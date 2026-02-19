Centroamérica registra un récord histórico en remesas familiares durante 2025

La cifra de remesas hacia Centroamérica bate récord en 2025 y crece un 20 por ciento en el Triángulo Norte. (Foto: Archivo)

Las remesas familiares, enviadas a El Salvador, Guatemala y Honduras, alcanzaron en 2025 los USD47,730.2 millones, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de la ONU, citados por la agencia de noticias EFE. Esta suma representa un incremento del 20 % respecto a 2024.

La distribución por país mostró que USD 9,987.9 millones (20.9 %) correspondieron a El Salvador, lo que equivale a un incremento de más de USD 1,500 millones en comparación con 2024,logrando así un récord histórico; mientras que USD 25,530.2 millones (53.5 %) fueron enviados a Guatemala y USD 12,212 millones (25.6 %) a Honduras.

El promedio mensual recibido en concepto de remesas en estos países durante 2025 fue de USD 3,977, siendo julio (USD 4,354 millones), diciembre (USD 4,309 millones) y octubre (USD 4,301 millones) los meses de mayores ingresos.

El aumento interanual fue del 17.8 % para El Salvador, del 18.7 % para Guatemala y del 25.3 % para Honduras. De acuerdo con la OIM, la cifra total incrementó en USD 7,997.3 millones frente a los USD 39,732.9 millones alcanzados en 2024.

Un reporte de la OIM indica que los recursos transferidos por migrantes a países centroamericanos experimentaron un repunte considerable frente a 2024, consolidándose como un pilar fundamental para los hogares receptores. (Foto: Archivo)

En el caso salvadoreño, los datos difundidos por el Banco Central de Reserva (BCR) muestran que estos recursos equivalieron al 27.67 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en el segundo trimestre, el porcentaje más alto en los últimos treinta años.

Este salto cuantitativo incide de forma directa en la vida de millones de salvadoreños. Según datos oficiales, el 26.4 % de los hogares salvadoreños dependió de estos envíos en 2024, y para el 27.3 % de esas familias representó su única fuente de ingresos. Cada remitente promedió envíos mensuales de USD 424.7, reflejando el peso de este flujo en la subsistencia local.

Las remesas se envían, sobre todo, desde Estados Unidos, país en el que residen más de 2 millones de salvadoreños. Según economistas consultados por la agencia de noticias EFE, esta fuente de ingresos constituye el principal soporte económico para las familias salvadoreñas, destinándose al consumo de servicios.

Estados Unidos sigue siendo el principal país de origen de las remesas familiares que llegan a los países centroamericanos.(Foto: Archivo)

Cada año, más de 500 mil personas provenientes de estos tres países buscan emigrar de manera irregular a Estados Unidos con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

La dependencia de las economías centroamericanas respecto de las remesas ha sido subrayada por organismos multilaterales. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Honduras encabeza la dependencia en América Latina, ya que las remesas representaron el 30.4 % de su producto interno bruto (PIB) en 2025. Le sigue Nicaragua, con un 30 %, El Salvador (27.3 %) y Guatemala (21.4 %). A finales del año pasado, el BID pronosticó que los ingresos totales por remesas en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua superarían los 55,295 millones de dólares en el año.

El alto grado de dependencia de las remesas en las economías del Triángulo Norte las deja expuestas a cambios regulatorios o económicos en Estados Unidos. La entrada en vigor del nuevo impuesto, vigente desde enero de 2026, genera incertidumbre respecto a si los migrantes optarán por vías digitales, mayor informalidad o modificarán sus volúmenes de envío para evitar gravámenes.