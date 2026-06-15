El Salvador

Singapur evalúa incluir a El Salvador en su portafolio turístico internacional, según la Cancillería salvadoreña

La asociación NATAS analizó con representantes del país centroamericano la creación de paquetes multidestino para atraer viajeros de Asia, tras conocer avances en seguridad, infraestructura y conectividad, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores

Guardar
Google icon
La asociación nacida en 1979 tomó nota de una oferta que combina historia, naturaleza y aventura. Ya se habla de iniciativas conjuntas para mostrar esos cambios. El plan suma encuentros sectoriales y vitrinas internacionales. /(Foto cortesía Mitur)
La asociación nacida en 1979 tomó nota de una oferta que combina historia, naturaleza y aventura. Ya se habla de iniciativas conjuntas para mostrar esos cambios. El plan suma encuentros sectoriales y vitrinas internacionales. /(Foto cortesía Mitur)

Singapur evalúa incluir a El Salvador en su portafolio turístico internacional tras una reunión entre la National Association of Travel Agents Singapore y representantes salvadoreños, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su portal oficial. El acercamiento apunta a promover paquetes multidestino y ampliar la llegada de visitantes asiáticos.

La National Association of Travel Agents Singapore (NATAS), fundada en 1979, reúne a agencias de viajes, operadores turísticos y empresas de gestión de destinos. Según la Cancillería, su alcance abarca un mercado que demanda destinos emergentes, como el que busca ofrecer El Salvador en su etapa de apertura internacional.

Durante una reunión en Singapur, la NATAS, encabezada por su presidente Steven Ler, recibió información sobre la evolución del sector turístico salvadoreño, incluidas mejoras en seguridad, infraestructura y conectividad, se informo este viernes. Según los datos compartidos en el encuentro, El Salvador se ha posicionado como uno de los destinos emergentes de mayor crecimiento en Centroamérica por la diversificación de su oferta y los avances en integración regional.

PUBLICIDAD

Oferta turística y mercado asiático

Evalúan incluir a El Salvador en el portafolio turístico internacional de Singapur (Foto cortesía Cancillería El Salvador)
Evalúan incluir a El Salvador en el portafolio turístico internacional de Singapur (Foto cortesía Cancillería El Salvador)

El diálogo entre ambas partes incluyó el análisis del potencial de la oferta salvadoreña en segmentos como turismo cultural, arqueológico, histórico, naturaleza, aventura y surf. Según informó, la posibilidad de articular paquetes turísticos que incluyan a El Salvador junto a otros países de Centroamérica aparece como una opción para los viajeros de Singapur y naciones vecinas.

La directiva de la NATAS expresó interés en la evolución del sector turístico salvadoreño y en las oportunidades para visitantes asiáticos. “Estamos abiertos a explorar iniciativas conjuntas que permitan dar a conocer los avances de El Salvador a nuestra red de agentes de viaje y operadores turísticos, así como identificar oportunidades para promover paquetes multidestino hacia la región”, expresó Ler durante el encuentro, según informó el portal de la Cancillería este viernes.

PUBLICIDAD

Próximas acciones de promoción

La estrategia de promoción prevé futuras actividades para acercar la oferta salvadoreña a agencias y operadores turísticos de Asia y abrir espacios de intercambio para identificar oportunidades comerciales concretas. En ese marco, se prevé la participación de El Salvador en ferias especializadas y la organización de seminarios para profesionales del sector interesados en diversificar su catálogo de destinos.

El embajador de El Salvador en Singapur, Jaime López, señaló que “El Salvador se encuentra en un momento histórico de transformación y apertura al mundo. Los avances alcanzados en seguridad, infraestructura, conectividad y desarrollo turístico nos permiten presentar al país como un destino cada vez más atractivo para visitantes, inversionistas y socios internacionales interesados en conocer una de las economías más dinámicas de la región”.

