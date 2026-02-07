El Salvador

¿Cómo la ciencia salvadoreña transformó la cata de café en una medición exacta de laboratorio?

​La Universidad de El Salvador (UES) revoluciona la industria cafetalera con un método de trazabilidad química que certifica la pureza del café local con precisión de laboratorio

En la Universidad de El Salvador desarrollaron una metodología pionera de trazabilidad química para certificar el café local. (Cortesía: Café de El Salvador)

En los laboratorios de la Universidad de El Salvador, el aroma del café ha dejado de ser una cuestión de intuición para convertirse en una de datos exactos. Esto ha sido posible gracias a un equipo de la Facultad Química y Farmacia, quienes han desarrollado una metodología pionera de trazabilidad química diseñada para certificar el grano con rigor científico.

La técnica permite verificar el tipo de beneficiado que recibe cada lote, lo que representa un avance para la calidad, transparencia y proyección internacional del producto.

El equipo científico implementó un sistema de análisis en laboratorio que utiliza marcadores químicos para identificar el proceso de beneficiado del café, un aspecto esencial para diferenciar la calidad su calidad frente a los estándares globales.

Beneficios para la exportación y reputación

Según la universidad, la innovación busca fortalecer el control de origen y facilitar la certificación de cafés especiales que se exportan a mercados exigentes.

La trazabilidad química desarrollada permite detectar diferencias entre cafés lavados, naturales y honey, lo que hasta ahora dependía casi exclusivamente de evaluaciones sensoriales.

La universidad destacó que este avance aporta garantías adicionales para compradores internacionales y respalda la reputación del café salvadoreño en el exterior.

Mediante esta metodología, la UES contribuye a preservar la tradición cafetalera nacional, al tiempo que responde a las nuevas demandas del mercado global, donde la transparencia y la certificación científica son cada vez más valoradas.

La Universidad de El Salvador impulsa la preservación de la caficultura nacional con herramientas científicas que refuerzan la transparencia y la certificación del café ante los retos del mercado internacional. (Cortesía: Café de El Salvador)

Con este tipo de innovaciones, El Salvador busca fortalecer su posición como referente regional en la producción de café de alta calidad y asegurar la sostenibilidad del sector para las futuras generaciones.

La universidad pretende colaborar con cooperativas y empresas exportadoras para implementar la trazabilidad química a escala nacional. De acuerdo con las proyecciones, esta herramienta podrá ser adaptada a otras cadenas agrícolas que requieran sistemas robustos de certificación y control de calidad.

Nueva herramienta científica impulsa la competitividad y la trazabilidad del café salvadoreño

La historia cafetera del territorio salvadoreño ha estado marcada durante décadas por la volatilidad de los precios globales y las dificultades de acceso a certificaciones que permitan competitividad internacional.

Este grano ocupa un lugar central en la economía, la cultura y la identidad del paso centroamericano.

La calidad del café salvadoreño ha sido reconocida internacionalmente por su perfil distintivo y diversidad de sabores, atributos que dependen en gran medida de los procesos de beneficiado y manejo pos cosecha.

La introducción de una herramienta científica para diferenciar los métodos de beneficiado se plantea como un cambio relevante, en tanto proporciona a los agricultores locales acceso a estándares de calidad comparables a los de grandes exportadores.

El proyecto contó con la cooperación del Instituto Salvadoreño del Café, el Centro de Educación e Investigación en Ciencias Aplicadas del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y la administración de PROMECAFE y TechnoServe. Esta alianza refleja un esfuerzo por alinear la producción nacional a una tendencia regional y mundial orientada a la trazabilidad y la transparencia en las cadenas agroalimentarias.

Impulso científico para el sector cafetalero

El rector de la Universidad de El Salvador, Juan Rosa Quintanilla, valoró el trabajo colaborativo entre instituciones y subrayó que la universidad ha fortalecido la investigación científica en los últimos años: “construimos un proyecto que incluye un convenio de cooperación que fortalecerá el desarrollo institucional y el de nuestros agricultores que necesitan acompañamiento científico”, declaró.

Especialistas de la UES aplican análisis de marcadores químicos en laboratorio para certificar el proceso de beneficiado del café y resaltar la calidad del grano salvadoreño a nivel internacional (Cortesía: El Universitario)

El investigador Marvin Núñez, coordinador del Laboratorio de Investigación en Productos Naturales de la Facultad de Química y Farmacia, explicó que el principal hallazgo es la capacidad de diferenciar los procesos de beneficiado mediante la cuantificación de sacarosa y HMF utilizando HPLC.

Diversidad y alcance de la investigación

La investigación cubrió los principales métodos de beneficiado empleados en la caficultura salvadoreña: lavado, honey y natural. Las muestras se recolectaron en fincas ubicadas en las cordilleras de Alotepec (Metapán), el Bálsamo, Quezaltepec y Apaneca, Ilamatepequec, representando una muestra geográfica significativa para el país.

El proyecto contó también con la participación de David Servellón del Centro de Educación e Investigación en Ciencias Aplicadas, sumando perspectivas técnicas a la iniciativa.

La administración general y el financiamiento incluyó a PROMECAFE, TechnoServe y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

