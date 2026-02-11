El Salvador

Médicos suecos y españoles realizan más de 250 cirugías oftalmológicas en El Salvador

Un equipo internacional de especialistas operó a centenares de personas en hospitales públicos y comunidades, brindando acceso a procedimientos de alta complejidad para tratar cataratas, estrabismo y pterigión

Guardar
Especialistas de Suecia, España y
Especialistas de Suecia, España y El Salvador realizaron cirugías oftalmológicas gratuitas en hospitales públicos y comunidades del país./ Ministerio de Relaciones Exteriores

Más de 250 salvadoreños con enfermedades oculares accedió a operaciones gratuitas de cataratas, estrabismo y pterigión, en el marco de una jornada médica internacional que reunió a especialistas de Suecia, España y El Salvador. Según información oficial difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, la brigada combinó el trabajo de la organización sueca “Visión para todos”, Rotary Internacional y médicos de los Hospitales Nacionales Zacamil y Benjamín Bloom.

La iniciativa fue liderada por el doctor Frank Rico, oftalmólogo salvadoreño con residencia en Suecia. El especialista relató que el proyecto surgió a partir de un encuentro con la entonces embajadora salvadoreña en Suecia, Patricia Godínez, y la organización “Vision for all”, encabezada por el también salvadoreño Nelson Gómez. En ese contexto, Rico impulsó la necesidad de sumar intervenciones quirúrgicas al tradicional programa de entrega de lentes.

“En jornadas anteriores, notamos que era necesario ir más allá de la entrega de lentes y realizar procedimientos quirúrgicos especializados”, declaró Rico. El médico destacó que, tras varias gestiones, fue posible conformar un equipo de 25 profesionales entre médicos y enfermeras, quienes realizaron las operaciones en coordinación con personal local.

El grupo internacional, integrado por especialistas de Suecia y España, manifestó satisfacción tanto por el trato recibido como por el intercambio de conocimientos con el personal salvadoreño. Según detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores, la jornada permitió que niños y adultos que padecían ceguera parcial o total por cataratas, estrabismo o pterigión recuperaran la visión.

El equipo internacional de médicos
El equipo internacional de médicos y enfermeras atendió a pacientes con cataratas, estrabismo y pterigión, facilitando el acceso a tratamientos de alta complejidad./ (Ministerio de Relaciones Exteriores)

El doctor Rico subrayó la importancia de que otros médicos salvadoreños en el exterior también colaboren con su país de origen. “El Salvador siempre necesita de médicos en el exterior que puedan contactar hospitales, colegas y laboratorios internacionales para organizar este tipo de jornadas”, sostuvo el oftalmólogo, e instó a canalizar la ayuda a través de las representaciones diplomáticas y el Ministerio de Salud.

Durante la estadía en El Salvador, los especialistas visitaron localidades como Santiago Nonualco, San Luis La Herradura, San Pedro Masahuat, Zacatecoluca, Apopa, Nejapa, Ciudad Delgado, Comasagua y Santa Tecla, donde ofrecieron atención médica a habitantes de áreas rurales y urbanas.

El doctor Juan Antonio Jiménez Velásquez, integrante de la delegación española, agradeció la colaboración de sus colegas salvadoreños y valoró el nivel profesional de los equipos locales. “Tienen unos excelentes profesionales que han sido de ayuda y de colaboración. Toda expectativa se ha superado”, afirmó el galeno, según recogió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por su parte, el doctor Ignacio Montero, también de España, destacó la preparación científica de los médicos nacionales. “He viajado en varias delegaciones a diferentes países y nunca había encontrado una base médica y científica tan sólida como esta”, expresó Montero.

Los especialistas atendieron a pacientes
Los especialistas atendieron a pacientes en zonas como Santiago Nonualco, San Luis La Herradura, San Pedro Masahuat, Zacatecoluca, La Paz Oeste, Apopa, Nejapa, Ciudad Delgado, Comasagua y Santa Tecla. /(Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la jornada quirúrgica se llevó a cabo entre el 26 de enero y el 6 de febrero. Las intervenciones se realizaron en hospitales públicos con equipos e insumos donados por la organización sueca y gestionados en conjunto con autoridades salvadoreñas.

