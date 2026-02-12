Nuevo modelo de formación agrícola con enfoque digital beneficiará a 150,000 productores salvadoreños

El proyecto MERIAN beneficiará a más de 150,000 productores agrícolas salvadoreños mediante asistencia técnica y digital en El Salvador. Foto cortesía FAO El Salvador

Más de 150,000 productores agrícolas salvadoreños recibirán asistencia técnica y digital tras la puesta en marcha del proyecto MERIAN, una iniciativa respaldada por la Unión Europea en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El programa, presentado recientemente en conjunto con autoridades nacionales, cuenta con una inversión de más de $5.7 millones dando mayor atención a mujeres y jóvenes rurales en la búsqueda de mejorar la productividad del sector agrícola en El Salvador.

El proyecto MERIAN responde a desafíos históricos del campo salvadoreño, marcado por limitaciones en la cobertura de asistencia técnica y la brecha persistente en el acceso a tecnologías modernas. Tradicionalmente, el sector ha dependido de métodos convencionales, lo que ha restringido la eficiencia y sostenibilidad en la producción agropecuaria.

Frente a estos retos, la modernización de los servicios de extensión agrícola se han convertido en ejes estratégicos para avanzar hacia una seguridad alimentaria duradera más inclusiva de los pequeños productores en la economía formal. MERIAN canaliza los esfuerzos internacionales para cerrar estas brechas.

La iniciativa MERIAN prioriza el apoyo a mujeres y jóvenes rurales para potenciar la productividad y sostenibilidad del sector agrícola. Foto cortesía FAO El Salvador

Innovación tecnológica y cobertura ampliada

La presentación del nuevo modelo de extensión agrícola incluyó la participación del Centro Nacional de Tecnología Agraria y Forestal (CENTA), que ampliará su cobertura de asistencia técnica y digital mediante la formación de especialistas y el despliegue de herramientas innovadoras. Entre los recursos entregados se encuentran al menos cinco vehículos y drones dirigidos al fortalecimiento de la asistencia en el territorio, lo que permitirá un contacto más directo y efectivo con los beneficiarios.

La iniciativa contempla la creación de un Centro de Atención destinado a productores, donde podrán consultar temas técnicos como plagas y fertilización. De igual forma, la Escuela Nacional de Agricultura (ENA) pondrá en marcha una actualización curricular orientada hacia modelos de aprendizaje innovadores para promover una agricultura sostenible.

A través de estas acciones, MERIAN busca proporcionar a los productores rurales, en especial a mujeres y jóvenes, el acceso a información y plataformas digitales necesarias para elevar la calidad de vida y participación en el desarrollo agrícola del país. El programa facilita la incorporación de tecnologías amigables con el medio ambiente, lo que posiciona al sector para enfrentar mejor los retos del cambio climático y la competitividad internacional.

El proyecto MERIAN recibe más de $5.7 millones en inversión internacional con respaldo de la Unión Europea y la FAO. Foto cortesía FAO El Salvador

Alianzas institucionales y declaraciones estratégicas

La FAO participa con una contribución de $230,000 y comparte la implementación del proyecto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), órgano especializado de las Naciones Unidas en tecnologías digitales. “Con MERIAN avanzamos hacia un sistema más robusto, que incorpora plataformas digitales y aplicaciones con información técnica para el sector agrícola y pecuario, ampliando la cobertura y mejorando el acompañamiento técnico”, afirmó el viceministro de Agricultura y Ganadería, óscar Domínguez.

El representante de la FAO, Jorge Samaniego, marcó el compromiso de la agencia para desarrollar capacidades nacionales: “Fortaleceremos las capacidades nacionales para una agricultura más moderna, competitiva y resiliente, impulsando la alfabetización digital, el uso de plataformas tecnológicas con mayor innovación en el campo”.

La FAO y la UIT suman esfuerzos en MERIAN con una inversión de $230,000, fortaleciendo la modernización y asistencia técnica en El Salvador. Foto cortesía FAO El Salvador

En el evento de lanzamiento participaron también la directora de la Agencia de El Salvador para Cooperación Internacional (ESCO) de la Cancillería, Karla de Palma, y el embajador de la Unión Europea en el país, Duccio Bandini.