Ley de Emisión de Activos Digitales cumple dos años en El Salvador con alcance en supervisión millonaria

Instituciones reguladoras salvadoreñas vigilan movimientos millonarios de criptomonedas y nuevas empresas vinculadas a tokens digitales a nivel mundial

Este 1 de febrero se cumplieron dos años desde la entrada en vigor de la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador. Esta normativa establece el marco legal para proporcionar certeza jurídica a las operaciones de transferencia de activos digitales utilizadas en ofertas públicas realizadas en el país.

La ley regula los requisitos y obligaciones de emisores, proveedores de servicios de activos digitales y otros participantes del proceso de ofertas públicas, con el objetivo de promover un mercado eficiente y proteger los intereses de los adquirentes. Entre los hitos derivados de su implementación destaca la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD).

Durante el mes de enero, la CNAD informó que supervisa más de $300,000 millones en activos digitales, de los cuales el 61 % corresponde a Tether. El presidente de la comisión, Juan Carlos Reyes, detalló que este monto incluye transacciones realizadas globalmente, pero reguladas desde El Salvador. “Solo en El Salvador, nosotros que regulamos Tether, solo Tether es más de $185,000 millones regulados y supervisados de El Salvador, están en operaciones mundialmente. En total, hoy en día supervisamos más de $300,000 millones en activos digitales, en transacciones”, expuso Reyes durante el evento Bitfinex Securities Day.

El funcionario explicó que la tokenización implica la creación de un activo digital que representa uno del mundo real y que es emitido por diversas empresas. Reyes añadió que Tether emite nuevo dinero digital mensualmente, con transacciones que se analizan desde territorio salvadoreño.

La CNAD también supervisa operaciones de plataformas como Binance y Bitfinex. El gobierno reportó que existen más de 60 proveedores de activos digitales registrados a nivel nacional, entre exchanges, billeteras digitales y empresas de tokenización. Según Reyes, “el volumen que tenemos hoy en día es único y envidiable mundialmente porque tenemos la compañía más grande del mundo basada en El Salvador que es Tether”. Este activo digital, lanzado en 2014, está vinculado al dólar estadounidense y trasladó su sede a El Salvador en enero de 2025 desde las Islas Vírgenes Británicas.

La Comisión Nacional de Activos Digitales ejerce múltiples funciones entre las que se encuentran: fomentar el desarrollo del mercado de activos digitales, resolver sobre la habilitación de ofertas públicas, administrar y actualizar registros de emisores y proveedores, autorizar, suspender o cancelar registros y operaciones.

También establecer mecanismos de salvaguarda para los activos digitales, certificar documentos relevantes, vigilar y fiscalizar proveedores y emisores, imponer sanciones por incumplimiento, dictar normas técnicas y reglamentos, emitir lineamientos para monedas estables, y cobrar tasas por registros y servicios. Además, puede realizar inspecciones, investigaciones y dictar su propio reglamento interno.

Las reformas a la Ley introdujeron disposiciones específicas para la supervisión de proveedores de servicios de Bitcoin y otros activos digitales. Entre los principales cambios figura la implementación de un modelo de supervisión basada en riesgo, nuevas obligaciones y garantías para proteger los derechos de los adquirentes, y la facultad de exigir aumentos de capital social a proveedores según informes técnicos.

Además, se favoreció la colaboración con supervisores internacionales, conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Solo las personas jurídicas pueden registrarse como proveedores de servicios de activos digitales y bitcoin, y el consejo directivo de la CNAD determina las tarifas y cargos por servicios, así como la aplicación de sanciones administrativas, con el propósito de fomentar el desarrollo del mercado y proteger a los participantes en ofertas públicas y privadas.

