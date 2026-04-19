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En fotos: El arte guatemalteco y el reciclaje se toman la colonia 1ero de Julio con coloridos murales ecológicos

Vecinos y jóvenes del instituto Simón Bolívar transformaron su entorno con ingenio y materiales reciclados, dándole un toque único y ecológico a la cultura guatemalteca en los muros cercanos al mercado cantonal

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Una mujer y un hombre están frente a un mural vibrante hecho con tapas de botellas recicladas. La mujer coloca una tapa azul en el mural
Una iniciativa conjunta entre autoridades y una organización ambientalista permitió la instalación de expresiones culturales en las inmediaciones del instituto Simón Bolívar para incentivar la utilización responsable de los espacios urbanos. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Mural de arte callejero hecho con tapas de botella de múltiples colores que forman un tambor y patrones circulares. Sobre él, árboles con flores rosadas y follaje
Un vibrante mural hecho de miles de tapas de botella recicladas, que representa un tambor y motivos abstractos circulares, embellece una pared bajo la sombra de árboles en plena floración. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Hombre de espaldas en uniforme mira mural de mosaico hecho con tapas de botellas de plástico, representando a un futbolista chutando un balón
Un guardia de seguridad observa un vibrante mural de arte callejero hecho con miles de tapas de botellas recicladas, representando a un futbolista de la selección nacional. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Dos mujeres y un oficial de policía sentados en una mesa con mantel blanco y azul, con flores y placas de identificación. El fondo muestra un evento al aire libre
Un proyecto colaborativo entre entidades estatales y activistas ambientales permitió que alumnos y vecinos transformaran el entorno del centro educativo empleando objetos reutilizables y resaltando la identidad cultural local. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Mujer de cabello castaño, con blusa floral blanca, hablando por un micrófono en un podio transparente, con banderas de Guatemala detrás
Una iniciativa impulsa la participación comunitaria y el rescate de espacios gracias a materiales reciclados y arte local. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Un hombre de mediana edad en camisa blanca con emblemas habla por un micrófono negro, gesticulando, junto a otro hombre más joven, frente a banderas oficiales y un podio
Un proyecto colaborativo reunió a residentes, jóvenes y funcionarios para instalar obras visuales en las cercanías de un centro educativo, con el objetivo de incentivar la sana convivencia y la prevención del delito. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Mural largo y colorido hecho con miles de tapas de botella recicladas, mostrando una iglesia, un autobús y un tren. Una mujer pasea dos perros en la acera
Vecinos y estudiantes transformaron los muros del instituto Simón Bolívar en auténticas galerías urbanas usando materiales reciclados, impulsando el orgullo cultural de Guatemala y dándole color a la prevención de la violencia. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Un mural colorido hecho de miles de tapones de botella en una pared, con la inscripción grande '1ro de Julio' y figuras artísticas a los lados. Una persona camina por la acera frente a él, con vegetación verde en primer plano
Vecinos y estudiantes transformaron los muros del instituto Simón Bolívar en auténticas galerías urbanas usando materiales reciclados, impulsando el orgullo cultural de Guatemala y dándole color a la prevención de la violencia. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Mural vibrante hecho de miles de tapas de botellas. Representa un búho amarillo y rojo, una marimba, notas musicales y una clave de sol sobre un fondo rojo y blanco
Un vibrante mural de arte callejero exhibe una lechuza estilizada y una marimba, ambos formados por miles de tapas de botellas de colores, creando una impactante obra de reciclaje urbano. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Un mural hecho de miles de tapas de botellas de plástico de colores brillantes. Presenta un patrón circular vibrante y una figura humana con trenza
Una colaboración vecinal logra embellecer espacios urbanos y fortalece el sentido de comunidad a través de murales inspirados en la cultura local. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)

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