El cuerpo de bomberos y socorristas refuerzan operativo ante incendio en una residencial de San Salvador

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador desplega operativos en zonas como Mejicanos para contener las llamas. (Cortesía: Cruz Roja El Salvador)

En la Comunidad Villa Olímpica Sur, ubicada en el distrito de Mejicanos, equipos de emergencia realizaron maniobras de ataque y control para evitar la propagación de un incendio estructural que afectó dos viviendas.

El incidente se registró en la zona de San Salvador Centro, donde la rápida respuesta de las autoridades permitió contener el fuego y limitar los daños a las propiedades colindantes.

De acuerdo con la información oficial, las labores se enfocaron en puntos estratégicos para proteger las estructuras cercanas y garantizar la seguridad de los residentes. Cruz Verde reportó la asistencia a personas que estaban cerca del incendio.

La intervención coordinada con cuerpos de socorro en la Comunidad Villa Olímpica Sur permitió controlar la emergencia y evitar que el fuego alcanzara otras construcciones. Las causas del incendio aún se desconoce.

Hasta el momento no se han dado a conocer cifras sobre el número de personas afectadas ni detalles sobre las condiciones en que se originó el incendio. Las autoridades mantienen presencia en el área para brindar asistencia a los habitantes y determinar el alcance de los daños

Información en desarrollo

Las emergencias se concentran en terrenos con vegetación seca, hojarasca y áreas habitacionales, aumentando el riesgo de propagación. (Cortesía: Bomberos El Salvador)

Otros incendios controlados

Una serie de incendios forestales y estructurales movilizó a equipos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador en al menos siete departamentos, donde se realizaron operativos para contener y extinguir las llamas, evitando daños a viviendas y personas.

Las emergencias se concentraron en terrenos con abundante vegetación seca y hojarasca, además de incidentes en estructuras habitacionales y vehículos.

De acuerdo con reportes oficiales del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, los operativos incluyeron la Colonia Vista al Lago, distrito de Ilopango, en San Salvador Este, donde se establecieron líneas de control para frenar el avance del fuego y proteger residencias cercanas.

En la Lotificación Sitio Viejo, desvío El Molino, km 54, Ilobasco, Cabañas, el personal ejecutó maniobras de control y liquidación, asegurando que el incendio no se expandiera hacia otras áreas.

En el cantón Los Zacatillos, distrito de Zacatecoluca, La Paz Este, bomberos atendieron un incendio vehicular, aplicando técnicas de enfriamiento para eliminar riesgos y evitar la reignición. Situaciones similares ocurrieron en el cantón Los Almendros, caserío La Escuelita, distrito de Sonzacate, Sonsonate Centro, donde el fuego amenazaba con propagarse sobre rastrojo seco.

Otra emergencia se presentó en la Lotificación Andalucía, distrito de San Pedro Masahuat, La Paz Oeste, donde las cuadrillas realizaron maniobras de control y enfriamiento sobre vegetación seca. En el Barrio El Calvario, distrito de San Pedro Puxtla, Ahuachapán, se sofocó un incendio en maleza y hojarasca, cortando el avance del fuego en zonas habitacionales.

El distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur, también reportó un incendio en terreno con maleza seca, controlado por los equipos de emergencia. Preliminarmente, en la Megaplaza de Sonsonate, un incendio estructural afectó alrededor de siete puestos comerciales, donde el personal del cuerpo de bomberos continúa labores para evitar la propagación.

“Se registraron múltiples emergencias por incendios en diferentes puntos del país, poniendo en riesgo viviendas y personas”, comunicó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador en su balance preliminar. Las autoridades reiteraron la importancia de mantener limpios los terrenos y evitar la acumulación de material combustible en temporada seca, para reducir el riesgo de siniestros.

El monitoreo y la atención de emergencias permanece activo en todo el territorio, con equipos listos para responder ante nuevos reportes durante el resto de la jornada.