entrevista con CNN, Lee —quien dirigió el videoclip de la canción “They Don’t Care About Us” de Jackson en 1996 y realizó dos documentales sobre el artista tras su muerte— fue categórico al expresar su apoyo a la película: “La he visto dos veces. Me encanta”, declaró.

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El cineasta detrás de Malcolm X y Do the Right Thing rechazó con firmeza el principal reproche que ha recibido el biopic, protagonizado por Jaafar Jackson en el papel de su tío.

Ante quienes cuestionan que Michael no aborde las múltiples acusaciones de abuso sexual infantil que pesaron sobre el Rey del Pop, respondió sin rodeos.

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“¡Pero la película termina en el ’88! Y las cosas de las que hablan, las acusaciones, ocurrieron después“, sostuvo. “¡Así que estás criticando la película por algo que quieres que aparezca, pero que no encaja en la línea temporal del filme!”.

Michael Jackson en "They don't really care about us", video dirigido por Spike Lee
El famoso director estuvo detrás del video musical de “They Don’t Care About Us”, que se lanzó en 1996 (YouTube)

En efecto, Michael concluye su relato en 1988, cinco años antes de que el primer acusador del cantante se presentara públicamente en 1993.

Spike Lee también aprovechó la entrevista con CNN para reflexionar sobre el legado artístico de Jackson. “Extraño a Mike y extraño a Prince. Quiero decir, estos son mis hermanos. Trabajé con ambos. Personas hermosas, hermosas”, expresó.

Asimismo, destacó la vigencia de “They Don’t Care About Us”: “Realmente habla de lo que ha ocurrido hoy en el mundo. Michael, Prince, grandes artistas como ellos, cuando eres un gran artista, ves las cosas antes de que sucedan. Es un don, un don de Dios”.

Colman Domingo, quien interpreta a Joe Jackson, el padre y mánager del cantante, en el largometraje, también salió al paso de críticas similares el mes pasado.

En declaraciones recogidas por medios especializados, el actor apuntó a la posibilidad de una segunda parte: “Existe la posibilidad de que haya una segunda entrega que aborde otras cosas que pudieron ocurrir después. Esta película trata sobre la formación de Michael, cómo fue criado y cómo intentaba encontrar su voz como artista”.

Michael, película de Michael Jackson
La película "Michael", protagonizado por Jaafar Jackson, narra la formación artística del rey del pop hasta antes del primer escándalo público (Universal Pictures)

¿Por qué “Michael” no mostró las acusaciones de abuso sexual infantil?

Detrás de la decisión de concluir el relato en 1988 no solo hay una elección narrativa: existe una razón legal de peso que obligó a reformular el proyecto por completo.

El equipo creativo del filme —encabezado por el director Antoine Fuqua, el guionista John Logan y el productor Graham King— descubrió en el otoño de 2024 que la versión original de la película violaba los términos de un acuerdo extrajudicial firmado entre Michael Jackson y Jordan Chandler, el primer joven que lo acusó de abuso sexual en 1993.

Ese acuerdo, alcanzado en 1994 a cambio de aproximadamente 20 millones de dólares, prohíbe cualquier representación dramatizada de los hechos vinculados a las acusaciones.

Larry Feldman, abogado de Chandler que negoció el acuerdo, precisó al New York Times que el pacto estipulaba que “ninguna de las partes podía hacer nada relacionado con publicitar o comunicar lo ocurrido”.

Al conocer que Fuqua no solo había incorporado la historia de Chandler en su versión original, sino que además había retratado a Jackson como víctima de una extorsión por parte del padre del acusador, Feldman fue contundente: “Eso es exactamente lo que no podían hacer”.

Se filmó una secuencia del allanamiento de Neverland Ranch en 1993, pero la escena fue eliminada tras descubrirse que violaba los términos del acuerdo extrajudicial entre Jackson y su primer acusador (Captura de video)
Se filmó una secuencia del allanamiento de Neverland Ranch en 1993, pero la escena fue eliminada tras descubrirse que violaba los términos del acuerdo extrajudicial entre Jackson y su primer acusador (Captura de video)

De acuerdo con lo publicado por el portal Puck, el guion original de Michael utilizaba la historia de Jordan Chandler como dispositivo central del relato, incluyendo una secuencia que recreaba el allanamiento de Neverland Ranch en 1993.

Antoine Fuqua confirmó a The New Yorker haber filmado esa escena: “Lo filmé siendo desnudado, tratado como un animal, un monstruo”.

Tras conocerse la cláusula del acuerdo, la producción fue sometida a una profunda reestructuración que eliminó por completo las acusaciones del metraje.

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