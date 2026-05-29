“Fue necesaria una mastectomía doble y 5 cirugías”, reveló Olivia Munn tras superar el cáncer de mama

Olivia Munn aborda en el pódcast de Team Coco los desafíos de la maternidad y la importancia del apoyo en la familia multicultural (REUTERS/Daniel Cole)

La presencia de Olivia Munn en el pódcast de Team Coco permitió conocer a fondo su postura sobre la maternidad, su herencia familiar y su experiencia reciente frente al cáncer de mama. La actriz, conocida por abordar temas personales con franqueza, ofreció un retrato íntimo sobre cómo sus vivencias moldearon sus decisiones como madre y la motivación que impulsa su activismo en salud femenina.

La actriz equilibra la maternidad en una familia de raíces multiculturales, la continuidad de su carrera y su acción pública sobre el cáncer de mama. Plantea romper los modelos tradicionales que marcaron su infancia, promoviendo una convivencia distinta para su hijo. Su testimonio reúne desafíos personales, el peso de una historia familiar compleja y el deseo de brindar mayor apoyo a otras mujeres en circunstancias similares.

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“Quiero estar presente, sumergirme en el ‘desorden’ de ser madre con mis hijos, aunque eso a veces deje poco para uno mismo”, contó Olivia Munn en Team Coco. Reconoció que, pese a contar con la ayuda de su madre y su padrastro, tanto ella como su pareja, el comediante John Mulaney, buscan ser partícipes diarios en la crianza: “Estamos en la dinámica cotidiana, y no queremos perdernos esos momentos”.

La actriz revela cómo su experiencia frente al cáncer de mama refuerza su activismo en salud femenina y empoderamiento de las mujeres (REUTERS/Etienne Laurent)

La actriz explicó que estas convicciones surgen de la reflexión sobre su propia infancia y de la importancia de no reproducir esquemas rígidos en la educación de su hijo Malcolm: “John y yo conectamos con lo que pasamos de niños, y eso lo vemos reflejado en cómo respondemos a Malcolm… A veces, cada uno reacciona de forma diferente según lo que nos marcaron nuestras familias”.

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Destacó el contraste entre la familia de su pareja, irlandesa católica y de clase media, y la suya, atravesada por la migración forzada: “Yo crecí en una familia militar; mi mamá huyó de Vietnam el día en que terminó la guerra”.

La infancia y la ruptura del modelo familiar

En conversación con Team Coco, Olivia Munn compartió episodios determinantes de su niñez, marcados por la separación de sus padres y el ambiente protector de su familia materna. Relató cómo su madre descubrió la infidelidad de su padre cuando ella tenía apenas seis meses, y regresó entonces al hogar de su abuela en Oklahoma.

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Olivia Munn destaca el valor de la detección temprana del cáncer de mama y promueve el acceso a exámenes de riesgo vital para todas las mujeres (Evan Agostini/Invision/AP)

“Todos los tíos y familiares estaban ahí, nos protegíamos entre nosotros”. Rememoró el enojo de sus tíos contra su padre: “Cuando venía a vernos, le lanzaban piedras al auto. Era una mezcla de rabia y protección”.

La actriz narró las dificultades de crecer bajo la autoridad de su primer padrastro, militar y a quien describe como profundamente abusivo: “No eran solo gritos, era ese frío en la sangre que se siente antes de que todo estalle”.

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Reconoció que sus aspiraciones iban más allá del modelo impuesto en su entorno: “A los 17, lo único que quería era actuar. Mi mamá y sus hermanos llegaron a Estados Unidos sin nada y esperaban que fuéramos médicos, ingenieros… Nunca actriz”.

La infancia marcada por la migración y la ruptura familiar inspira el compromiso de Olivia Munn por crear un modelo de crianza diferente para su hijo (REUTERS/Etienne Laurent)

Entre anécdotas sobre su llegada a Los Ángeles y los primeros intentos en la actuación, subrayó: “Mi mamá siempre decía que solo una persona podía ser actor: Tom Cruise. Y que yo no era Tom Cruise. Así que me gradué en periodismo solo para que me dejara intentarlo”.

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Con una mirada humorística, reveló la presión familiar y su empeño en no perpetuar patrones de convivencia que la marcaron en su niñez: “Mi propósito era crear otro tipo de hogar, estar genuinamente presente con mi hijo”.

El diagnóstico y la detección del cáncer de mama

A lo largo de la entrevista en Team Coco, la actriz reveló cómo un test de “evaluación de riesgo vital” permitió detectar a tiempo su cáncer de mama. Relató que, a pesar de haber obtenido resultados normales tanto en la mamografía como en la ecografía, y de presentar un estudio genético sin factores de riesgo, un test en línea arrojó un índice de 37,3 %, superando ampliamente el límite considerado alto. “Ese test me salvó la vida”, dijo.

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Tras superar una mastectomía doble y cinco cirugías, Olivia Munn enfatiza la resiliencia emocional durante el proceso de recuperación y sanación (Instagram/Olivia Munn)

El diagnóstico se confirmó tras una resonancia que mostró una lesión en un seno, seguida de una ecografía que detectó 2 más. “Al final era un cáncer multifocal y multicuadrante bilateral, es decir, tumores en distintas zonas de ambos senos. Fue necesaria una mastectomía doble y 5 cirugías”.

La actriz destacó que sin el uso del test habría sido casi imposible descubrir la enfermedad en una etapa temprana. Colabora con el senador Mark Kelly para impulsar que estos exámenes se integren en los chequeos médicos habituales, subrayando que “la carga de saberlo no debe recaer solamente en las mujeres”.

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En otro momento de la charla, Olivia Munn recordó el caso de su madre, quien fue diagnosticada con un subtipo muy agresivo de cáncer de mama a los 70 años, después de un examen similar: “Ese tipo de tumor puede duplicar su tamaño en 6 semanas”. La detección precoz permitió intervenir a tiempo y mitigar el impacto de la enfermedad en ambas.

Posparto, ansiedad y recuperación

La ansiedad posparto fue uno de los grandes desafíos tras el nacimiento de Malcolm, tema abordado por Olivia Munn en busca de concienciación sobre salud mental materna (REUTERS/Aude Guerrucci)

Durante el pódcast, la actriz habló de los desafíos emocionales tras el nacimiento de su hijo Malcolm y de la ansiedad posparto vivida durante casi un año: “Estaba preparada para la depresión posparto, pero nadie me habló de la ansiedad posparto. Me despertaba cada día con angustia y presión en el pecho”.

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Explicó que el paso de la lactancia materna a la fórmula, sumado a los cambios hormonales, generó una profunda vulnerabilidad: “Producía suficiente leche, pero cuando cambié a fórmula, sentí que caía en el fondo del pozo emocional”.

El proceso de recuperación física coincidió con el diagnóstico de cáncer. Tras 5 cirugías, optó por alejarse temporalmente del foco público: “No hice anuncios, solo necesitaba sanar y reconectarme conmigo misma y con mi familia”.

Tras superar una mastectomía doble y cinco cirugías, Olivia Munn enfatiza la resiliencia emocional durante el proceso de recuperación y sanación (REUTERS/Danny Moloshok)

Insistió en la importancia de hablar abiertamente sobre la salud mental en la maternidad: “Faltan redes de apoyo y empatía para las mujeres que atraviesan todo esto”.

En la despedida de Team Coco, Olivia Munn reiteró su propósito: “Ahora que volví al trabajo y a mi vida familiar, quiero ayudar a otras mujeres a identificar el riesgo a tiempo y encontrar acompañamiento real”.