Como parte de su visita, el doctor Rico resaltó los avances en materia de seguridad y las nuevas condiciones que, según dijo, favorecen el bienestar ciudadano. Al respecto, mencionó que después de siete años fuera del país, pudo recorrer el Centro Histórico de San Salvador y observó cambios favorables en la percepción de seguridad.

La campaña, impulsada principalmente por la organización “Visión para todos” y apoyada por Rotary Internacional, busca repetirse en el futuro con la finalidad de ampliar el acceso a procedimientos oftalmológicos especializados para la población salvadoreña de menores recursos.

Temas Relacionados

Médicos suecosMédicos españolesEl SalvadorHospitales nacionalesNiñosAdultosCataratasEstrabismoPterigión

Últimas Noticias

De las montañas de Meanguera a la modernidad de la BINAES: La aventura cultural que vivieron 45 abuelitos salvadoreños

La iniciativa, organizada por el INDES y apoyada por autoridades locales, permitió que personas de la zona rural de Morazán conocieran espacios culturales en San Salvador dentro de un programa que busca fomentar la integración social

De las montañas de Meanguera

Caja Costarricense de Seguro Social recibió advertencias sobre riesgos para los pacientes con la entrada del nuevo sistema contable

Informe oficial alertó con antelación sobre posibles afectaciones a pacientes, retrasos en medicamentos y deficiencias en los controles financieros si se activaba la nueva plataforma tecnológica

Caja Costarricense de Seguro Social

Nayib Bukele fue invitado a cumbre presidencial con Trump para frenar la ofensiva de China

La convocatoria promovida por el exmandatario estadounidense busca concretar una estrategia coordinada destinada a limitar el alcance de Beijing sobre los recursos naturales y las rutas comerciales latinoamericanas

Nayib Bukele fue invitado a

Encuentran muerta a una familia hondureña en Florida, la principal hipótesis apunta a una fuga de gas

El fallecimiento de cuatro integrantes de una familia hispana en una vivienda de Florida es investigado como un posible caso de intoxicación accidental por monóxido de carbono, una situación que ha provocado conmoción tanto en comunidades de Estados Unidos como en Honduras y República Dominicana.

Encuentran muerta a una familia

La llegada de extranjeros por conciertos de Shakira impulsa economía de El Salvador

El arribo masivo de turistas por la serie de presentaciones de la cantante incrementó la demanda hotelera, generó miles de fuentes de empleo y posicionó al país como un destino relevante en Centroamérica y más allá

La llegada de extranjeros por

TECNO

El efecto Wrapped dispara a

El efecto Wrapped dispara a Spotify: 751 millones de usuarios activos al mes

India exige etiquetas obligatorias en contenido generado por IA

Rutas para el amor: elige el auto que mejor combina con tu pareja en tecnología y diseño

Tres ingenieras peruanas que están transformando el futuro en tecnología y desarrollo latino

Juegos gratis en Epic Games: cómo descargarlos desde la tienda

ENTRETENIMIENTO

La última publicación de James

La última publicación de James Van Der Beek en Instagram antes de fallecer a causa de cáncer

Dónde ver ‘Dawson’s Creek’ y otras series icónicas de James Van Der Beek

“Arnold suele llamarles aparte antes del postre para enseñarles algún truco nuevo”, relató Chris Pratt sobre el abuelo Schwarzenegger

El regreso de Skeletor: así será el villano de Masters del Universo interpretado por Jared Leto

La esposa de James Van Der Beek difunde una campaña de GoFundMe para recaudar 500 mil dólares, tras la muerte del actor

MUNDO

Zelensky anunció una tercera ronda

Zelensky anunció una tercera ronda de negociaciones en Miami mientras Rusia mantiene el silencio

Enfrentamientos entre separatistas y fuerzas de seguridad dejan víctimas fatales y decenas de heridos en Yemen

La Unión Europea identificó dos centros en Ucrania para entrenar tropas si se concreta un alto el fuego

La flota fantasma de Rusia transitó aguas danesas casi a diario durante 2025

Zelensky descartó celebrar elecciones en Ucrania y condicionó cualquier convocatoria a un alto el fuego