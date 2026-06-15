Costa Rica

De sostener a su familia al sector tecnológico: el nuevo camino de Fabiola Lobo y las oportunidades para mujeres en Costa Rica

Mientras en Costa Rica la presencia femenina en carreras tecnológicas sigue siendo baja, historias como la de Fabiola Lobo revelan cómo el acceso a la formación digital puede cambiar trayectorias personales y familiares más allá de los logros individuales

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Caricatura de Fabiola Lobo de medio cuerpo, con cabello negro y flequillo, labios rojos, credencial de Microsoft y tatuaje en el brazo, frente a un mural de circuitos y el logo de Mujer Digital.
Fabiola Lobo dejó la inestabilidad económica tras ingresar como ingeniera de seguridad en Microsoft gracias a la capacitación tecnológica de Mujer Digital en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fabiola Lobo es una costarricense que, durante años, fue el principal sostén de su familia en un contexto de recursos limitados. Su trayectoria cambió de rumbo al acceder a formación tecnológica y conseguir un puesto como ingeniera de seguridad en Microsoft. Ese salto profesional no solo transformó su economía familiar, sino que también ejemplifica las nuevas oportunidades que surgen para mujeres en Costa Rica a través de la capacitación digital.

Antes de ese avance, Lobo mantenía a su madre y a su hermana menor. El acceso a la formación transformó su panorama laboral y familiar. “Mujer Digital para mí no solamente cambió mi vida, sino también cambió la vida de mi familia” según El Observador.

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La historia de Lobo muestra cómo la formación en tecnología puede incidir en la reducción de la brecha de género en el acceso al empleo formal y en la mejora de las condiciones salariales.

Más empleo y mejores ingresos

Un estudio de Junior Achievement Americas y BID Lab, realizado por la consultora ZIGLA, analizó los resultados del programa entre septiembre de 2025 y enero de 2026. Las participantes que terminaron la formación aumentaron sus ingresos en más de un 33% en promedio.

En Costa Rica, más de 1,000 mujeres se graduaron y certificaron en áreas como ciberseguridad, y al menos 280 accedieron a un empleo. En total, el programa reunió 8,826 participantes en seis países y más de 8,200 completaron la capacitación.

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El empleo formal entre las graduadas pasó del 12% al 31% tras finalizar el programa, con un 62% de quienes accedieron a un puesto laboral dentro de áreas tecnológicas.

Infografía plana: mujer graduada, laptop Microsoft, símbolo Mujer Digital. Cifras: 8,826 participantes. Gráficos de barras muestran salto de empleo formal (12% a 31%) y 62% empleo tech.
En Costa Rica, más de 1,000 mujeres se graduaron y certificaron en áreas como ciberseguridad, y al menos 280 accedieron a un empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe sostiene que la capacitación técnica facilitó el acceso a empleo formal y mejores condiciones salariales para mujeres en contextos laborales y sociales frágiles.

El rol de las habilidades socioemocionales

El estudio indica que el mayor cambio observado se dio en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Las participantes destacaron avances en confianza personal, comunicación, trabajo en equipo y adaptación, de acuerdo a Junior Achievement.

El porcentaje de mujeres que se sintieron capaces de resolver cualquier problema subió del 83% al 88%, y la percepción de que sus opiniones eran tomadas en cuenta pasó del 12% al 19%.

Estas habilidades impactaron en la empleabilidad, desde la decisión de buscar trabajo hasta la adaptación a nuevos entornos. Lobo mencionó que, además de los conocimientos técnicos, recibió apoyo en temas como finanzas personales y elaboración de currículum, aspectos que resultaron útiles al buscar empleo.

Ilustración de una figura femenina subiendo una escalera conceptual de "confianza", "comunicación", "trabajo en equipo" y "adaptación", con gráficos de barras de progreso.
El estudio señaló que Mujer Digital fortaleció habilidades socioemocionales como la confianza, la comunicación, el trabajo en equipo y la adaptación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso entre quienes no accedieron a un puesto laboral en el corto plazo, el estudio identificó mejoras en la confianza y la motivación para continuar formándose.

Contexto regional

La experiencia de Lobo y de otras mujeres egresadas de Mujer Digital se da en una región donde la presencia femenina en carreras STEM es solo del 28% de la fuerza laboral, según datos citados por El Observador. Esto evidencia la necesidad de iniciativas que permitan a más mujeres acceder a sectores tecnológicos.

Lobo relató que, luego de la capacitación, contó con acompañamiento en la búsqueda laboral hasta conseguir el puesto en Microsoft. Compartir cubículo con ingenieros universitarios, algo que antes parecía lejano, se volvió alcanzable tras el proceso de formación.

La historia de Fabiola Lobo deja en evidencia cómo la capacitación tecnológica puede mejorar la situación laboral y familiar de mujeres que parten de escenarios de desigualdad.

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