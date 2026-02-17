El Salvador

Mujer de 91 años se inscribe por primera vez en la escuela en El Salvador y recibe su computadora

Un acto celebrado en el Centro Escolar El Congo reunió a una mujer de 91 años y su hija, quienes recibieron insumos escolares y tecnológicos en presencia de autoridades, evidenciando el carácter incluyente de las nuevas políticas educativas

Catalina Mendoza, de 91 años,
Catalina Mendoza, de 91 años, y su hija Teresa Tobar, de 71, iniciaron clases con el paquete escolar otorgado por el gobierno de El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Catalina Mendoza, una mujer de 91 años, se inscribió por primera vez en la escuela y recibió su tablet como parte de los útiles entregados por el gobierno de El Salvador a quienes apuestan por la educación a cualquier edad.

Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Educación, incorpora por primera vez desde este año a los adultos que estudian bajo modalidad flexible en la distribución de útiles y dispositivos, permitiéndoles acceder a recursos como cuadernos, libros, pero también tecnología para su aprendizaje.

La historia de Catalina Mendoza toma un carácter aún más singular gracias a la presencia de su hija, Teresa Tobar, de 71 años, quien también cursa estudios en el Centro Escolar El Congo, ubicado en Santa Ana Este.

En el acto de entrega de insumos, madre e hija recibieron sus materiales y dispositivos electrónicos respectivos a su nivel académico, participando de una ceremonia en la que la ministra de Educación, Karla Trigueros, reconoció y acompañó a Catalina Mendoza.

La experiencia de Catalina y
La experiencia de Catalina y Teresa confirma que la edad no limita el acceso a la educación ni al uso de tecnología en El Salvador. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

El acompañamiento intergeneracional entre Catalina y Teresa representa un motor de motivación mutua, reflejando cómo el proceso educativo puede fortalecer aún más los lazos familiares.

Ambas comparten aulas, cuadernos y aspiraciones: mientras Catalina da sus primeros pasos en primer grado, Teresa estudia octavo grado en la misma institución, inicialmente motiva por acompañar a su hijo quién asiste a clases nocturnas. Mostrando que el deseo de aprender puede iniciar en cualquier etapa de la vida.

Según explicó el director del centro educativo, Daniel Monroy, es motivo de satisfacción contar con estudiantes como Catalina y Teresa. Ambas recibieron junto a sus compañeros el paquete escolar, en la modalidad flexible también incluyó una tablet, tal como ocurre con otros estudiantes regulares.

La ministra Karla Trigueros reconoció
La ministra Karla Trigueros reconoció la historia de Catalina Mendoza, quien recibió su primera tablet y útiles a los 91 años. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

La cobertura del programa es significativa, el Ministerio de Educación informó que esta política alcanza a aproximadamente 1.2 millones de niños de escuelas públicas.

Adultos que se encuentran inscritos en modalidad flexible para educación básica o bachillerato acceden por primera vez a estos beneficios al retomar sus estudios en jornadas sabatinas o dominicales a nivel nacional.

Se han elaborado más de quince tipos de paquetes escolares, adaptados según cada ciclo educativo, desde kits orientados al desarrollo de motricidad en la etapa preescolar, hasta materiales más complejos y dispositivos electrónicos para quienes cursan los niveles avanzados. Así, el Estado busca asegurar que las personas que deciden regresar a las aulas cuenten con recursos ajustados a sus necesidades actuales.

Desde 2009, El Salvador ha
Desde 2009, El Salvador ha implementado reformas que incluyen útiles, uniformes, calzado y tecnología educativa para reducir desigualdades. Foto cortesía Secretaría de Prensa Presidencia

Teresa Tobar expresó su entusiasmo por la oportunidad de seguir aprendiendo: “Me encanta estudiar (…) que no se les cruce por la mente que la edad es una barrera”. Añadió sobre Catalina: “Mi madre siempre me dijo que ella nunca había conocido una escuela, ni siquiera cómo era por dentro, y yo le decía que aún era tiempo y se motivó. Se la pasa muy bien, a ella le encanta aprender”.

Las aulas del Centro Escolar El Congo, en Santa Ana Este, muestran que los procesos educativos no reconocen límites de edad cuando existen la determinación y el acompañamiento. Catalina Mendoza y Teresa Tobar caminan juntas hacia sus nuevas metas, demostrando que la educación puede transformar vidas.

