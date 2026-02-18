El Salvador

El gobierno de Honduras impulsa medidas para atraer inversión extranjera

La administración encabezada por Nasry Asfura ha puesto énfasis en la modernización de infraestructura y la colaboración con el sector privado, en busca de favorecer el crecimiento económico y fomentar el vínculo con inversionistas de otras naciones

Honduras impulsa la atracción de
Honduras impulsa la atracción de capital extranjero como motor para la economía y generación de empleo estable. (Créditos: Casa Presidencial Honduras)

El gobierno de Honduras impulsan una serie de iniciativas orientadas a atraer capital extranjero para estimular la economía, generar empleo y mejorar los ingresos de la población. En ese contexto, el presidente Nasry Asfura remarcó la voluntad de su administración de actuar como aliado de los inversionistas, tanto nacionales como internacionales.

Desde la presidencia se insistió en la importancia de brindar confianza al sector privado, especialmente a quienes apostaran por invertir en Honduras. Asfura había declarado: “Cada inversionista extranjero, tenga la confianza, vamos a mejorar, somos sus aliados”, en una invitación explícita a fortalecer el vínculo entre el gobierno, la empresa privada y los capitales externos, según Diario El País .

Uno de los ejes de la agenda presidencial fue la modernización de las aduanas y los puertos, junto a la optimización de los procesos migratorios. El mandatario se comprometió a agilizar la entrada y salida del país, convencido de que la eficiencia en la logística internacional resultaba clave para la competitividad hondureña.

Al conceptualizar el país como una empresa, Asfura subrayó la necesidad de un cambio de mentalidad: “Queremos ver a Honduras como una gran empresa, para que podamos sacarla adelante y que nos miren distintos”, propuso el presidente.

El presidente Nasry Asfura reafirma
El presidente Nasry Asfura reafirma el compromiso de su gobierno como aliado estratégico de los inversionistas nacionales e internacionales. (EFE/Gustavo Amador)

En paralelo, el Congreso Nacional se preparaba para analizar la Ley de Empleo por Hora, junto a otras iniciativas que buscaban ampliar oportunidades para la juventud. El presidente expresó que la combinación de acceso al estudio y al trabajo era fundamental para el desarrollo: “Tenemos que darle la oportunidad para que puedan estudiar y trabajar”, enfatizó Asfura, mostrando expectativas positivas sobre la aprobación legislativa de estas reformas.

Por otro lado, el gobierno notificó que las compañías constructoras ya habían iniciado labores de bacheo tras la firma de recientes contratos. Para acelerar estos procesos, el Estado brindó anticipos económicos con el objetivo de que los proyectos avanzaran antes del 28 de marzo.

En el plano financiero, Asfura informó que el Estado había desembolsado 2.430 millones de lempiras (aproximadamente USD 98 millones) para saldar deudas con empresas del sector, lo que buscaba dinamizar las obras públicas y mantener un flujo positivo en la economía nacional.

Honduras se mantiene en “números rojos”

El presidente reveló que las arcas estatales se encontraban en una situación de déficit fiscal. Asfura aseguró que la gravedad financiera del país se había visto agudizada por demandas y embargos superiores a 3.380 millones de lempiras (cerca de USD 136 millones), que afectaron la cuenta única del Estado.

El fortalecimiento de la confianza
El fortalecimiento de la confianza en el sector privado es una prioridad para incentivar la inversión extranjera en Honduras. (EFE/ Gustavo Amador)

El mandatario explicó que las acciones legales acumuladas representaron una presión considerable para las finanzas públicas, lo que obligó a tomar decisiones urgentes para restablecer el orden. Además, Asfura expuso que el país enfrentaba una deuda de 17 mil millones de lempiras (aproximadamente USD 684 millones). “Estamos en números rojos; debemos 17 mil millones y hay que pagarlos”, precisó.

La suma de estas medidas reflejó un enfoque integral para buscar el crecimiento económico y la generación de empleo, aunque bajo la sombra de una situación fiscal compleja y una deuda pública elevada. El capital extranjero y la juventud hondureña destacaron como piezas clave en el proceso, mientras el gobierno buscaba equilibrar las cuentas y dinamizar la infraestructura nacional.

