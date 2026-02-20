Yamil Bukele lidera reuniones para fortalecer el arbitraje y revisar estatutos del fútbol salvadoreño

La Federación Salvadoreña de Fútbol fortalece el arbitraje tras las recientes polémicas en la Primera División de El Salvador. (Cortesía: FESFUT)

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, mantuvo este jueves una serie de reuniones clave para enfrentar los desafíos del arbitraje en el fútbol profesional salvadoreño y reforzar el compromiso institucional con la Primera División.

Durante la jornada, la federación subrayó la urgencia de fortalecer los procesos internos tras episodios recientes que han generado preocupación en el entorno futbolístico nacional.

Según informó la FESFUT, el primer encuentro reunió a Yamil Bukele con autoridades del área arbitral, entre ellos Joel Aguilar Chicas, jefe del Departamento de Arbitraje; Victorino Rodríguez, presidente de la Comisión de árbitros; el árbitro internacional Iván Barton; Galo Izurieta, secretario general; Marden Deleón, secretario adjunto; y Hans Morales, director legal.

El objetivo fue abordar de manera prioritaria los mecanismos de evaluación y control del arbitraje. La federación reconoció que este aspecto requiere atención inmediata y reiteró su intención de acelerar medidas que apunten a mejorar el nivel, la responsabilidad y la transparencia en las actuaciones arbitrales.

La FESFUT inicia una evaluación exhaustiva del desempeño de todos los árbitros activos en el fútbol salvadoreño profesional. (Cortesía: FESFUT)

La Federación Salvadoreña de Fútbol detalló que se ha iniciado una revisión minuciosa del desempeño de todos los árbitros activos, proceso que involucra la aplicación de sanciones y la adopción de nuevas pautas para elevar la consistencia en el trabajo arbitral.

“Nos encontramos en una etapa de evaluación profunda, orientada a fortalecer la confianza de los actores del fútbol y de la afición salvadoreña”, indicó la federación a través de un redes sociales. Entre las acciones contempladas figura la actualización de protocolos internos y la implementación de controles adicionales en los partidos de la Primera División.

En una segunda reunión sostenida el mismo día, el presidente de la FESFUT convocó a los presidentes y representantes de los clubes de la Primera División para discutir la homologación de estatutos y la revisión de los artículos que rigen la competencia. Este diálogo incluyó el análisis de la disponibilidad de jugadores para los microciclos de selección, elemento que incide directamente en el desarrollo de los procesos de selección nacional.

Yamil Bukele lidera reuniones estratégicas con autoridades arbitrales y clubes para mejorar la transparencia en el fútbol profesional. (Cortesía: FESFUT)

Durante el encuentro, la federación ratificó el calendario proyectado para el inicio de la Copa Presidente GanaPlay 2026, un certamen que busca impulsar la competitividad y la proyección del fútbol salvadoreño en el ámbito regional. “La coordinación con los clubes y el ajuste permanente de los estatutos son fundamentales para asegurar el crecimiento institucional y deportivo”, puntualizó la entidad encargada de regir el fútbol en El Salvador.

La FESFUT reiteró su disposición a mantener un diálogo abierto con todos los sectores involucrados y a continuar evaluando las estructuras arbitrales y administrativas. El proceso de reformas permanecerá en marcha durante las próximas semanas, con el objetivo de afianzar la transparencia y la calidad en la gestión del fútbol profesional del país.

En cuanto a la multipropiedad

Yamil Bukele, declaró en el programa La Polémica de TCS que las autoridades han iniciado una investigación sobre posibles casos de multipropiedad en clubes de fútbol salvadoreño. La medida responde a indicios recientes que requieren atención conforme a la normativa internacional.

La FESFUT mantiene abierto el proceso de reformas para asegurar mayor transparencia y calidad en la gestión del fútbol profesional salvadoreño. (Cortesía: FESFUT)

Durante su intervención, Yamil Bukele explicó que el proceso se hará “de manera responsable y apegada a la ley”, subrayando que la prohibición de la multipropiedad está “tipificada en la Ley FIFA y debe abordarse con seriedad”. El funcionario recalcó: “Vamos a ‘jinetear’ ese caballo, vamos a hacer la investigación correspondiente y determinar si hay algún fallo”. Esta expresión, según el presidente de la FESFUT, busca evitar malentendidos y transmitir el compromiso institucional con la transparencia.

Yamil aclaró que la investigación no responde a una opinión personal, sino a una obligación legal. “No lo dice Yamil, esto está tipificado en la Ley FIFA y hay que abordarlo de manera responsable. Tengo que decirlo así porque hay un indicio de posible multipropiedad. Pido disculpas a la afición si lo digo de esta manera; algunos lo ratifican, pero este servidor tiene que utilizar este parafraseo o este juego de palabras para que no haya malentendidos”, afirmó en el programa televisivo.

El dirigente añadió que ya se han iniciado las indagaciones y se está identificando a los posibles involucrados. “Si se descubre que es lo contrario, o si se confirma que es cierto, ya se comenzó la investigación y se están identificando a los involucrados que se han dado a conocer”, sostuvo el funcionario durante la transmisión de La Polémica.

La investigación sobre multipropiedad en el fútbol local se realiza en consonancia con las regulaciones de la FIFA, que prohíben a una misma persona o grupo controlar más de un club en una misma competición. El tema ha generado debate en el fútbol salvadoreño, y las autoridades han reiterado que cualquier hallazgo será tratado conforme a los reglamentos vigentes.