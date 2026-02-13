Tres conciertos, 82,000 asistentes y $55 millones: la residencia de Shakira rompe récords en El Salvador

El Estadio Nacional Jorge “Mágico” González completamente lleno durante el tercer concierto de Shakira en San Salvador, parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” (Foto cortesía Noticiero El Salvador).

El Estadio Nacional Jorge “Mágico” González de San Salvador vivió otra noche de euforia con el tercer concierto de Shakira, quien logró un nuevo “Lleno Total” en el marco de su residencia centroamericana.

La capital salvadoreña se ha posicionado como el centro del entretenimiento regional en 2026, mientras miles de seguidores de la artista coreaban éxitos como “Puntería” y “Session 53”, combinados con los clásicos de su repertorio internacional.

De acuerdo con la productora organizadora, la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” representa para El Salvador no solo un fenómeno musical, sino también un motor económico de gran escala. La productora Two Shows y el Ministerio de Turismo (MITUR) estiman que solo la tercera fecha, celebrada el 12 de febrero, reunió a cerca de 30,000 personas, sumando más de 58,000 asistentes en las dos primeras jornadas.

Para el cierre de la residencia, previsto para el 15 de febrero, se proyecta una audiencia acumulada de 82,000 fanáticos, según datos oficiales recogidos por El Salvador In English.

Fanáticos registran con sus celulares uno de los momentos más esperados del concierto de Shakira en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, donde la artista logró su tercer lleno consecutivo en San Salvador (Foto cortesía Noticiero El Salvador).

El fenómeno Shakira impulsa el turismo, la economía y el empleo en San Salvador

El impacto de la presencia de Shakira se refleja en diversos indicadores económicos y turísticos. El gobierno salvadoreño y representantes del sector privado calculan que la serie de conciertos dejará un derrame económico superior a los 25 millones de dólares, impulsado por el flujo de turistas extranjeros y la ocupación hotelera, que ha alcanzado el nivel máximo en la zona metropolitana de San Salvador.

De acuerdo con declaraciones de Morena Valdez, ministra de Turismo, “el 12% de los asistentes proviene del extranjero, con una afluencia destacada de visitantes de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Canadá”.

Asistentes muestran una bandera de Canadá durante el concierto de Shakira en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, reflejando la presencia internacional en la residencia de la artista en San Salvador (Foto cortesía Noticiero El Salvador).

La afluencia internacional ha tenido un efecto directo en los servicios turísticos y de transporte. Solazmar reportó que los precios de las entradas oscilaron entre 45 y 275 dólares, distribuidos en ocho categorías, lo que permitió un acceso diverso y elevó la recaudación. El evento también propició la creación de 4,000 empleos directos y 7,000 indirectos, según los datos de la organización y MITUR.

La conexión cultural de Shakira y el auge de la industria del espectáculo en El Salvador

La artista, que ha mostrado cercanía con la cultura local, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de su cena post-concierto en redes sociales: un plato de pupusas, enchiladas y plátanos en miel. “¡Así de hambrienta salgo del concierto! Me voy a comer esto, pura comida salvadoreña”, expresó la cantante en una publicación que rápidamente se volvió viral.

Además, trascendió que el equipo de la colombiana cuenta con la “Pupusería La Loba” dentro del estadio, dedicada a preparar este platillo para la artista y su staff.

Shakira compartió con sus seguidores el sabor de la gastronomía salvadoreña y celebrando el éxito de su residencia en San Salvador.

El fenómeno de la “Shakiramanía” ha dejado cifras inéditas para la industria del espectáculo en El Salvador. La residencia de la barranquillera ha superado los registros de asistencia y recaudación de conciertos previos en el país. El Ministerio de Turismo prevé que, al término de las cinco fechas, el impacto económico total podría ascender a 55 millones de dólares, considerando servicios de hotelería, restauración, transporte y comercio asociado al evento.

La respuesta del público y el movimiento turístico han fortalecido la posición de San Salvador como destino para eventos internacionales.