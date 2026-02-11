El Salvador

El cuerpo de bomberos y socorristas refuerzan operativo ante incendio en una residencial de San Salvador

Las autoridades informaron que al menos dos viviendas han resultado afectadas por el fuego, la tarde de este miércoles. Socorristas y bomberos atendieron la emergencia

Guardar
El Cuerpo de Bomberos de
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador desplega operativos en zonas como Mejicanos para contener las llamas. (Cortesía: Cruz Roja El Salvador)

En la Comunidad Villa Olímpica Sur, ubicada en el distrito de Mejicanos, equipos de emergencia realizaron maniobras de ataque y control para evitar la propagación de un incendio estructural que afectó dos viviendas.

El incidente se registró en la zona de San Salvador Centro, donde la rápida respuesta de las autoridades permitió contener el fuego y limitar los daños a las propiedades colindantes.

De acuerdo con la información oficial, las labores se enfocaron en puntos estratégicos para proteger las estructuras cercanas y garantizar la seguridad de los residentes. Cruz Verde reportó la asistencia a personas que estaban cerca del incendio.

La intervención coordinada con cuerpos de socorro en la Comunidad Villa Olímpica Sur permitió controlar la emergencia y evitar que el fuego alcanzara otras construcciones. Las causas del incendio aún se desconoce.

Hasta el momento no se han dado a conocer cifras sobre el número de personas afectadas ni detalles sobre las condiciones en que se originó el incendio. Las autoridades mantienen presencia en el área para brindar asistencia a los habitantes y determinar el alcance de los daños

Información en desarrollo

Las emergencias se concentran en terrenos con vegetación seca, hojarasca y áreas habitacionales, aumentando el riesgo de propagación. (Cortesía: Bomberos El Salvador)

Otros incendios controlados

Una serie de incendios forestales y estructurales movilizó a equipos del Cuerpo de Bomberos de El Salvador en al menos siete departamentos, donde se realizaron operativos para contener y extinguir las llamas, evitando daños a viviendas y personas.

Las emergencias se concentraron en terrenos con abundante vegetación seca y hojarasca, además de incidentes en estructuras habitacionales y vehículos.

Las emergencias se concentran en terrenos con vegetación seca, hojarasca y áreas habitacionales, aumentando el riesgo de propagación. (Cortesía: Bomberos El Salvador)

De acuerdo con reportes oficiales del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, los operativos incluyeron la Colonia Vista al Lago, distrito de Ilopango, en San Salvador Este, donde se establecieron líneas de control para frenar el avance del fuego y proteger residencias cercanas.

En la Lotificación Sitio Viejo, desvío El Molino, km 54, Ilobasco, Cabañas, el personal ejecutó maniobras de control y liquidación, asegurando que el incendio no se expandiera hacia otras áreas.

En el cantón Los Zacatillos, distrito de Zacatecoluca, La Paz Este, bomberos atendieron un incendio vehicular, aplicando técnicas de enfriamiento para eliminar riesgos y evitar la reignición. Situaciones similares ocurrieron en el cantón Los Almendros, caserío La Escuelita, distrito de Sonzacate, Sonsonate Centro, donde el fuego amenazaba con propagarse sobre rastrojo seco.

Otra emergencia se presentó en la Lotificación Andalucía, distrito de San Pedro Masahuat, La Paz Oeste, donde las cuadrillas realizaron maniobras de control y enfriamiento sobre vegetación seca. En el Barrio El Calvario, distrito de San Pedro Puxtla, Ahuachapán, se sofocó un incendio en maleza y hojarasca, cortando el avance del fuego en zonas habitacionales.

El distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur, también reportó un incendio en terreno con maleza seca, controlado por los equipos de emergencia. Preliminarmente, en la Megaplaza de Sonsonate, un incendio estructural afectó alrededor de siete puestos comerciales, donde el personal del cuerpo de bomberos continúa labores para evitar la propagación.

“Se registraron múltiples emergencias por incendios en diferentes puntos del país, poniendo en riesgo viviendas y personas”, comunicó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador en su balance preliminar. Las autoridades reiteraron la importancia de mantener limpios los terrenos y evitar la acumulación de material combustible en temporada seca, para reducir el riesgo de siniestros.

El monitoreo y la atención de emergencias permanece activo en todo el territorio, con equipos listos para responder ante nuevos reportes durante el resto de la jornada.

Temas Relacionados

Cuerpo de Bomberos de El SalvadorEl SalvadorCruz Verde MejicanosProtección CivilIncendios ForestalesEmergencias Habitacionales

Últimas Noticias

Encuentran muerta a una familia hondureña en Florida, la principal hipótesis apunta a una fuga de gas

El fallecimiento de cuatro integrantes de una familia hispana en una vivienda de Florida es investigado como un posible caso de intoxicación accidental por monóxido de carbono, una situación que ha provocado conmoción tanto en comunidades de Estados Unidos como en Honduras y República Dominicana.

Encuentran muerta a una familia

La llegada de extranjeros por conciertos de Shakira impulsa economía de El Salvador

El arribo masivo de turistas por la serie de presentaciones de la cantante incrementó la demanda hotelera, generó miles de fuentes de empleo y posicionó al país como un destino relevante en Centroamérica y más allá

La llegada de extranjeros por

La caída del valor del café genera preocupación entre productores hondureños

Las pérdidas recientes en los ingresos por exportaciones han agudizado las dificultades para cubrir los costos productivos, mientras aumenta la presión sobre el sector agrícola ante la fluctuación de los mercados internacionales

La caída del valor del

Panamá se alinea con reglas globales para regular la pesca del atún rojo

El país contará con una cuota anual de 55 toneladas dentro del sistema internacional de control pesquero.

Panamá se alinea con reglas

Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia: salvadoreñas buscan abrirse nuevos espacios

Diferentes entidades en El Salvador se unieron a la conmemoración anual cada 11 de febrero desde 2016, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015

Día Internacional de la Niña

TECNO

India exige etiquetas obligatorias en

India exige etiquetas obligatorias en contenido generado por IA

Rutas para el amor: elige el auto que mejor combina con tu pareja en tecnología y diseño

Tres ingenieras peruanas que están transformando el futuro en tecnología y desarrollo latino

Juegos gratis en Epic Games: cómo descargarlos desde la tienda

Comprar un Nokia 1100 hoy sí es posible: cómo hacerlo y cuánto vale

ENTRETENIMIENTO

“Arnold suele llamarles aparte antes

“Arnold suele llamarles aparte antes del postre para enseñarles algún truco nuevo”, relató Chris Pratt sobre el abuelo Schwarzenegger

El regreso de Skeletor: así será el villano de Masters del Universo interpretado por Jared Leto

La esposa de James Van Der Beek difunde una campaña de GoFundMe para recaudar 500 mil dólares, tras la muerte del actor

Luto en Hollywood por James Van Der Beek: Sarah Michelle Gellar, Chad Michael Murray y más famosos reaccionan a la muerte del actor

James Van der Beek: así vivió su lucha contra el cáncer

MUNDO

Enfrentamientos entre separatistas y fuerzas

Enfrentamientos entre separatistas y fuerzas de seguridad dejan víctimas fatales y decenas de heridos en Yemen

La Unión Europea identificó dos centros en Ucrania para entrenar tropas si se concreta un alto el fuego

La flota fantasma de Rusia transitó aguas danesas casi a diario durante 2025

Zelensky descartó celebrar elecciones en Ucrania y condicionó cualquier convocatoria a un alto el fuego

Tiroteo en Canadá: la policía identificó a la atacante como una mujer trans de 18 años con problemas de salud mental