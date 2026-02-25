Más de 180 mujeres rompen moldes y se convierten en operadoras de carga pesada en El Salvador

Graduadas del programa de capacitación en logística, junto a autoridades y formadores, celebran su incorporación al sector portuario en El Salvador (Foto cortesía COEXPORT).

El avance de la inclusión femenina marca un hito en la logística salvadoreña, con más de 180 mujeres capacitadas para operar equipos de transporte pesado en puertos nacionales.

La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) impulsa esta transformación con aliados institucionales, adaptando el sector logístico a los desafíos actuales y ampliando oportunidades de empleo para mujeres en áreas tradicionalmente ocupadas por hombres.

El programa de formación, desarrollado junto a la Unión Portuaria del Pacífico y el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), seleccionó a 230 personas de entre más de 600 postulantes. El 88% de quienes culminaron el proceso fueron mujeres, provenientes de municipios como:

Acajutla

San Julián

Nahuizalco

Ahuachapán, Guaymango.

Las nuevas operadoras ya se incorporaron a la fuerza laboral del Puerto de Acajutla y otras terminales, cubriendo plazas en un sector vital para el crecimiento económico del país.

Descubre el inspirador proceso de formación de la Red de Operadoras Salvadoreñas de Equipo Portuario. Un programa de COEXPORT que capacita a una nueva generación de mujeres en la operación de Terminal Trucks, preparándolas para nuevos retos en el área de la logística portuaria.

Según explicó Silvia Cuéllar, presidenta de COEXPORT, esta iniciativa responde tanto a la modernización de la infraestructura portuaria como a la demanda de personal calificado. Al ampliar la participación femenina, el país subsana cuellos de botella en el transporte interno de carga y optimiza la competitividad portuaria.

La capacitación y el acceso a empleo especializado fortalecen el dinamismo exportador y contribuyen al desarrollo local, al tiempo que permiten que más mujeres se integren a la economía formal.

Certificación de Operador Confiable: estándares, beneficios y proyección internacional para empresas salvadoreñas

El proceso de profesionalización se enmarca en una estrategia nacional que también incluye la certificación de Operador Confiable, impulsada por la Dirección General de Aduanas (DGA). Este reconocimiento acredita a empresas que cumplen con estándares elevados en prácticas aduaneras, seguridad y trazabilidad en la cadena logística.

La certificación otorga beneficios como prioridad en el despacho aduanero, reducción de controles físicos y documentales, atención preferencial y acceso a la Aduana Virtual, lo que facilita la gestión de importaciones y exportaciones desde las propias instalaciones de las compañías.

Estas mujeres, equipadas con cascos y chalecos de seguridad, están transformando una industria tradicionalmente masculina. Un poderoso mensaje de empoderamiento e igualdad.

El programa de Operador Confiable exige auditorías, formación técnica y la implementación de procesos internos rigurosos. Su objetivo es fortalecer la competitividad del comercio exterior y facilitar la integración regional. El Salvador ha firmado Acuerdos de Reconocimiento Mutuo con países como Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, Ecuador y República Dominicana, permitiendo que el estatus de operador confiable tenga validez internacional.

Modernización exportadora: crecimiento empresarial, formación y equidad de género en la logística salvadoreña

Hasta inicios de 2026, más de 29 empresas de sectores como plásticos, farmacéuticos, consumo masivo, alimentos, logística y transporte han obtenido la certificación, con una meta trazada de alcanzar al menos 100 compañías acreditadas antes de finalizar el año.

Organizaciones como COEXPORT y la cooperación internacional, entre ellas USAID, apoyan el proceso mediante asistencia técnica y cursos de formación, ampliando la adopción de prácticas modernas y tecnificadas en el sector privado.

“Esta formación demuestra la capacidad del país para preparar talento propio y enfrentar los retos del comercio exterior con personal especializado”, aseguró Cuéllar en una entrevista radial.

La modernización y el fortalecimiento del sector exportador salvadoreño se reflejan también en la adopción de estándares internacionales de calidad y seguridad. Tanto la inclusión femenina en el transporte pesado como la certificación de empresas bajo el esquema de operador confiable posicionan a El Salvador para responder a las exigencias de los mercados internacionales y aprovechar nuevas oportunidades comerciales.