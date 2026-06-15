Presidenta lanzará este lunes cinco proyectos para “limpiar” el Poder Judicial y enfrentar el crimen organizado en Costa Rica

Laura Fernández propone nuevas normativas que penalizan la afiliación a grupos criminales, incrementan la protección a la Fuerza Pública y endurecen controles en cárceles del país (Captura de pantalla de la transmisión en directo)

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció este fin de semana que este lunes 15 de junio presentará ante la Asamblea Legislativa cinco proyectos de ley con los que busca “limpiar” el Poder Judicial.

Según la mandataria, el paquete incluye propuestas para tipificar como delito la pertenencia a bandas criminales, endurecer sanciones por reincidencia delictiva y establecer medidas más estrictas para quienes agreden a integrantes de la Fuerza Pública. Fernández declaró en la cadena del domingo: “Me indigna ver a nuestro pueblo vivir con miedo”, y recalcó que el Gobierno busca devolver la paz y la seguridad a nuestras comunidades.

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El viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes, afirmó en la misma transmisión que “nuestras leyes se quedaron con la delincuencia de los años setenta”. Explicó que el paquete propone castigos para quienes formen parte de organizaciones delictivas, lo que actualmente no se encuentra contemplado en la legislación costarricense. Barrantes también subrayó la necesidad de “castigar a aquellas personas que atacan y agreden a los policías”.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, detalló que las autoridades han identificado “doscientas sesenta estructuras criminales organizadas” con más de ochocientos miembros. Campos aseguró que estos grupos se encuentran plenamente identificados y serán perseguidos hasta lograr su detención y condena.

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Costa Rica impulsa leyes para enfrentar bandas y reforzar la seguridad nacional (Captura de pantalla de la transmisión en directo)

Entre las medidas propuestas se encuentra la prohibición del “ocio en las cárceles” y el endurecimiento del control de objetos y actividades dentro de los centros penitenciarios. Barrantes explicó que se busca restringir el ingreso de aparatos electrónicos, drogas y armas, así como eliminar actividades que faciliten negocios ilícitos en prisión.

En el ámbito del combate al narcotráfico, el Gobierno presentó una iniciativa para aumentar las penas contra quienes construyan o faciliten pistas clandestinas para aeronaves, con el objetivo de limitar el tráfico de drogas a través del territorio nacional.

La mandataria advirtió que la reincidencia recibirá sanciones más severas y ratificó el compromiso de su administración para buscar el respaldo del Poder Legislativo. “No podemos enfrentar el crimen del siglo veintiuno con herramientas del siglo pasado. Llegó el momento de poner primero a Costa Rica”, afirmó Fernández.

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El paquete legislativo será presentado oficialmente este lunes a las once de la mañana, en una sesión que el Gobierno considera prioritaria para responder a las demandas de seguridad de la ciudadanía.

Desde Esparza, durante un acto público, la mandataria lanzó frases duras sobre condenas y régimen penitenciario, y dejó en suspenso el contenido del paquete que promete recuperar la confianza (Captura de pantalla de transmisión en directo)

El sábado en el evento en el que fue reconocida la mandataria, Fernández cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y afirmó que hay personas vinculadas a hechos criminales que permanecen en centros penitenciarios sin mayores restricciones. “Cómo es posible que criminales del más alto calibre estén en la cárcel casi que de paseo”, dijo durante su discurso.

Fernández dirigió críticas al Poder Judicial y a las condenas impuestas a personas involucradas en actividades delictivas. “No puede ser posible que en nuestra amada Costa Rica hayan delincuentes asesinando personas y que el Poder Judicial les dé condenas ridículas. No es posible que delincuentes del más alto calibre estén en la cárcel casi que de paseo. No es posible que delincuentes que han acabado con la vida de un ser querido, que puede ser cualquiera de nosotros, les reduzcan las condenas a plazos que son absolutamente ofensivos”, sostuvo, según difundió Central Noticias.

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La presidenta convocó a la ciudadanía a seguir de cerca el trabajo de la Asamblea Legislativa. “Yo hoy, como su presidente, los convoco a estar atentos, a estar despiertos, a estar vigilantes de que la Asamblea Legislativa haga su trabajo, porque yo estoy haciendo el mío”, declaró.