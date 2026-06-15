Difundieron fotos de otro preso político tras presión por una prueba de vida en Nicaragua

14/06/2026.- Fotografía difundida por el Ministerio del Interior de Nicaragua (MINT) del líder indígena Steadman Fagoth Müller durante una visita de su esposa Stefany Martínez a las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional el 12 de junio de 2026 en Managua (Nicaragua). EFE/ MINT /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La difusión de imágenes recientes del líder indígena Steadman Fagoth Müller en prisión marcó este domingo un nuevo episodio en la controversia sobre las condiciones de los presos políticos en Nicaragua. Las fotografías, publicadas por el medio oficialista El 19, muestran a Fagoth Müller junto a su esposa, Stefany Martínez, durante una visita en la cárcel, días después de que organizaciones opositoras solicitaron una prueba de vida ante su situación de desaparición forzada. Según El 19, la visita tuvo lugar el viernes 12 de junio en el Sistema Penitenciario Nacional, y las imágenes presentan a la pareja sentada en una sala donde compartieron alimentos, con una marca de agua que señala la fecha y hora exactas.

La difusión de estas imágenes se produjo tras el pedido de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), una de las principales alianzas opositoras del país, que exigió a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pruebas de vida de al menos nueve personas consideradas presas políticas, entre ellas Steadman Fagoth Müller. Según la UNAB, varios de estos detenidos permanecen incomunicados y sus familias desconocen su estado de salud y paradero, lo que representa una situación de desaparición forzada.

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La preocupación por la integridad física de los presos políticos se intensificó tras la muerte bajo custodia estatal de Brooklyn Rivera Brayan, otro líder indígena y exdiputado de la Asamblea Nacional.

Según el Ministerio de Salud, Rivera Brayan, de 73 años, falleció el 31 de mayo. Había sido arrestado el 29 de septiembre de 2023, y su deceso reavivó las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre las condiciones carcelarias y el acceso restringido a atención médica adecuada para los detenidos políticos. La agencia EFE informó que la familia de Rivera Brayan y líderes comunitarios solicitaron una investigación independiente sobre las causas del fallecimiento.

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FOTO DE ARCHIVO: El líder rebelde indígena mikito Brooklyn Rivera (d) expone sus argumentos durante una rueda de prensa en Managua, mientras su compañero Stedman Fagoth le observa. Dijo que las conversaciones se han estancado debido a la intransigencia de los sandinistas. 16 de mayo de 1988 REUTERS/Lou Dematteis

La detención de Steadman Fagoth Müller ocurrió en septiembre de 2024, cuando la Policía Nacional lo acusó de intentar sustraer armamento del Ejército. Fagoth, quien se desempeñó como asesor presidencial para políticas de pueblos originarios, había denunciado en medios locales la llegada masiva de colonos armados a la Reserva de Bosawás, un territorio habitado por comunidades miskitas y mayangnas. Según declaraciones difundidas por medios independientes y reproducidas por EFE, Fagoth responsabilizó a las autoridades de facilitar la invasión de tierras indígenas, lo que habría motivado su detención.

Otros presos políticos muertos bajo custodia

La lista de presos políticos fallecidos en custodia del régimen de Ortega y Murillo ha aumentado en los últimos años. Organizaciones nacionales e internacionales, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la organización de derechos humanos Human Rights Watch, han documentado casos como el de Hugo Torres Jiménez, exgeneral sandinista y disidente, quien murió en febrero de 2022 en una celda del sistema penitenciario. Torres, arrestado en junio de 2021 durante una ola de detenciones contra opositores, falleció tras meses de encarcelamiento sin acceso suficiente a atención médica, según el diario español El País y EFE.

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A estos casos se suma el de Edwin Carcache, líder estudiantil, quien murió bajo custodia en 2023 según reportes del medio nicaragüense Confidencial. Diversas fuentes atribuyeron su fallecimiento a condiciones insalubres y falta de atención médica oportuna. Las autoridades negaron responsabilidad y aseguraron que los decesos responden a causas naturales, versión rechazada por familiares y organismos de derechos humanos.

Qué denunció la CIDH sobre las cárceles

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado en informes recientes que Nicaragua mantiene a decenas de presos políticos en condiciones de aislamiento prolongado y con graves restricciones al contacto con familiares y abogados. Las denuncias incluyen torturas, traslados arbitrarios y negación de atención médica especializada. En 2025, la CIDH urgió al Estado nicaragüense a cumplir con estándares internacionales en materia de derechos humanos y a permitir el acceso de observadores independientes a los centros de detención.

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La publicación de las fotos de Fagoth Müller generó reacciones divididas en la opinión pública y en el ámbito político. Mientras fuentes oficiales buscaron mostrar normalidad en la situación del dirigente indígena, organizaciones opositoras y de derechos humanos insistieron en que el régimen utiliza la exhibición de imágenes como estrategia para contrarrestar las denuncias sobre desapariciones forzadas y malas condiciones carcelarias.

El caso de Fagoth Müller se suma a la lista de figuras políticas, líderes sociales y defensores de derechos humanos que permanecen privados de libertad en Nicaragua, bajo cargos que organizaciones internacionales consideran de motivación política.