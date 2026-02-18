Gobierno salvadoreño y HE Space Children’s Foundation firman alianza para proteger ecosistemas marino-costeros

Autoridades firman un acuerdo con HE Space Children’s Foundation para impulsar la conservación de ecosistemas marino-costeros en El Salvador. /(Redes ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador y la Cancillería firmaron recientemente una carta de entendimiento con la organización internacional HE Space Children’s Foundation, con el objetivo de fortalecer la educación ambiental y la protección de los ecosistemas marino-costeros del país.

Este acuerdo, anunciado el 17 de febrero de 2026, establece un marco de cooperación que permitirá impulsar iniciativas en sostenibilidad, formación ambiental y trabajo comunitario, haciendo especial énfasis en la niñez y la juventud salvadoreña.

Durante el acto de firma, encabezado por el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, se destacó la importancia de sumar capacidades y construir alianzas estratégicas para avanzar hacia un desarrollo sostenible.

Según las declaraciones de López, la carta de entendimiento “refleja una visión compartida de desarrollo sostenible y consolida un compromiso de largo plazo para proteger los recursos naturales del país”. Por su parte, Mira celebró el paso como una muestra del compromiso de El Salvador con la preservación de los ecosistemas y con la formación de nuevas generaciones en temas ambientales.

El acuerdo establece acciones concretas para promover la conservación de los ecosistemas marino-costeros, que representan una de las principales riquezas naturales del país y que enfrentan diversas amenazas por la presión humana y el cambio climático.

Entre los componentes clave del entendimiento se encuentra el intercambio técnico y de conocimientos, la capacitación de niños, niñas y jóvenes en temas ambientales, y la articulación institucional para fortalecer la gestión ambiental en los territorios.

El convenio promueve el intercambio técnico y la articulación institucional en favor del patrimonio natural salvadoreño./ (Redes ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López)

Las autoridades subrayaron que la cooperación internacional resulta fundamental para ampliar capacidades, generar oportunidades y avanzar hacia un modelo de desarrollo más resiliente y sostenible.

La alianza con HE Space Children’s Foundation permitirá a El Salvador acceder a experiencias y buenas prácticas internacionales, así como a recursos pedagógicos y tecnológicos orientados a la educación ambiental, la sensibilización social y la formación de liderazgos juveniles comprometidos con la protección del patrimonio natural.

En el evento, que contó con la presencia de representantes de ambas instituciones y de la sociedad civil, se hizo hincapié en la necesidad de integrar la educación, la ciencia y la articulación institucional para pasar del compromiso a la acción. La firma de la carta de entendimiento representa un paso relevante en la consolidación de políticas públicas centradas en la sostenibilidad y en la respuesta a los desafíos ambientales que enfrenta El Salvador, en particular la degradación de los ecosistemas costeros, la pérdida de biodiversidad y la necesidad de adaptación ante los efectos del cambio climático.

El Ministerio de Medio Ambiente informó que, mediante esta alianza, se desarrollarán programas educativos y comunitarios en zonas costeras, con el objetivo de empoderar a las comunidades locales y fomentar prácticas sostenibles en actividades como la pesca, el turismo y el manejo de recursos naturales. Además, se promoverá la participación de niños, niñas y jóvenes en proyectos de restauración ecológica, monitoreo ambiental y campañas de sensibilización, buscando un impacto positivo a largo plazo.

El ministro Fernando López y la viceministra Adriana Mira formalizan una alianza para fortalecer la educación ambiental en El Salvador./ (Redes ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López)

Las imágenes difundidas a través de redes sociales muestran la firma del acuerdo en un ambiente institucional, con la bandera de El Salvador en el fondo, y dan cuenta de la relevancia que las autoridades conceden al trabajo conjunto con actores internacionales. También se destacan fotografías de los paisajes marino-costeros y boscosos que se beneficiarán de las acciones derivadas del convenio.

Con la firma de esta carta de entendimiento, El Salvador reafirma su compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial aquellos vinculados a la acción climática, la vida submarina y la educación de calidad. La colaboración con HE Space Children’s Foundation abre nuevas posibilidades para que el país avance en la construcción de una ciudadanía ambiental activa, informada y capaz de liderar la transformación hacia un futuro más sostenible.