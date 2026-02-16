El Salvador

Shakira rompe todos los récords en San Salvador con la residencia más grande de Centroamérica

La artista reunió a 143,979 asistentes en las cinco fechas de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en la capital salvadoreña, con todas las localidades agotadas, según informó la Oficina de prensa de Shakira en Colombia

Una perspectiva única de uno de los eventos más esperados del año. Este video captura la belleza de un estadio iluminado y lleno de vida durante el épico concierto de Shakira en la ciudad. (Video: Oficina de prensa de Shakira)

Shakira consolidó su estatus como fenómeno global al culminar la residencia centroamericana más grande de la historia con el cierre de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en San Salvador.

El evento, realizado durante cinco fechas completamente agotadas, arrojó un total de 143,979 boletos leídos, cifra récord para la región y dato sobresaliente dentro del circuito internacional de espectáculos, según informó a Infobae la Oficina de prensa de Shakira en Colombia.

Este logro se inscribió en un momento determinante para la carrera de la superestrella colombiana, quien recientemente fue reconocida por haber realizado la gira hispana de mayor recaudación de todos los tiempos.

Durante las jornadas del 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero, el recinto salvadoreño mantuvo un promedio de 28,800 asistentes diarios, sin disponibilidad de entradas en ninguna de las funciones. La movilización regional impulsada por la residencia marcó una pauta inédita para el entretenimiento centroamericano.

La composición del público reflejó la dimensión transfronteriza del fenómeno. El total de 71,733 salvadoreños (49.82 %) se equilibró con 72,246 visitantes extranjeros (50.18 %), detalle que evidencia el atractivo internacional del concierto.

De este segmento internacional sobresalió la asistencia desde Guatemala, con 48,464 personas (33.66 %), seguida por Honduras (12,580 asistentes, 8.74 %), Costa Rica (3,672, 2.55 %) y Nicaragua (3,359, 2.33 %). El flujo incluyó además a 3,018 asistentes procedentes de Estados Unidos y Canadá, junto a contingentes de Panamá (415), México (70) y otros países (668).

Shakira realizó una residencia de cinco conciertos en El Salvador como parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. (Cortesía: Shakira)

La repercusión se extendió más allá del recinto. Playas, restaurantes, bares y el Centro Histórico de San Salvador funcionaron a máxima capacidad por la afluencia de visitantes, mientras enclaves turísticos como el Paseo de los Volcanes también experimentaron un auge vinculado directamente a los conciertos.

Hoteles y alojamientos operaron a niveles máximos de ocupación durante toda la semana de presentaciones.

La residencia generó una movilización regional que motivó incrementos significativos en el tránsito fronterizo terrestre y en la llegada de vuelos al Aeropuerto Internacional de El Salvador.

Sectores privados y autoridades públicas articularon dispositivos especiales de seguridad y logística. Como resultado, las cinco jornadas se desarrollaron bajo una operación ordenada y coordinada.

El impacto económico fue multisectorial. El dinamismo impulsó a la industria hotelera, el transporte, el comercio, la gastronomía, la producción técnica de espectáculos y los servicios turísticos, favoreciendo la generación de empleos temporales y la activación de distintas cadenas de valor.

Durante cinco fechas, Shakira abrió 'Las mujeres ya no lloran world tour' con su clásico 'Estoy aquí' y cerró con la icónica colaboración junto a Bzrp 'Music Sessions, Vol. 53' - crédito @shakiraenchile/Instagram

Un hito regional para la industria del espectáculo

La sede salvadoreña alcanzó una triple marca: la residencia consecutiva más amplia de una artista global en el país, uno de los eventos musicales con mayor asistencia en la historia nacional y un precedente determinante que posiciona a Centroamérica como mercado apto para acoger producciones internacionales de gran formato.

La organización de la residencia demostró que, según los datos de asistencia y la afluencia turística por país, El Salvador se proyecta como un destino estratégico para el turismo cultural y los grandes espectáculos de la región.

