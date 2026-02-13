Tres conciertos, 82,000 asistentes y $55 millones: la residencia de Shakira rompe récords en El Salvador

El Estadio Nacional Jorge “Mágico” González de San Salvador vivió otra noche de euforia con el tercer concierto de Shakira, quien logró un nuevo “Lleno Total” en el marco de su residencia centroamericana.
La capital salvadoreña se ha posicionado como el centro del entretenimiento regional en 2026, mientras miles de seguidores de la artista coreaban éxitos como “Puntería” y “Session 53”, combinados con los clásicos de su repertorio internacional.
De acuerdo con la productora organizadora, la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” representa para El Salvador no solo un fenómeno musical, sino también un motor económico de gran escala. La productora Two Shows y el Ministerio de Turismo (MITUR) estiman que solo la tercera fecha, celebrada el 12 de febrero, reunió a cerca de 30,000 personas, sumando más de 58,000 asistentes en las dos primeras jornadas.
Para el cierre de la residencia, previsto para el 15 de febrero, se proyecta una audiencia acumulada de 82,000 fanáticos, según datos oficiales recogidos por El Salvador In English.
El fenómeno Shakira impulsa el turismo, la economía y el empleo en San Salvador
El impacto de la presencia de Shakira se refleja en diversos indicadores económicos y turísticos. El gobierno salvadoreño y representantes del sector privado calculan que la serie de conciertos dejará un derrame económico superior a los 25 millones de dólares, impulsado por el flujo de turistas extranjeros y la ocupación hotelera, que ha alcanzado el nivel máximo en la zona metropolitana de San Salvador.
De acuerdo con declaraciones de Morena Valdez, ministra de Turismo, “el 12% de los asistentes proviene del extranjero, con una afluencia destacada de visitantes de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Canadá”.
La afluencia internacional ha tenido un efecto directo en los servicios turísticos y de transporte. Solazmar reportó que los precios de las entradas oscilaron entre 45 y 275 dólares, distribuidos en ocho categorías, lo que permitió un acceso diverso y elevó la recaudación. El evento también propició la creación de 4,000 empleos directos y 7,000 indirectos, según los datos de la organización y MITUR.
La conexión cultural de Shakira y el auge de la industria del espectáculo en El Salvador
La artista, que ha mostrado cercanía con la cultura local, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de su cena post-concierto en redes sociales: un plato de pupusas, enchiladas y plátanos en miel. “¡Así de hambrienta salgo del concierto! Me voy a comer esto, pura comida salvadoreña”, expresó la cantante en una publicación que rápidamente se volvió viral.
Además, trascendió que el equipo de la colombiana cuenta con la “Pupusería La Loba” dentro del estadio, dedicada a preparar este platillo para la artista y su staff.
El fenómeno de la “Shakiramanía” ha dejado cifras inéditas para la industria del espectáculo en El Salvador. La residencia de la barranquillera ha superado los registros de asistencia y recaudación de conciertos previos en el país. El Ministerio de Turismo prevé que, al término de las cinco fechas, el impacto económico total podría ascender a 55 millones de dólares, considerando servicios de hotelería, restauración, transporte y comercio asociado al evento.
La respuesta del público y el movimiento turístico han fortalecido la posición de San Salvador como destino para eventos internacionales.