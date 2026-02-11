Médicos suecos y españoles realizan más de 250 cirugías oftalmológicas en El Salvador

Especialistas de Suecia, España y El Salvador realizaron cirugías oftalmológicas gratuitas en hospitales públicos y comunidades del país./ Ministerio de Relaciones Exteriores

Más de 250 salvadoreños con enfermedades oculares accedió a operaciones gratuitas de cataratas, estrabismo y pterigión, en el marco de una jornada médica internacional que reunió a especialistas de Suecia, España y El Salvador. Según información oficial difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, la brigada combinó el trabajo de la organización sueca “Visión para todos”, Rotary Internacional y médicos de los Hospitales Nacionales Zacamil y Benjamín Bloom.

La iniciativa fue liderada por el doctor Frank Rico, oftalmólogo salvadoreño con residencia en Suecia. El especialista relató que el proyecto surgió a partir de un encuentro con la entonces embajadora salvadoreña en Suecia, Patricia Godínez, y la organización “Vision for all”, encabezada por el también salvadoreño Nelson Gómez. En ese contexto, Rico impulsó la necesidad de sumar intervenciones quirúrgicas al tradicional programa de entrega de lentes.

“En jornadas anteriores, notamos que era necesario ir más allá de la entrega de lentes y realizar procedimientos quirúrgicos especializados”, declaró Rico. El médico destacó que, tras varias gestiones, fue posible conformar un equipo de 25 profesionales entre médicos y enfermeras, quienes realizaron las operaciones en coordinación con personal local.

El grupo internacional, integrado por especialistas de Suecia y España, manifestó satisfacción tanto por el trato recibido como por el intercambio de conocimientos con el personal salvadoreño. Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores, la jornada permitió que niños y adultos que padecían ceguera parcial o total por cataratas, estrabismo o pterigión recuperaran la visión.

El equipo internacional de médicos y enfermeras atendió a pacientes con cataratas, estrabismo y pterigión, facilitando el acceso a tratamientos de alta complejidad./ (Ministerio de Relaciones Exteriores)

El doctor Rico subrayó la importancia de que otros médicos salvadoreños en el exterior también colaboren con su país de origen. “El Salvador siempre necesita de médicos en el exterior que puedan contactar hospitales, colegas y laboratorios internacionales para organizar este tipo de jornadas”, sostuvo el oftalmólogo, e instó a canalizar la ayuda a través de las representaciones diplomáticas y el Ministerio de Salud.

Durante la estadía en El Salvador, los especialistas visitaron localidades como Santiago Nonualco, San Luis La Herradura, San Pedro Masahuat, Zacatecoluca, Apopa, Nejapa, Ciudad Delgado, Comasagua y Santa Tecla, donde ofrecieron atención médica a habitantes de áreas rurales y urbanas.

El doctor Juan Antonio Jiménez Velásquez, integrante de la delegación española, agradeció la colaboración de sus colegas salvadoreños y valoró el nivel profesional de los equipos locales. “Tienen unos excelentes profesionales que han sido de ayuda y de colaboración. Toda expectativa se ha superado”, afirmó el galeno, según recogió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por su parte, el doctor Ignacio Montero, también de España, destacó la preparación científica de los médicos nacionales. “He viajado en varias delegaciones a diferentes países y nunca había encontrado una base médica y científica tan sólida como esta”, expresó Montero.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la jornada quirúrgica se llevó a cabo entre el 26 de enero y el 6 de febrero. Las intervenciones se realizaron en hospitales públicos con equipos e insumos donados por la organización sueca y gestionados en conjunto con autoridades salvadoreñas.

Como parte de su visita, el doctor Rico resaltó los avances en materia de seguridad y las nuevas condiciones que, según dijo, favorecen el bienestar ciudadano. Al respecto, mencionó que después de siete años fuera del país, pudo recorrer el Centro Histórico de San Salvador y observó cambios favorables en la percepción de seguridad.

La campaña, impulsada principalmente por la organización “Visión para todos” y apoyada por Rotary Internacional, busca repetirse en el futuro con la finalidad de ampliar el acceso a procedimientos oftalmológicos especializados para la población salvadoreña de menores recursos.