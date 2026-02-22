Más que útiles, sueños: El dibujo de un estudiante salvadoreño para Nayib Bukele

Edwin retrata al Presidente Nayib Bukele con los útiles del paquete escolar. (Cortesía: Ministerio de Educación)

En el Centro Escolar Cantón El Molino, ubicado en La Unión Norte, el inicio del año lectivo 2026 no solo trajo consigo el reencuentro de compañeros y maestros, sino también una explosión de creatividad motivada por la renovación del sistema educativo.

Entre los pupitres de Séptimo Grado, destaca Edwin, un joven estudiante que, con la precisión que da el entusiasmo, estrenó los colores y plumones de su nuevo paquete escolar para realizar el retrato del presidente, Nayib Bukele.

El dibujo, un gesto espontáneo de agradecimiento, refleja la percepción de las nuevas generaciones sobre los cambios en su entorno. Para Edwin, contar con herramientas de dibujo de alta calidad desde el primer día de clases fue el detonante para plasmar la figura del mandatario. Su madre, Nuria, observa con orgullo el avance de su hijo.

Con los materiales de alta calidad incluidos en su paquete escolar, Edwin desarrolla su talento artístico. (Cortesía: Ministerio de educación)

Una logística nacional

La historia de Edwin se replica en cada rincón del país gracias a una ambiciosa iniciativa del Gobierno de El Salvador. La distribución del Paquete Escolar 2026, gestionada directamente por el Ministerio de Educación (Mined) bajo la dirección de la ministra Karla Trigueros, ha alcanzado una cobertura histórica. Según datos oficiales, la logística involucra a más de 1,200 personas trabajando de forma articulada para beneficiar a 1.2 millones de estudiantes del sistema público nacional.

La ministra Trigueros, quien asumió el liderazgo de la cartera en agosto de 2025, ha enfatizado que el objetivo para este ciclo es la entrega “completa y oportuna”. A diferencia de épocas anteriores, donde los materiales llegaban de forma fragmentada, en 2026 la instrucción presidencial ha sido clara: los estudiantes deben recibir todos sus implementos al inicio de las clases para garantizar la equidad desde el primer día.

La estrategia de distribución impulsa equidad en la educación pública salvadoreña. (Cortesía: Ministerio de Educación)

Contenido del paquete escolar: calidad y tecnología

El programa, que representa una inversión estatal masiva, no se limita a útiles básicos. Los paquetes entregados en los más de 5,000 centros educativos a escala nacional incluyen:

Útiles escolares completos: Cuadernos de 100 hojas (una mejora respecto a los de 70 hojas de ciclos previos), lápices, lapiceros, estuches de geometría, pegamento, tijeras y, como en el caso de Edwin, sets de colores y plumones de alta fidelidad.

Uniformes y calzado: Cada estudiante recibe dos uniformes y un par de zapatos escolares de cuero, cuya distribución ha sido reforzada con centros de cambio de tallas para asegurar el confort de los alumnos.

Libros de texto: Material bibliográfico actualizado para todas las materias básicas.

Componente tecnológico: La brecha digital se combate con la entrega de tabletas (para primera infancia y primer ciclo) y computadoras portátiles (de cuarto grado en adelante), con una inversión que supera los $800 millones en dispositivos desde el inicio de la gestión.

“Estamos cumpliendo el mandato del Presidente de que la educación pública sea lo mejor para nuestros niños. No se trata solo de dar útiles, sino de darles las mejores herramientas del mercado”, ha señalado la ministra Trigueros en sus recientes recorridos por departamentos como San Miguel y La Unión.

La entrega gratuita de insumos escolares alivia económicamente a las familias salvadoreñas, permitiéndoles destinar recursos a otras necesidades básicas. (Cortesía: Ministerio de Educación)

Un alivio para la economía familiar

Para las familias salvadoreñas, este programa gubernamental significa un ahorro sustancial que permite destinar recursos a otras necesidades del hogar. La distribución nacional, que se ha realizado incluso en zonas de difícil acceso como Meanguera del Golfo, asegura que la ubicación geográfica no sea un impedimento para el aprendizaje.

En La Unión Norte, la satisfacción de padres como Nuria confirma que la apuesta por la educación está rindiendo frutos. Mientras Edwin guarda sus plumones en su nueva mochila, queda claro que este paquete escolar es más que una caja de materiales; es el lienzo sobre el cual miles de niños están dibujando su propio futuro en un país que, finalmente, ha puesto a la educación en el centro de su agenda nacional.