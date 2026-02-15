¡San Salvador a los pies de la ‘Loba’! La euforia total se apodera del cuarto concierto de Shakira en su histórica residencia

Shakira brilla en San Salvador durante la penúltima noche de su histórica residencia. (Cortesía: Redes sociales)

En estos momentos, el corazón de San Salvador late a un solo ritmo. El efecto Shakira, quien por cuarta noche consecutiva ha transformado el Estadio Jorge “Mágico” González en un templo de energía, baile y una conexión emocional que solo ella sabe construir.

Desde los primeros acordes de la noche, la atmósfera se ha vuelto eléctrica. El ambiente es de pura euforia: miles de gargantas se desgañitan al unísono, creando un coro gigante que retumba en toda la ciudad.

Sin embargo, lo que realmente eriza la piel en este instante es ver las gradas. Atendiendo al llamado de la barranquillera, los fans han desplegado cientos de banderas que ondean bajo las luces robóticas del escenario.

Todo estalló cuando Shakira apareció para realizar su icónica “Caminata de la Loba” y a partir de ese instante, el recinto se convirtió en una máquina del tiempo donde solo se escuchan éxitos, uno tras otro, sin dar tregua a un público que no ha dejado de bailar y corear cada himno de su carrera.

Shakira domina el escenario en su cuarta noche de residencia. (Cortesía: Redes sociales)

Una unión centroamericana sin precedentes

Más allá de la música, lo que se vive en el recinto es un fenómeno de unidad. Entre la multitud se distinguen rostros y banderas no solo de El Salvador, sino de hermanos de toda Centroamérica que han viajado kilómetros para ser parte de esta residencia histórica.

Es una verdadera fiesta de integración; la rivalidad no existe aquí, solo el deseo de celebrar el aniversario de un tour que ha devuelto a Shakira a su trono como la reina indiscutible del pop latino.

El pueblo centroamericano se une por la residencia de Shakira. (Cortesía: Milena Mayorga)

La fiesta no solo pertenece a los locales; entre la multitud destaca una vibrante delegación de seguidores colombianos que han viajado desde la tierra natal de la artista para apoyarla en esta histórica residencia.

Con sus rostros pintados y portando con orgullo el amarillo, azul y rojo, los compatriotas de Shakira se han fundido en un abrazo fraternal con el público salvadoreño, demostrando que la música de la barranquillera es el puente perfecto para unir naciones y que, sin importar la distancia.

En este momento, la cantante barranquillera se desplaza por la pasarela con esa agilidad que desafía el tiempo, regalando sonrisas y conectando visualmente con quienes han esperado horas bajo el sol para verla de cerca.

La alegría es palpable: desde los más pequeños que asisten a su primer concierto, hasta los fans de la “vieja guardia” que lloran de emoción con los clásicos.

El principio del fin de una era

Aunque la adrenalina está en su punto máximo, el aire también tiene un toque de nostalgia anticipada. Esta es la penúltima noche de una travesía inolvidable en tierras cuscatlecas. La residencia más exitosa que ha visto el país está llegando a su clímax, y la intensidad de este cuarto concierto parece ser el calentamiento para la gran despedida.

El domingo, Shakira subirá por última vez a este escenario para cerrar con broche de oro su residencia en Centroamérica. Se espera que el cierre sea una explosión de sentimientos y sorpresas, poniendo fin a una semana donde la capital salvadoreña fue, sin duda alguna, la capital del mundo para todos los amantes de la buena música.

Que las localidades estén agotadas reflejando el éxito rotundo de esta apuesta por el entretenimiento de primer nivel.