La Unión Europea repudió la ofensiva del régimen de Irán sobre Kuwait

Kuwait confirmó la procedencia iraní de los misiles y denunció la amenaza a su soberanía (Europa Press)

La Unión Europea condenó el ataque de Irán contra territorio de Kuwait y exigió el pleno respeto del Derecho Internacional tras el episodio que involucró misiles y drones sobre el país del Golfo.

“Estos ataques representan una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad regional. La UE seguirá apoyando todos los esfuerzos para reducir la escalada y abogará por una solución sostenible en relación con la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán”, mencionó el bloque en un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la Unión (SEAE).

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Kuwait reportó que durante el jueves misiles y drones impactaron sobre su territorio y que sus sistemas de defensa aérea lograron interceptar los proyectiles. El ataque ocurrió luego de que el régimen de Irán informara haber lanzado una ofensiva contra una base de Estados Unidos, como respuesta a una operación militar estadounidense anterior.

El organismo europeo reclamó a todas las partes involucradas que cumplan con los principios establecidos por la Carta de las Naciones Unidas y pidió a Irán que detenga sus ataques contra los Estados del Golfo y Jordania, tal como establece la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad de la ONU.

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Según la versión oficial de Teherán, la acción pretendió responder a un bombardeo estadounidense cerca del aeropuerto internacional de Bandar Abbas.

Las explosiones en las inmediaciones de Bandar Abbas activaron los sistemas de defensa aérea iraníes (Europa Press)

Aunque la ubicación exacta de la base no fue confirmada, se informó sobre explosiones en las proximidades del principal puerto iraní, mientras los sistemas de defensa aérea de Irán permanecieron activos durante toda la noche.

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En Washington, funcionarios estadounidenses informaron que destruyeron varios drones iraníes antes de que alcanzaran sus objetivos. Las fuerzas estadounidenses respondieron con ataques contra una unidad iraní de lanzamiento para evitar nuevas operaciones, mientras interceptaron drones suicidas destinados contra un buque de la Marina de Estados Unidos y una embarcación comercial.

Por otro lado, bajo el contexto de la guerra en Medio Oriente, en esta jornada, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió que la eliminación de sanciones contra Irán no será inmediata ni total, sino que avanzará de manera gradual según el régimen de Teherán cumpla con los objetivos exigidos por Washington.

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En una intervención durante el Foro Económico Nacional Reagan, Bessent remarcó que el gobierno estadounidense mantiene la presión económica sobre Irán y que no existe aún un acuerdo firmado entre las partes. Consultado sobre la posibilidad de flexibilizar el bloqueo económico, respondió de forma escueta que dependerá de la actitud y las acciones del régimen iraní.

Scott Bessent advirtió que el levantamiento de sanciones contra Irán será gradual y condicionado (Reuters)

El funcionario explicó que cualquier alivio en las restricciones financieras requerirá pasos concretos por parte de Irán, y advirtió que, si no se observa una aproximación en las negociaciones, la administración estadounidense podría intensificar las sanciones.

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Horas antes, Donald Trump manifestó que se encuentra evaluando una decisión definitiva sobre un posible acuerdo preliminar para prolongar el alto al fuego con Irán. El presidente sostuvo que su gobierno no contempla en este momento la posibilidad de levantar sanciones ni otorgar fondos al régimen iraní.

(Con información de EFE y Europa Press)