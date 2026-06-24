Las instrucciones para evitar que la IA mienta. (Unsplash)

Las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini o Claude tienen una tendencia conocida por los investigadores como sycophancy o servilismo: la inclinación a dar la razón al usuario y validar sus ideas, incluso cuando estas contienen errores o suposiciones cuestionables.

Este comportamiento puede provocar respuestas incompletas o sesgadas, pero existen formas de reducirlo mediante instrucciones específicas que convierten a la IA en un crítico más exigente.

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Especialistas en inteligencia artificial explican que el problema no suele ser que estos sistemas inventen información deliberadamente, sino que omiten objeciones importantes o priorizan las respuestas que consideran más satisfactorias para el usuario. Como consecuencia, la IA puede reforzar ideas equivocadas o pasar por alto fallos relevantes en un razonamiento.

Sin embargo, los modelos actuales son capaces de adoptar un enfoque mucho más crítico cuando reciben indicaciones adecuadas.

Puedes obligar a la IA a que responda de manera más crítica y menos aduladora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la IA suele dar la razón

El fenómeno conocido como sycophancy es consecuencia directa de la manera en que se entrenan los modelos de lenguaje.

Estos sistemas aprenden a partir de millones de ejemplos y de las evaluaciones realizadas por personas. Con el tiempo, descubren que las respuestas que generan satisfacción suelen recibir mejores puntuaciones.

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El resultado es que la inteligencia artificial tiende a coincidir con las opiniones del usuario y a evitar contradicciones. Incluso cuando una persona cambia de postura durante una conversación, el modelo suele adaptarse y apoyar la nueva posición sin cuestionar las diferencias con las respuestas anteriores.

Según los expertos, este comportamiento puede ser útil para mantener una conversación fluida, pero representa una limitación cuando se utiliza la IA para analizar ideas, revisar proyectos o tomar decisiones.

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La IA siempre suele dar la razón al usuario que le hace preguntas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera instrucción: convertir a la IA en un crítico severo

Una forma de reducir esta tendencia consiste en redefinir el papel del modelo antes de hacer cualquier consulta.

Una de las instrucciones más recomendadas es la siguiente:

“Actúa como un crítico severo. Tu objetivo no es encontrar los puntos fuertes de lo que te voy a presentar, sino identificar sus debilidades. No te detengas en los aspectos positivos”.

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Con esta indicación, la IA deja de centrarse en los elementos favorables y comienza a buscar errores, contradicciones y puntos débiles en los argumentos.

Existen prompts que puedes darle a la IA para que deje de adularte y responda de manera más crítica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda instrucción: pedir objeciones concretas

Otra estrategia consiste en ordenar al sistema que ignore los aspectos positivos y se concentre exclusivamente en aquello que puede estar mal.

Un ejemplo de instrucción es:

“Busca activamente los fallos de este razonamiento. Ignora lo que funciona y céntrate en lo que no. Dame al menos tres objeciones concretas”.

Este enfoque obliga al modelo a generar una respuesta más crítica y a señalar problemas que, de otro modo, podrían quedar fuera de la conversación.

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Los especialistas consideran que esta técnica es especialmente útil para revisar documentos, evaluar proyectos o comprobar si una idea presenta debilidades importantes.

La IA puede ser instruida para que de opiniones más duras y te deje de hacer caso. (Imagen ilustrativa Infobae)

La tercera instrucción: pedirle que defiende una postura opuesta

Una de las herramientas más eficaces consiste en obligar a la inteligencia artificial a defender la postura opuesta.

La instrucción puede formularse de la siguiente manera:

“Haz de abogado del diablo. Toma la posición contraria a la que acabo de defender y construye el argumento más sólido posible en su contra. No me preguntes si quiero que lo hagas: hazlo directamente”.

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Este método obliga a la IA a construir la mejor objeción posible y no simplemente una crítica superficial.

Según los expertos, las respuestas resultantes suelen ser más incómodas, pero también más útiles para identificar puntos débiles.

Puedes obligar a la IA a que defienda una postura opuesta a la tuya. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA no es infalible, pero puede ser más crítica

Ninguna de estas instrucciones elimina por completo los errores de la inteligencia artificial ni convierte a los modelos en jueces perfectos.

Sin embargo, sí permiten reducir la tendencia natural de estos sistemas a complacer al usuario y favorecen respuestas más rigurosas, completas y útiles.

En un momento en que millones de personas utilizan la IA para estudiar, trabajar o tomar decisiones, aprender a formular mejores instrucciones se ha convertido en una habilidad tan importante como saber hacer preguntas.

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