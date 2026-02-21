El Salvador

Las autoridades de El Salvador y Estados Unidos consolidan cooperación contra el crimen organizado y la migración irregular

Un encuentro entre representantes de ambos países introduce mecanismos que prometen transformar la cooperación en materia de seguridad, movilidad laboral y gestión migratoria en el contexto de crecientes desafíos transnacionales

El Salvador y Estados Unidos
El Salvador y Estados Unidos acuerdan reforzar la cooperación en seguridad y migración, según sus cancillerías. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, sostuvieron un encuentro en el que acordaron fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, migración y oportunidades laborales para salvadoreños. Ambas funcionarias reafirmaron el compromiso de sus gobiernos con la estabilidad y la prosperidad de los ciudadanos en ambos países, según informaron fuentes oficiales y la propia canciller salvadoreña.

Según reportes de la Secretaria de Prensa de la Presidencia, en su cuenta de X, la reunión se enmarca en una serie de acciones conjuntas que buscan enfrentar los desafíos regionales en torno al crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular.

La secretaría de prensa detalló que la cooperación incluye el intercambio de información para la persecución de delitos transnacionales y la implementación de acuerdos de seguridad avanzados.

Las autoridades centran la cooperación
Las autoridades centran la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Durante el encuentro, Hill Tinoco destacó la importancia de la diáspora salvadoreña en el desarrollo económico y social de ambos países. La canciller señaló que “el aporte de la diáspora contribuye de manera significativa a las comunidades en Estados Unidos y El Salvador”, en línea con las cifras que ubican las remesas como un pilar de la economía salvadoreña.

Uno de los principales puntos abordados fue el Programa de Movilidad Laboral, una iniciativa que permite a ciudadanos salvadoreños acceder a empleos temporales en territorio estadounidense bajo condiciones seguras y ordenadas.

Este programa busca “generar oportunidades de empleo temporal, seguro y ordenado en Estados Unidos”, según expuso Hill Tinoco en su cuenta de X. Las autoridades de ambos países coincidieron en que el impulso de vías legales de migración contribuye a reducir la migración irregular y fortalece la relación bilateral.

En materia de seguridad, las delegaciones revisaron los resultados de los operativos conjuntos contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. De acuerdo con la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador , el trabajo coordinado ha permitido avanzar en la detención de fugitivos y en la desarticulación de redes delictivas que operan en la región.

La ministra Alexandra Hill Tinoco
La ministra Alexandra Hill Tinoco y la secretaria Kristi Noem destacan el compromiso por la estabilidad y prosperidad regional. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La canciller salvadoreña aseguró que “el diálogo fue directo y constructivo” y reiteró el interés del gobierno de Nayib Bukele en consolidar una relación “basada en la confianza mutua, la seguridad compartida y la prosperidad de nuestros pueblos”. La secretaria Noem manifestó su disposición a continuar la cooperación en áreas de interés común, enfocándose en soluciones que ofrezcan estabilidad a los salvadoreños residentes en Estados Unidos.

El gobierno estadounidense reconoció los esfuerzos de El Salvador en la recepción de vuelos de deportación y en la reducción de la migración irregular, según constató la cuenta de X de la secretaría. El acuerdo de ambas naciones contempla el fortalecimiento de canales de diálogo y la actualización de mecanismos conjuntos para enfrentar los retos migratorios y de seguridad.

El jueves 19 de febrero, Alexandra Hill Tinoco, representó al presidente Nayib Bukele en la primera sesión de la Junta de Paz, una iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca crear un mecanismo para la promoción de la paz y la reconstrucción en zonas de conflicto. El encuentro, que reunió a más de 40 líderes mundiales, se desarrolló ayer con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional frente a los desafíos globales.

