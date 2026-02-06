La cooperación entre Centroamérica y la India se fortalece tras encuentro bilateral

Las representaciones de la institucionalidad del SICA profundizaron sobre los proyectos y acciones plasmadas en el Plan; asimismo, el encuentro permitió un intercambio alrededor de las buenas prácticas de India en cada materia. (Foto cortesía SICA)

Centroamérica y la India avanzaron en la cooperación bilateral tras un encuentro de alto nivel facilitado por la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) junto a autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de la India y su delegación.

La reunión abordó la hoja de ruta establecida en el mecanismo SICA-India del 25 de septiembre de 2025, definiendo próximos pasos y consolidando acciones conjuntas que impulsarán el desarrollo regional. El énfasis estuvo en proyectos estratégicos y en la transferencia de buenas prácticas de India en los sectores priorizados por el plan de acción.

“Las representaciones de la institucionalidad del SICA profundizaron sobre los proyectos y acciones plasmadas en el Plan; asimismo, el encuentro permitió un intercambio alrededor de las buenas prácticas de India en cada materia. Además, se definieron los siguientes pasos de conformidad a la hoja de ruta presentada en la reunión del Mecanismo SICA- India, realizada el 25 de septiembre de 2025″, informó el organismo a través de sus canales oficiales.

Durante el encuentro, representantes de la Secretaría General del SICA y de entidades como Cenpromype, Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) y la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA) presentaron propuestas y revisaron la evolución de las iniciativas conjuntas. Participaron funcionarios de la Embajada de la India en Guatemala, entre ellos el embajador Raj Kumar Singh, el jefe de Cancillería Ramesh Chandra Khulbey y el secretario social Otto Andres Méndez Escobar.

El Salvador se ha visto beneficiado

El Gobierno de El Salvador ratificó el acuerdo con India que permitirá ejecutar hasta 25 proyectos de desarrollo en el país durante por un periodo de cinco años por un monto máximo de USD 1.250.000. La medida, autorizada por la Asamblea Legislativa y solicitada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, promete subvenciones de hasta USD 50,000 por proyecto, destinadas a la creación y mejora de infraestructuras físicas esenciales como carreteras, centros comunitarios locales y nuevas instalaciones educativas, sanitarias y de saneamiento.

Según la documentación oficial, cada año pueden aprobarse un máximo de cinco proyectos dentro del ejercicio financiero correspondiente, beneficiando a sectores estratégicos mediante la gestión de Proyectos de Impacto Rápido (PIR) impulsados por el gobierno indio.

De acuerdo con Relaciones Exteriores, estos proyectos buscan responder ágilmente a las necesidades de desarrollo socioeconómico local, aunque la ayuda cubrirá también otras áreas asociadas al desarrollo comunitario.

Las gestiones formales iniciaron tras la comunicación oficial recibida en junio de 2023 por el Ministerio de Relaciones Exteriores desde la embajada de India en Guatemala, concurrente para El Salvador.

Allí, el gobierno indio expresó su interés en implementar PIR en territorio salvadoreño, clasificándolos como “pequeños proyectos de desarrollo con un valor de hasta USD 50.000”.

Para asegurar la correcta ejecución, las autoridades salvadoreñas determinaron que los recursos fueran administrados por la Secretaría Técnica del Financiamiento Externo (SETEFE). Este punto se incorporó en la versión final del acuerdo tras una reunión realizada el 3 de julio de 2024 en Guatemala entre funcionarios salvadoreños y el embajador Manoj Kumar Mohapatra, según explicó para entonces la Cancillería.

La suscripción oficial del “Acuerdo entre el Gobierno de la India y el Gobierno de El Salvador en relación a la Subvención por parte de la India para la Implementación de Proyectos de Impacto Rápido” se concretó el 6 de diciembre de 2024 entre la ministra Juana Alexandra Hill y el embajador indio en Guatemala.