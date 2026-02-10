El cambio que revivió la disciplina y el orden en las escuelas de El Salvador

La directora del Inframen, Vicky Martínez de Alvarado, valoró positivamente los cambios en educación. (Secretaría de Prensa de El Salvador)

El sistema educativo público de El Salvador ha experimentado cambios sustanciales en la gestión, la disciplina y la asistencia de los estudiantes durante los últimos años, según ha explicado Vicky Martínez de Alvarado, directora del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) en declaraciones públicas.

Las transformaciones se han implementado en los centros escolares bajo la administración del presidente Nayib Bukele y han repercutido directamente en el funcionamiento diario de las instituciones públicas, de acuerdo con declaraciones realizadas por la directora en el programa Frente a Frente.

El trasfondo de esta transformación reside en la recuperación de la seguridad en el país y la aplicación de nuevos lineamientos por parte de las autoridades educativas

Martínez de Alvarado subrayó, durante la entrevista televisiva, que la intervención estatal ha devuelto prioridad al aprendizaje y al desarrollo integral de los jóvenes, un aspecto que ha recobrado la confianza tanto de docentes como de padres y estudiantes.

Cambios en disciplina y suministro de recursos

De acuerdo con Martínez de Alvarado, el fortalecimiento de la disciplina y la autoridad docente ha marcado un quiebre con el pasado reciente. Indicó que antes “el maestro había perdido la autoridad” y los estudiantes escogían si asistían o no a la clase.

“En el pasado un día estábamos hablando con los jóvenes en una clase al día siguiente estábamos acompañando a las mamás dando el pésame. Son situaciones muy difíciles que pasamos, agregó.

Ahora, gracias a los lineamientos impulsados por la ministra de Educación y acompañados por el entorno de seguridad, no se han registrado casos de deserción estudiantil en los últimos años; en aquellos casos en los que los alumnos han cambiado de institución, el motivo principal fue la búsqueda de mayor cercanía respecto a su lugar de residencia.

La disciplina y la autoridad docente en El Salvador se han fortalecido significativamente en los últimos años.(Cortesía: PNC El Salvador)

De igual manera, Martínez de Alvarado valoró el trabajo hecho por la ministra de educación Karla Trigueros, a quien considera un pilar para la renovación educativa: “sus lineamientos nos han ayudado en cuanto a la diciplina”.

En el ámbito operativo, la directora del Inframen remarcó la mejora en la entrega y acceso a recursos escolares. Detalló que los paquetes con uniformes, material didáctico, computadoras y herramientas pedagógicas llegan completos y a tiempo al inicio del ciclo lectivo, en contraste con situaciones previas donde, durante el primer semestre, el material llegaba incompleto y de forma tardía.

“Ha sido increíble el nivel de organización con el que entregan los paquetes escolares”, precisó Martínez de Alvarado, quien comparó la actual logística con años anteriores, cuando los suministros llegaban tarde en el año escolar", comentó.

En ese contexto, Bukele destacó en su perfil oficial de X que la mejora en la seguridad ha sido fundamental para el avance educativo en El Salvador, eliminando el impacto de las pandillas en las escuelas.

El mandatario además resaltó iniciativas como el proyecto DosEscuelasXDía, la distribución de paquetes escolares y computadoras, y la implementación del Nuevo Currículo de Primera Infancia, son cambios que benefician a estudiantes, maestros y comunidades.

Publicación en X del presidente de El Salvador (Cortesía: Nayib Bukele)

Inversión en infraestructura y orientación al futuro

El plan de modernización educativa incluye no solo estrategias de seguridad y disciplina, sino también inversión directa en infraestructura y tecnología para garantizar condiciones óptimas de enseñanza y aprendizaje. Según la directora, el objetivo del Gobierno salvadoreño es consolidar un modelo de educación integral que prepare a los estudiantes para los desafíos futuros.

Martínez de Alvarado insistió en la importancia de generar un entorno en el que la educación se coloque en el centro de las prioridades nacionales, proporcionando contexto a una política educativa que busca permanencia y continuidad.

El plan de modernización educativa en El Salvador prioriza la inversión en infraestructura y tecnología para la enseñanza. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

Según la directora, “antes, el primer uniforme se recibía en marzo o abril y el segundo en octubre cuando ya estaban saliendo”.

A lo largo de febrero, el gobierno salvadoreño distribuye paquetes escolares en más de 5,000 instituciones educativas del sector público en todo el país. Con esta acción, se busca que todos los alumnos cuenten con los materiales esenciales para desarrollar sus actividades escolares durante el año.