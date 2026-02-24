El Salvador

Ernesto Castro sobre las pensiones en El Salvador: “Estamos esperando cuáles son las reformas que se van a hacer”

El presidente de la Asamblea Legislativa confirma que aún no han recibido la propuesta del gobierno y planteó que una vez la reciban podrían crear una comisión especial

El gobierno de El Salvador
El gobierno de El Salvador debía presentar a la Asamblea Legislativa una propuesta de reformas de pensiones, como parte del acuerdo con el FMI, pero hasta la fecha aún no se ha enviado para su discusión. REUTERS/Jose Cabezas

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, confirmó este martes que todavía no han recibido la nueva reforma de pensiones que el gobierno debe enviarles para su aprobación.

El gobierno de El Salvador debía presentar al Congreso una propuesta de ley, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero hasta la fecha aún no se ha enviado para su discusión.

En declaraciones a la radio YSKL desde el recinto legislativo, Castro manifestó: “Estamos esperando cuáles son las reformas que se van a hacer. En caso sean necesarias, nosotros las vamos a traer aquí y en ese momento las vamos a compartir con ustedes, como lo hicimos en las reformas anteriores”.

El funcionario agregó que podrían conformar una comisión especial para el análisis, aunque subrayó que cualquier decisión se adoptará únicamente al conocer las iniciativas formales del Ejecutivo.

La ausencia de una propuesta concreta sobre la reforma previsional ocurre luego de que el gobierno salvadoreño tenía de plazo hasta el 10 de febrero, establecido con el FMI, para presentar el proyecto.

Sede del Instituto Salvadoreño de
Sede del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) en San Salvador. Esta entidad se creó con la reforma de pensiones aprobada en 2022. (Foto: ISP)

Llamado a evitar especulación y morbo sobre el tema

Castro se mostró cauto frente a las especulaciones mediáticas y a las inquietudes ciudadanas. “No puedo opinar hasta no tener cuál va a ser la propuesta”, afirmó, enfatizando que solo discutirán públicamente el contenido cuando el gobierno lo presente oficialmente ante el parlamento.

El funcionario agregó: “No es justo que estén levantando morbo sobre este tema”. Insistió en que la discusión debe realizarse con elementos concretos y recordó que todos los involucrados son salvadoreños y comparten una preocupación legítima por el futuro de las pensiones.

Además ratificó que no emitirá valoraciones anticipadas y que, al igual que otros legisladores, espera conocer el contenido específico para poder fijar postura.

El diputado subrayó que la Asamblea Legislativa ya ha realizado reformas previas al sistema previsional. “Creo que ustedes saben muy bien cuáles son las reformas que hicimos”. El diputado evitó detallar el alcance de esas iniciativas, pero sostuvo que el compromiso institucional es evaluar futuras propuestas de manera institucional.

Coordinación con el Ejecutivo y espera de iniciativas

El presidente de la Asamblea Legislativa remarcó que, desde el primero de mayo de 2021, la legislatura trabaja de la mano con el Ejecutivo para abordar los temas nacionales más sensibles. “Lo hemos dicho y lo repito: estamos esperando cuáles son las reformas que se van a hacer”. Castro recalcó que, hasta que el Ejecutivo no presente una propuesta formal, la Asamblea no avanzará en la discusión de posibles cambios al sistema de pensiones.

Los legisladores aprobaron una reforma
Los legisladores aprobaron una reforma de pensiones en diciembre de 2022, mediante la cual crearon el Instituto Salvadoreño de Pensiones y pausaron el pago de capital e intereses al fondo de pensiones. / (Asamblea Legislativa)

El gobierno de El Salvador enfrenta la exigencia de entregar una propuesta de reforma de pensiones, debido a que es un compromiso clave con el FMI para seguir obteniendo los desembolsos del financiamiento de USD 1,400 millones. La urgencia y el alcance de la reforma replantean uno de los debates más sensibles de la administración de Nayib Bukele, que debe cumplir con las recomendaciones del organismo internacional, así como con la viabilidad financiera y social del nuevo esquema previsional.

La deuda nacional de El Salvador con los fondos de pensiones privados alcanzó USD 11,241 millones a diciembre de 2025, una cifra que, de acuerdo con el Banco Central de Reserva de El Salvador, evidencia un crecimiento del 6.8% en un año, tomando como referencia los USD 10,525.9 millones de 2024. Este incremento alimenta el debate público sobre la sostenibilidad del sistema y visibiliza la presión que afronta el Estado para estabilizar las finanzas públicas y garantizar la protección de los jubilados actuales y futuros.

