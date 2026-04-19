En fotos: El arte guatemalteco y el reciclaje se toman la colonia 1ero de Julio con coloridos murales ecológicos
Vecinos y jóvenes del instituto Simón Bolívar transformaron su entorno con ingenio y materiales reciclados, dándole un toque único y ecológico a la cultura guatemalteca en los muros cercanos al mercado cantonal
Una iniciativa conjunta entre autoridades y una organización ambientalista permitió la instalación de expresiones culturales en las inmediaciones del instituto Simón Bolívar para incentivar la utilización responsable de los espacios urbanos. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Un vibrante mural hecho de miles de tapas de botella recicladas, que representa un tambor y motivos abstractos circulares, embellece una pared bajo la sombra de árboles en plena floración. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Un guardia de seguridad observa un vibrante mural de arte callejero hecho con miles de tapas de botellas recicladas, representando a un futbolista de la selección nacional. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Un proyecto colaborativo entre entidades estatales y activistas ambientales permitió que alumnos y vecinos transformaran el entorno del centro educativo empleando objetos reutilizables y resaltando la identidad cultural local. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Una iniciativa impulsa la participación comunitaria y el rescate de espacios gracias a materiales reciclados y arte local. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Un proyecto colaborativo reunió a residentes, jóvenes y funcionarios para instalar obras visuales en las cercanías de un centro educativo, con el objetivo de incentivar la sana convivencia y la prevención del delito. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Vecinos y estudiantes transformaron los muros del instituto Simón Bolívar en auténticas galerías urbanas usando materiales reciclados, impulsando el orgullo cultural de Guatemala y dándole color a la prevención de la violencia. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Vecinos y estudiantes transformaron los muros del instituto Simón Bolívar en auténticas galerías urbanas usando materiales reciclados, impulsando el orgullo cultural de Guatemala y dándole color a la prevención de la violencia. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Un vibrante mural de arte callejero exhibe una lechuza estilizada y una marimba, ambos formados por miles de tapas de botellas de colores, creando una impactante obra de reciclaje urbano. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)
Una colaboración vecinal logra embellecer espacios urbanos y fortalece el sentido de comunidad a través de murales inspirados en la cultura local. (Foto cortesía Ministerio de Gobernación)