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El alto el fuego entre Israel y Líbano impulsa las expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Washington presentó el anuncio como un avance clave en los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en Medio Oriente y facilitar un entendimiento con Teherán. El régimen iraní había condicionado cualquier acuerdo al fin de los combates entre Jerusalén y Beirut

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Israel y Líbano acordaron implementar un alto el fuego para poner fin a las hostilidades entre ambos países, informó el miércoles la administración del presidente estadounidense Donald Trump, en un paso que fortalece las expectativas de un acuerdo más amplio destinado a terminar la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán.

El entendimiento surgió tras negociaciones celebradas en Washington y quedó plasmado en una declaración conjunta difundida por el Departamento de Estado estadounidense. El acuerdo establece que la tregua dependerá de un cese total de las acciones armadas por parte de Hezbollah, organización terrorista respaldada por Irán, y de la retirada de todos sus integrantes del sector sur del río Litani.

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La administración estadounidense presentó el anuncio como un avance importante dentro de los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones regionales y facilitar un entendimiento con Teherán. Irán había condicionado parte de cualquier acuerdo con Washington al fin de los combates entre Israel y Líbano.

La tregua intenta consolidar un proceso que ya tuvo antecedentes recientes. Las partes habían alcanzado un acuerdo similar el mes pasado, pero los enfrentamientos continuaron. El conflicto se intensificó después de que Israel iniciara una ofensiva militar en territorio libanés en marzo con el objetivo de combatir a Hezbollah, que había lanzado ataques transfronterizos en apoyo a Irán.

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Según el texto divulgado por Washington, Israel y Líbano también avanzarán en la creación de zonas piloto bajo control exclusivo de las Fuerzas Armadas libanesas, sin presencia de actores armados no estatales. El objetivo declarado consiste en generar condiciones para futuras negociaciones políticas y de seguridad.

El entendimiento surgió tras negociaciones celebradas en Washington y quedó plasmado en una declaración conjunta difundida por el Departamento de Estado estadounidense (REUTERS)
El entendimiento surgió tras negociaciones celebradas en Washington y quedó plasmado en una declaración conjunta difundida por el Departamento de Estado estadounidense (REUTERS)

Las autoridades de ambos países expresaron además su disposición a continuar conversaciones directas para resolver cuestiones pendientes y trabajar hacia un acuerdo más amplio. Está previsto que representantes israelíes y libaneses vuelvan a reunirse durante la semana del 22 de junio para abordar asuntos políticos y de seguridad.

El anuncio llegó en medio de un escenario regional marcado por la persistencia de enfrentamientos y operaciones militares. Mientras se conocía el acuerdo, fuentes de seguridad libanesas informaron que ataques israelíes con drones causaron al menos seis muertos en el sur de Líbano y alcanzaron un vehículo en las cercanías de Beirut. Israel afirmó que interceptó una aeronave hostil que presuntamente fue lanzada por Hezbollah.

La situación también continúa vinculada a las negociaciones entre Washington y Teherán. La semana pasada, ambas partes señalaron avances hacia un posible acuerdo preliminar para detener la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de energía. Sin embargo, todavía no existe un acuerdo definitivo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó que los contactos diplomáticos siguen abiertos, aunque señaló que no registraron progresos recientes. Además del fin de los combates en Líbano, Teherán busca alivio de sanciones, acceso a ingresos petroleros y medidas relacionadas con el comercio de crudo y la navegación en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, Trump expresó optimismo sobre la posibilidad de nuevos avances en el corto plazo. “Si sucede, podría suceder durante el fin de semana”, declaró el mandatario estadounidense ante periodistas en la Casa Blanca al referirse a las negociaciones con Irán.

Trump expresó optimismo sobre la posibilidad de nuevos avances en el corto plazo (EP)
Trump expresó optimismo sobre la posibilidad de nuevos avances en el corto plazo (EP)

Trump también señaló que los negociadores intentan separar la cuestión de la reapertura del estrecho de Ormuz de la situación en Líbano, con el propósito de facilitar el progreso de las conversaciones.

En una entrevista difundida el miércoles, el presidente estadounidense también se refirió a una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en medio de las tensiones por los combates en territorio libanés.

“En algún momento le dije: ‘Bibi, tenemos que detener esto. Tenemos que detenerlo’”, afirmó Trump al recordar ese intercambio.

Netanyahu sostuvo posteriormente que ambos dirigentes mantienen algunas “diferencias tácticas”, aunque coinciden en los asuntos centrales relacionados con Irán.

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