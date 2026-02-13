Voraz incendio consume bodega, viviendas y vehículos en el centro de San Salvador

Las autoridades realizan obras de mitigación para sofocar el incendio.

En horas de la madrugada de este día, un incendio de gran magnitud afectó la 6.ª Avenida Sur en San Salvador Centro, obligando al despliegue de al menos 45 bomberos y la intervención de otras instituciones de emergencia.

Según reporta el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, el fuego consumió una bodega hasta propagarse en comercios y viviendas cercanas, movilizando recursos en puntos estratégicos para contener el avance de las llamas.

El operativo incluye la participación de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil (PNC) y equipos de primera respuesta del Gobierno de El Salvador. Voceros de Bomberos informan que el personal especializado ejecuta maniobras de control y extinción para evitar que el siniestro alcanzara edificaciones vecinas y comercios, en una de las principales arterias comerciales y de tránsito de la capital.

La emergencia provocó restricciones en la circulación vehicular en el sector. Autoridades solicitaron a la población mantener la colaboración y acatar las recomendaciones emitidas durante la intervención.

De acuerdo con información difundida por el Cuerpo de Bomberos, la intensidad del incendio disminuye tras varias horas de trabajo coordinado, aunque el paso se encuentra cerrado en la zona.

Equipos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador trabajan arduamente para extinguir un incendio de gran magnitud en una estructura. Las imágenes muestran la riesgosa pero decidida labor de los socorristas en medio de la noche.

El incendio consumió no solo viviendas, sino también vehículos estacionados en la zona. “Nuestro personal ejecuta maniobras de control y extinción para evitar la propagación del fuego”, detalló la unidad de emergencia a través de sus canales oficiales. Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas ni personas lesionadas, concentrando los esfuerzos en contener los daños materiales, que ya se consideran cuantiosos.

Las causas del incendio permanecen bajo investigación. Las acciones de mitigación continuarán activas hasta que se logre el control total del fuego, mientras los equipos de emergencia mantienen operaciones en distintas áreas afectadas.

Vista aérea muestra la magnitud del incendio que consumió varias edificaciones y generó densas columnas de humo en la 6.ª Avenida Sur, San Salvador Centro (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

La incidencia de incendios estructurales en San Salvador durante el inicio de 2026 ha alcanzado niveles críticos. El incremento tanto en la frecuencia como en la magnitud de estos siniestros mantiene en alerta máxima a las autoridades locales.

Autoridades refuerzan el perímetro y piden a la población mantenerse alejada por riesgo de colapso

El director de Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solazo explicó que las labores se concentran en evitar la propagación del incendio, dada la presencia de materiales altamente combustibles como madera, lámina y bajareques, lo que facilita el avance rápido de las llamas.

Destacó la activación de todo el sistema nacional de protección civil y la coordinación entre varias instituciones del Estado, lo que ha permitido acercarse al control del fuego.

El titular pidió a la población mantenerse alejada de la zona afectada por el riesgo de colapso de estructuras y recordó que el perímetro permanece restringido con apoyo de la policía y el ejército.

Un director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador explica los desafíos para controlar un incendio de gran magnitud, señalando que los materiales combustibles como bahareque, madera y lámina aceleran la propagación del fuego.

Incendios estructurales recientes en San Salvador (febrero 2026)

El Salvador se encuentra actualmente bajo Alerta Amarilla (y recientemente declarada emergencia nacional por incendios forestales) debido a los fuertes vientos y la época seca.

Solo en lo que va de 2026, los incendios han aumentado un 51% en comparación con el año pasado, lo que tiene a los cuerpos de emergencia trabajando a su máxima capacidad.

Comunidad Villa Olímpica, Mejicanos: El 11 de febrero, un incendio estructural destruyó al menos dos viviendas. Los equipos de socorro y Bomberos enfrentaron condiciones complejas por la cercanía de las casas en el sector.

Sector residencial en San Salvador Centro: También el 11 de febrero, se registró otro incendio en una zona habitacional del centro de la capital. La rápida intervención de los cuerpos de emergencia evitó que las llamas consumieran toda la manzana.