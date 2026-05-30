Mundo

La Unión Europea repudió la ofensiva del régimen de Irán sobre Kuwait

El ataque activó los sistemas de defensa kuwaitíes y elevó la tensión en una región marcada por la inestabilidad militar y las advertencias de nuevas acciones

Guardar
Google icon
Kuwait confirmó la procedencia iraní de los misiles y denunció la amenaza a su soberanía (Europa Press)
Kuwait confirmó la procedencia iraní de los misiles y denunció la amenaza a su soberanía (Europa Press)

La Unión Europea condenó el ataque de Irán contra territorio de Kuwait y exigió el pleno respeto del Derecho Internacional tras el episodio que involucró misiles y drones sobre el país del Golfo.

“Estos ataques representan una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad regional. La UE seguirá apoyando todos los esfuerzos para reducir la escalada y abogará por una solución sostenible en relación con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán”, mencionó el bloque en un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la Unión (SEAE).

PUBLICIDAD

Kuwait reportó que durante el jueves misiles y drones impactaron sobre su territorio y que sus sistemas de defensa aérea lograron interceptar los proyectiles. El ataque ocurrió luego de que el régimen de Irán informara haber lanzado una ofensiva contra una base de Estados Unidos, como respuesta a una operación militar estadounidense anterior.

El organismo europeo reclamó a todas las partes involucradas que cumplan con los principios establecidos por la Carta de las Naciones Unidas y pidió a Irán que detenga sus ataques contra los Estados del Golfo y Jordania, tal como establece la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU.

PUBLICIDAD

Según la versión oficial de Teherán, la acción pretendió responder a un bombardeo estadounidense cerca del aeropuerto internacional de Bandar Abbas.

Las explosiones en las inmediaciones de Bandar Abbas activaron los sistemas de defensa aérea iraníes (Europa Press)
Las explosiones en las inmediaciones de Bandar Abbas activaron los sistemas de defensa aérea iraníes (Europa Press)

Aunque la ubicación exacta de la base no fue confirmada, se informó sobre explosiones en las proximidades del principal puerto iraní, mientras los sistemas de defensa aérea de Irán permanecieron activos durante toda la noche.

En Washington, funcionarios estadounidenses informaron que destruyeron varios drones iraníes antes de que alcanzaran sus objetivos. Las fuerzas estadounidenses respondieron con ataques contra una unidad iraní de lanzamiento para evitar nuevas operaciones, mientras interceptaron drones suicidas destinados contra un buque de la Marina de Estados Unidos y una embarcación comercial.

Por otro lado, bajo el contexto de la guerra en Medio Oriente, en esta jornada, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió que la eliminación de sanciones contra Irán no será inmediata ni total, sino que avanzará de manera gradual según el régimen de Teherán cumpla con los objetivos exigidos por Washington.

En una intervención durante el Foro Económico Nacional Reagan, Bessent remarcó que el gobierno estadounidense mantiene la presión económica sobre Irán y que no existe aún un acuerdo firmado entre las partes. Consultado sobre la posibilidad de flexibilizar el bloqueo económico, respondió de forma escueta que dependerá de la actitud y las acciones del régimen iraní.

Scott Bessent advirtió que el levantamiento de sanciones contra Irán será gradual y condicionado (Reuters)
Scott Bessent advirtió que el levantamiento de sanciones contra Irán será gradual y condicionado (Reuters)

El funcionario explicó que cualquier alivio en las restricciones financieras requerirá pasos concretos por parte de Irán, y advirtió que, si no se observa una aproximación en las negociaciones, la administración estadounidense podría intensificar las sanciones.

Horas antes, Donald Trump manifestó que se encuentra evaluando una decisión definitiva sobre un posible acuerdo preliminar para prolongar el alto al fuego con Irán. El presidente sostuvo que su gobierno no contempla en este momento la posibilidad de levantar sanciones ni otorgar fondos al régimen iraní.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

Unión EuropeaIránRégimen de IránKuwaitGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Imágenes satelitales revelan una red de infraestructura militar secreta junto a los silos nucleares chinos en Xinjiang

El complejo incluye más de 80 plataformas de lanzamiento, búnkeres y nodos de comunicaciones próximos a los silos nucleares que albergan los misiles de mayor alcance del Ejército

Imágenes satelitales revelan una red de infraestructura militar secreta junto a los silos nucleares chinos en Xinjiang

Estados Unidos advirtió a Irán que atacará a los buques del régimen que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

“Irán continúa intentando obstaculizar el desminado y el tránsito seguro por el Estrecho de Ormuz”, indicó el Comando Central de Washington

Estados Unidos advirtió a Irán que atacará a los buques del régimen que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

Por qué tirar un limón rallado es el error que los chefs nunca cometen

Desde confitados lentos con aceite de oliva hasta jarabe para bizcochos, chefs destacados y autores culinarios revelan técnicas sencillas para sacarle partido hasta la última gota

Por qué tirar un limón rallado es el error que los chefs nunca cometen

Un arrecife aislado, días a la deriva y 635 muertos: así fue el devastador naufragio del SS Norge

En medio de niebla y confusión operativa, el vapor chocó contra las rocas de Helen’s Reef y se hundió en minutos. Contaba con botes para apenas 251 personas de los 795 pasajeros que cruzaban el Atlántico

Un arrecife aislado, días a la deriva y 635 muertos: así fue el devastador naufragio del SS Norge

El tránsito de barcos por el estrecho de Ormuz está aumentando gracias a la ayuda de Estados Unidos

El sector marítimo observa mejores condiciones operativas tras el asesoramiento proporcionado por tropas estadounidenses, aunque la plena reactivación dependerá de avances en negociaciones para consolidar la seguridad

El tránsito de barcos por el estrecho de Ormuz está aumentando gracias a la ayuda de Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO: ‘La casa de los famosos Colombia’ define al ganador de la tercera temporada en su gran final

EN VIVO: ‘La casa de los famosos Colombia’ define al ganador de la tercera temporada en su gran final

Sheila Gandara encendió las redes sociales con sesión de fotos y una supuesta indirecta para Juanda Caribe: “Una mejor versión”

Amantes de la adrenalina preparense para un evento extremo con BMX freestyle y concierto de heavy metal gratis en la CDMX

Brugada asegura que el ajolote será reinstalado en el Estadio Ciudad de México

Cajamarca lidera la expulsión migratoria: más de 729 mil personas dejaron la región, según resultados del Censo 2025

INFOBAE AMÉRICA

Presidenta Laura Fernández reúne a diputados y jueces para analizar seguridad en Costa Rica

Presidenta Laura Fernández reúne a diputados y jueces para analizar seguridad en Costa Rica

Imágenes satelitales revelan una red de infraestructura militar secreta junto a los silos nucleares chinos en Xinjiang

Estados Unidos advirtió a Irán que atacará a los buques del régimen que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

El jefe del Comando Sur se reunió con un general de la dictadura cubana en la base estadounidense de Guantánamo

El régimen Ortega y Murillo blinda su residencia en Managua ante el temor a una posible extracción

ENTRETENIMIENTO

El día que Guillermo del Toro explicó por qué nunca dirigirá una película de superhéroes

El día que Guillermo del Toro explicó por qué nunca dirigirá una película de superhéroes

“Fue necesaria una mastectomía doble y 5 cirugías”, reveló Olivia Munn tras superar el cáncer de mama

De DJ a superhéroe: la historia de Paul Rudd antes de conquistar Hollywood

¿Euphoria terminará con la temporada 3? Lo que se sabe sobre el futuro de la serie

El divertido error de Halle Berry en vivo: creyó que le hacían una pregunta sexual