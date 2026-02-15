El Salvador

Día Mundial de las Ballenas: la migración de los gigantes marinos en Centroamérica

La observación de ballenas en la región revela no solo una riqueza natural excepcional, sino también la urgente necesidad de preservar corredores marinos clave para la sostenibilidad ecológica y la mitigación del cambio climático

El Día Mundial de las Ballenas destaca la importancia de proteger a estos mamíferos marinos y sus ecosistemas en Centroamérica. (Cortesía: El Salvador Travel)

El Día Mundial de las Ballenas, que se observa cada 15 de febrero, pone el foco en la importancia de estos mamíferos y la conservación de los ecosistemas marinos que habitan. En Centroamérica, la costa del Pacífico se convierte en un escenario fundamental durante la temporada principal de avistamiento, cuando las ballenas jorobadas migran desde aguas frías para reproducirse y cuidar a sus crías en entornos más cálidos.

Durante los meses que abarcan de noviembre o diciembre hasta marzo o abril, estos cetáceos llegan a diversas áreas, siendo destacados lugares de observación el área natural protegida de Los Cóbanos en El Salvador, así como Bahía Drake y Golfo Dulce en Costa Rica. Según reportes de organizaciones ambientales internacionales, el mayor flujo de avistamientos se produce entre enero y marzo en el Pacífico Norte y Centro, periodo que coincide con el pico reproductivo de la especie.

En El Salvador, la temporada se extiende de noviembre a marzo, alcanzando su punto máximo en enero y febrero. Las autoridades locales y guías turísticos enfatizan que Los Cóbanos representa uno de los mejores puntos de la región para observar a las ballenas jorobadas en su hábitat natural. Por su parte, en Costa Rica, la actividad se distribuye en dos periodos: de mediados de julio a noviembre en el Pacífico Sur y de diciembre a marzo en otras zonas, según datos recopilados por entidades de protección ambiental.

La migración de ballenas jorobadas en la costa del Pacífico centroamericano convierte la región en uno de los principales escenarios de avistamiento. (Cortesía: Visit Costa Rica)

Guatemala también figura entre los destinos relevantes, con una temporada que va de enero a mayo y reportes de avistamientos esporádicos en diciembre. Esta variabilidad responde a las rutas migratorias de las ballenas y la búsqueda de aguas tranquilas para la crianza de sus crías.

Los especialistas recomiendan planificar las excursiones en los meses de enero a marzo para maximizar las probabilidades de encuentro con los cetáceos. La ballena jorobada predomina en los registros de la región, aunque ocasionalmente se reportan otras especies. Guías y expertos recuerdan la importancia de mantener distancia y respetar la normativa vigente para la protección de estos animales y sus áreas de reproducción.

El Día Mundial de la Ballena convoca cada año a comunidades de todo el mundo el tercer domingo de febrero para concienciar sobre la importancia de la protección de estos grandes cetáceos. La iniciativa, que tuvo su origen en Hawái enfocada en la ballena jorobada, fue expandiéndose durante las últimas décadas hasta convertirse en una fecha internacional que promueve el conocimiento sobre todas las especies de ballenas y los riesgos que enfrentan.

Los meses de enero a marzo representan el momento ideal para observar ballenas jorobadas en El Salvador, Costa Rica y Guatemala. (Cortesía: GuateValley)

En la página web worldanimalprotection.org muestra que la celebración de este día busca destacar la relevancia de sitios considerados Patrimonio Ballenero, lugares donde la observación de ballenas se realiza bajo criterios éticos y sostenibles. Estos espacios permiten a los visitantes observar a las ballenas en su entorno natural, promoviendo prácticas responsables impulsadas por organizaciones conservacionistas y avaladas por la UNESCO.

expertos en conservación marina han identificado dos grandes grupos de ballenas: las barbadas, que filtran krill y plancton, y las dentadas, que se alimentan de peces y calamares. Las investigaciones recientes destacan que las ballenas tienen la capacidad de transmitir comportamientos y canciones entre individuos, lo que algunos científicos denominan “cultura” cetácea. informó el sitio web.

La información de Protección Animal Mundial detalla que la ballena beluga destaca por su habilidad para nadar en reversa, y que especies como la ballena de Groenlandia pueden superar los dos siglos de vida. Además, un dato relevante para la salud de los océanos es el papel de las ballenas en la mitigación del cambio climático: mediante su ciclo vital y migratorio, contribuyen a la fertilización de los mares y la distribución del fitoplancton.

La conmemoración del Día Mundial de la Ballena invita a la reflexión sobre la responsabilidad compartida en la conservación marina. Organizaciones internacionales y comunidades locales promueven actividades de educación ambiental y observación responsable, subrayando la importancia de preservar estos mamíferos que, según la UNESCO, resultan esenciales para el equilibrio de los ecosistemas oceánicos.

