Singapur evalúa incluir a El Salvador en su portafolio turístico internacional, según la Cancillería salvadoreña

La asociación nacida en 1979 tomó nota de una oferta que combina historia, naturaleza y aventura. Ya se habla de iniciativas conjuntas para mostrar esos cambios. El plan suma encuentros sectoriales y vitrinas internacionales. /(Foto cortesía Mitur)

Singapur evalúa incluir a El Salvador en su portafolio turístico internacional tras una reunión entre la National Association of Travel Agents Singapore y representantes salvadoreños, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su portal oficial. El acercamiento apunta a promover paquetes multidestino y ampliar la llegada de visitantes asiáticos.

La National Association of Travel Agents Singapore (NATAS), fundada en 1979, reúne a agencias de viajes, operadores turísticos y empresas de gestión de destinos. Según la Cancillería, su alcance abarca un mercado que demanda destinos emergentes, como el que busca ofrecer El Salvador en su etapa de apertura internacional.

Durante una reunión en Singapur, la NATAS, encabezada por su presidente Steven Ler, recibió información sobre la evolución del sector turístico salvadoreño, incluidas mejoras en seguridad, infraestructura y conectividad, se informo este viernes. Según los datos compartidos en el encuentro, El Salvador se ha posicionado como uno de los destinos emergentes de mayor crecimiento en Centroamérica por la diversificación de su oferta y los avances en integración regional.

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Oferta turística y mercado asiático

Evalúan incluir a El Salvador en el portafolio turístico internacional de Singapur (Foto cortesía Cancillería El Salvador)

El diálogo entre ambas partes incluyó el análisis del potencial de la oferta salvadoreña en segmentos como turismo cultural, arqueológico, histórico, naturaleza, aventura y surf. Según informó, la posibilidad de articular paquetes turísticos que incluyan a El Salvador junto a otros países de Centroamérica aparece como una opción para los viajeros de Singapur y naciones vecinas.

La directiva de la NATAS expresó interés en la evolución del sector turístico salvadoreño y en las oportunidades para visitantes asiáticos. “Estamos abiertos a explorar iniciativas conjuntas que permitan dar a conocer los avances de El Salvador a nuestra red de agentes de viaje y operadores turísticos, así como identificar oportunidades para promover paquetes multidestino hacia la región”, expresó Ler durante el encuentro, según informó el portal de la Cancillería este viernes.

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Próximas acciones de promoción

La estrategia de promoción prevé futuras actividades para acercar la oferta salvadoreña a agencias y operadores turísticos de Asia y abrir espacios de intercambio para identificar oportunidades comerciales concretas. En ese marco, se prevé la participación de El Salvador en ferias especializadas y la organización de seminarios para profesionales del sector interesados en diversificar su catálogo de destinos.

El embajador de El Salvador en Singapur, Jaime López, señaló que “El Salvador se encuentra en un momento histórico de transformación y apertura al mundo. Los avances alcanzados en seguridad, infraestructura, conectividad y desarrollo turístico nos permiten presentar al país como un destino cada vez más atractivo para visitantes, inversionistas y socios internacionales interesados en conocer una de las economías más dinámicas de la región”.

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Alcance de la estrategia oficial

Exploran promover paquetes multidestino con El Salvador para viajeros de Singapur (Foto cortesía Cancillería El Salvador)

La National Association of Travel Agents Singapore trabaja de manera habitual con entidades gubernamentales, aerolíneas, cadenas hoteleras y organismos internacionales, según la Cancillería. Ese vínculo amplía las posibilidades de que El Salvador ingrese en el radar de viajeros asiáticos que buscan nuevas experiencias en América Latina.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la proyección internacional de El Salvador, generar alianzas estratégicas y aumentar el flujo de visitantes provenientes de mercados no tradicionales como Asia.