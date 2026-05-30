El día que Guillermo del Toro explicó por qué nunca dirigirá una película de superhéroes

Guillermo del Toro reafirma su negativa a dirigir películas de superhéroes por falta de interés en fórmulas repetidas (REUTERS/Toby Melville)

El cineasta Guillermo del Toro ha reafirmado más de una vez su postura frente al universo de los superhéroes, alejándose de las superproducciones de Hollywood para apostar por historias insólitas y personajes que suelen permanecer en los márgenes, una decisión que responde tanto a sus inquietudes artísticas como a su deseo de preservar la independencia creativa.

Esta afirmación, que también realizó recientemente, fue un punto clave en su ponencia en una máster class en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en 2018.

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En ese momento, Del Toro fue tajante sobre su falta de interés en el cine de grandes héroes: “No me interesan los cuates caucásicos con capita y calzones”, declaró, según SensaCine. Esta frase resume una de sus mayores objeciones al género: la reiteración de esquemas y la escasa variedad en los protagonistas.

La independencia creativa guía la carrera de Del Toro, quien prefiere historias insólitas y personajes marginados (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP)

El director mexicano ha insistido en que las historias que más le atraen son aquellas en las que los personajes principales son figuras marginadas o poco convencionales. Su filmografía evidencia esta preferencia, con títulos donde lo cotidiano se transforma en extraordinario y donde los héroes tradicionales ceden el paso a otros tipos de protagonistas.

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Para quienes se preguntan por qué Guillermo del Toro no ha dirigido películas de superhéroes, la respuesta radica en su convicción de que el verdadero valor del cine está en explorar destinos inesperados y dar voz a quienes rara vez la tienen. El propio del Toro ha explicado que su interés se centra en “contar lo que verdaderamente le motiva”, rechazando proyectos que no conectan con su visión personal.

Propuestas rechazadas y el valor de la libertad creativa

A lo largo de su carrera, Del Toro ha recibido ofertas para dirigir superproducciones y todas ellas representaban oportunidades de trabajar en proyectos de alto presupuesto y gran visibilidad en Hollywood. Sin embargo, el director prefirió declinarlas para mantener intacta su independencia artística, convencido de que estas historias no aportarían nada significativo a su trayectoria.

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Películas como 'La forma del agua' y 'El laberinto del fauno' ejemplifican el enfoque de Del Toro hacia protagonistas atípicos

Del Toro ha comentado que, pese a recibir propuestas para películas “muy, muy grandes en todos los géneros”, no siente afinidad con ellas. En su opinión, los argumentos de los filmes de superhéroes suelen girar en torno a las mismas crisis repetidas, dejando poco espacio para la exploración profunda de sus protagonistas. Durante la máster class, ironizó sobre el destino de los personajes: “¿Qué hacen cuando no está cayendo un edificio del espacio? ¿Van a los tacos? ¿Limpian el uniforme?”

La fascinación por los personajes olvidados

Uno de los sellos distintivos en la obra de Del Toro es su inclinación por aquellos personajes que “casi nunca son escuchados”. Películas como La forma del agua y El laberinto del fauno se centran en figuras que transitan los márgenes de la sociedad, otorgando protagonismo a quienes habitualmente quedan fuera de la narrativa principal.

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El cineasta ha manifestado su interés por explorar historias secundarias dentro de grandes acontecimientos históricos. Así lo expresó durante su presencia en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara: “Si me dijeran ‘filma la batalla de Waterloo, a Napoleón’, yo diría que a mí me interesa mucho más la historia del güey que le plancha los pantalones a Napoleón, o su médico, o el cuate que arregla los cañones cuando se descomponen; algo aleatorio a la historia”.

Entre los ultimos proyectos de Guillermo del Toro destaca 'Frankenstein', una relectura del monstruo clásico desde una perspectiva humana

Esta perspectiva lo aleja de la mirada épica tradicional y lo lleva a buscar relatos donde lo insólito y lo cotidiano se entrecruzan, generando una narrativa donde cada personaje tiene la posibilidad de ser el centro.

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Últimos proyectos y futuro cinematográfico

En el presente, Del Toro mantiene su apuesta por el cine de autor. Entre sus últimos proyectos destaca Frankenstein, una obra que ofrece una mirada renovada sobre el monstruo clásico. Este proyecto refuerza la tendencia del director a reinterpretar figuras conocidas desde un ángulo singular, priorizando el trasfondo humano por encima del mito.

Otra de las películas en desarrollo es Fury, descrita por Del Toro como “muy cruel y muy violenta. Como Mi cena con André, pero con gente asesinada después de cada plato”. El filme, dirigido por Curry Barker y con la participación de Michael Johnston (II) e Inde Navarrette, se enmarca en el género de terror y suspense, renovando el interés por lo insólito y lo inquietante.

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El compromiso de Del Toro con la autenticidad narrativa lo consolida como una voz singular en el cine contemporáneo internacional (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El rumbo profesional de Del Toro confirma su decisión de seguir caminos alejados de las modas comerciales. Su trayecto está marcado por la coherencia y la búsqueda de proyectos que respondan a su visión artística, incluso cuando esto implica dejar pasar oportunidades de gran exposición.

Una voz singular en el cine contemporáneo

La trayectoria de Guillermo del Toro señala la importancia de la libertad creativa en el cine. Más allá de las expectativas del mercado, el director mexicano ha construido una obra donde la autenticidad y el riesgo narrativo prevalecen sobre la repetición de fórmulas. Su ejemplo demuestra que el éxito puede encontrarse en la elección de historias propias y en la fidelidad a un universo personal.

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De esta manera, Del Toro se mantiene como una voz singular en el panorama cinematográfico, apostando por relatos que desafían las convenciones y dando lugar a nuevos protagonistas en la pantalla grande.