Alcance de la estrategia oficial

Exploran promover paquetes multidestino con El Salvador para viajeros de Singapur (Foto cortesía Cancillería El Salvador)
Exploran promover paquetes multidestino con El Salvador para viajeros de Singapur (Foto cortesía Cancillería El Salvador)

La National Association of Travel Agents Singapore trabaja de manera habitual con entidades gubernamentales, aerolíneas, cadenas hoteleras y organismos internacionales, según la Cancillería. Ese vínculo amplía las posibilidades de que El Salvador ingrese en el radar de viajeros asiáticos que buscan nuevas experiencias en América Latina.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la proyección internacional de El Salvador, generar alianzas estratégicas y aumentar el flujo de visitantes provenientes de mercados no tradicionales como Asia.

Temas Relacionados

SingapurEl SalvadorTurismoViajes y TurismoTurismo en El SalvadorMinisterio de Relaciones Exteriores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica: Hallaron con vida a un sobreviviente del naufragio del Roxana II en Guanacaste

Abraham Ríos, de 28 años, fue trasladado a la clínica de Santa Cruz con deshidratación y sigue la búsqueda de otros tres desaparecidos, según La Nación

Costa Rica: Hallaron con vida a un sobreviviente del naufragio del Roxana II en Guanacaste

La gentrificación en Costa Rica ya quintuplica los alquileres de vivienda

La socióloga Wendy Molina relaciona esa subida con la llegada de personas con alto poder adquisitivo, una migración urbano-rural y más presión sobre el acceso habitacional en varias regiones

La gentrificación en Costa Rica ya quintuplica los alquileres de vivienda

República Dominicana recibe a una misión del Comando Sur de EE.UU. para reforzar la coordinación en defensa

El ministro Carlos Antonio Fernández Onofre se reunió en su despacho con el subcomandante Evan Pettus y otros oficiales estadounidenses para revisar fórmulas de trabajo común orientadas a retos de seguridad regional

República Dominicana recibe a una misión del Comando Sur de EE.UU. para reforzar la coordinación en defensa

Presidente de Honduras descarta privatizar la empresa estatal de energía, pero admite que es un desafío económico

El presidente Asfura aseguró que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica seguirá siendo propiedad de los hondureños, pero advirtió sobre la crisis latente.

Presidente de Honduras descarta privatizar la empresa estatal de energía, pero admite que es un desafío económico

En fotos: Entre piñas y buena vibra, así se vivió el festival de Santa María Ostuma en El Salvador

La actividad celebrada en el distrito salvadoreño apostó por una agenda animada con espectáculos musicales, propuestas culinarias y entretenimiento familiar, todo alrededor de una cosecha que se presentó en varias versiones para los asistentes

En fotos: Entre piñas y buena vibra, así se vivió el festival de Santa María Ostuma en El Salvador

TECNO

El método de las cuatro casillas de Steve Jobs para optimizar tu día laboral

El método de las cuatro casillas de Steve Jobs para optimizar tu día laboral

Logran manejar un avatar de videojuego solo con la mente y sin dispositivos invasivos

Por qué cerrar apps constantemente en tu iPhone no ahorra batería

No descartes tu teléfono fijo viejo: inspírate con estas cuatro ideas

Así cambiarían los iPhone 11, 12, 13 y 14 con la actualización a iOS 27

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian celebra la primera victoria de Lewis Hamilton en Fórmula 1

Kim Kardashian celebra la primera victoria de Lewis Hamilton en Fórmula 1

Russell Crowe revela por qué se negó a una escena de sexo con Connie Nielsen en ‘Gladiador’: “Había mucha presión”

Rod Stewart desata críticas tras aparecer en un partido de futbol horas después de suspender un show en California

La icónica escena que Robert De Niro improvisó en ‘Taxy Driver’

El Rubius reacciona a la muerte de Gaspi tras un accidente de helicóptero: “Estoy destrozado”

MUNDO

Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica Catedral de la Dormición en Kiev: al menos 9 muertos

Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania e incendió la histórica Catedral de la Dormición en Kiev: al menos 9 muertos

El régimen de Irán dijo que el acuerdo con Estados Unidos pone fin “inmediatamente” a la guerra en Medio Oriente

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo contra Ucrania: cinco rescatistas murieron en Kharkiv mientras combatían un incendio

Zelensky exigió que Europa confisque el petróleo de la flota fantasma rusa para asfixiar el financiamiento del Kremlin

El precio del petróleo cayó un 4% tras el anuncio de acuerdo entre EEUU e Irán y el alivio en el estrecho de Ormuz