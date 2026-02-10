El Salvador

El Salvador: Fuerte incendio en Mega Plaza de Sonsonate consume al menos 11 locales

Las autoridades desplegaron operaciones de emergencia luego de que un fuego se extendiera por varios comercios, lo que causó la evacuación de empleados y visitantes y obligó a la suspensión de actividades comerciales

Comandos de Salvamento sofoca incendio en Mega Plaza de Sonsonate, El Salvador. (Cortesía: Comandos de Salvamento

Un incendio de grandes proporciones afectó este lunes las instalaciones del centro comercial Mega Plaza, ubicado en Sonsonate Centro, El Salvador. El fuego comenzó en un local y se extendió rápidamente a otros más cercanos.

Este hecho motivó una intervención coordinada de los cuerpos de bomberos y comandos de salvamento, la evacuación de empleados y visitantes y la suspensión temporal de las actividades comerciales. De manera preliminar, alrededor de 11 comercios se han visto afectados por las llamas.

El siniestro ha impactado a puestos ubicados dentro del módulo B de la plaza, según lo han señalado diversas fuentes consultadas en el lugar. Información recabada entre los comerciantes y personal de seguridad indica que el hecho ocurrió en gran parte del pasillo número 5.

La situación ha generado preocupación entre los propietarios del módulo B, quienes permanecen atentos a las indicaciones de las autoridades y de los cuerpos de emergencia que trabajan en el sitio para controlar y mitigar las consecuencias del grave siniestro.

Por precaución ,las autoridades suspendieron el suministro eléctrico en la zona, lo que permitió facilitar las labores de los cuerpos de socorro. Esta medida preventiva buscó garantizar condiciones seguras para el personal de emergencia durante sus operaciones.

Coordinación de emergencia y primeras reacciones

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de El Salvador, la emergencia obligó a la movilización de varias cisternas de agua y la colaboración activa de los voluntarios de Comandos de Salvamento Sonsonate. El operativo priorizó la contención del fuego para impedir su propagación a otras secciones del complejo comercial.

Cuerpos de bomberos y voluntarios
Cuerpos de bomberos y voluntarios de Comandos de Salvamento Sonsonate coordinaron la contención del fuego en el centro comercial de El Salvador. (Cortesía: Alcaldía de Sonsonate)

Fuentes oficiales confirmaron que no hubo víctimas mortales ni lesionados graves; algunas personas recibieron asistencia por inhalación de humo y crisis nerviosas, pero fueron atendidas en el sitio. Los equipos de rescate también revisaron los locales afectados para descartar presencias atrapadas y garantizar la seguridad estructural.

Investigación de las autoridades y repercusiones

El área fue acordonada por las autoridades locales para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar incidentes adicionales entre transeúntes o curiosos.

Las hipótesis preliminares apuntan a un posible corto circuito o desperfecto en instalaciones eléctricas, aunque las causas exactas se definirán tras la investigación detallada. Varias tiendas reportaron daños materiales aún no cuantificados y se mantienen suspendidas las actividades mientras persisten las labores de inspección y limpieza.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada solo a través de los canales oficiales y evitar la zona afectada. Bomberos reiteró la necesidad de actualizar y cumplir los sistemas de prevención de riesgos en establecimientos de gran concurrencia para minimizar daños y proteger la vida.

Mientras tanto, los cuerpo de socorro permanecieron en alerta ante la posibilidad de nuevas eventualidades relacionadas con el siniestro.

Este fue el trabajo para controlar el incendio en Mega Plaza en El Salvador. (Cortesía: Comandos de Salvamento).

El Mega Plaza es uno de los principales espacios comerciales del departamento de Sonsonate y concentra una alta afluencia de personas, especialmente en horarios pico.

En este centro comercial se encuentran diversos tipos de locales comerciales, entre los que destacan tiendas dedicadas a la venta de ropa, establecimientos especializados en flores y negocios enfocados en decoraciones para el hogar y eventos.

Además, suelen operar restaurantes, cafeterías, jugueterías, zapaterías, tiendas de tecnología, perfumerías y locales de accesorios, conformando una oferta variada para diferentes necesidades y preferencias de los visitantes.

Estos centros representan nodos esenciales para la economía local, y su vulnerabilidad ante incendios subraya los desafíos de seguridad en infraestructuras públicas en la región.

El incidente ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar protocolos de prevención y respuesta rápida ante emergencias, un aspecto relevante dada la alta densidad comercial y el tránsito de personas en estos recintos.

