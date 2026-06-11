Depresión tropical Cristina golpea escuelas en El Salvador: 120 reportes, 41 inundaciones y un centro aún sin electricidad

Reportaron daños en 120 escuelas y 41 quedaron inundadas tras la depresión tropical Cristina en El Salvador (Foto archivo, cortesía "Dos Escuelas por Día")

El Ministerio de Educación de El Salvador confirmó que 120 centros escolares reportaron incidentes por el paso de la depresión tropical Cristina y que 41 establecimientos resultaron afectados por inundaciones. La ministra de Educación, Karla Trigueros, dijo este miércoles que los daños han sido leves y que un centro escolar sigue sin energía eléctrica.

Según declaraciones emitidas en la televisión estatal, las autoridades educativas mantienen un monitoreo en más de 5 mil centros escolares del país. “Tenemos aproximadamente ya ciento veinte centros que han reportado los directores daños leves en infraestructura, que podríamos decir, algún techo que se haya dañado por las tormentas, canales, también tenemos que algún árbol que haya caído sobre o dentro del centro escolar”, explicó Trigueros.

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El impacto de las lluvias llevó a la suspensión total de clases en centros escolares, colegios y universidades de todo el país. “El cien por ciento no asistieron presencialmente el martes y miércoles y este día se ha extendido también para el día de mañana”, detalló Trigueros en una entrevista difundida este miércoles.

Alcance de la suspensión y monitoreo

La ministra de Educación describió el alcance del cierre en escuelas, colegios y universidades tras la depresión tropical Cristina, y detalló cómo se definió la medida ante riesgos por inundaciones y deslizamientos (Foto archivo, cortesía "Dos Escuelas por Día")

La ministra señaló que la suspensión incluye a instituciones públicas y privadas, con excepción de algunas actividades no académicas programadas en colegios privados, siempre que se evalúe cada caso de forma individual. El monitoreo también abarca centros ubicados en áreas de riesgo, donde se han reportado crecidas de ríos y corrientes de agua. “Todos están con daños leves, reportados. Y cada uno lo estamos monitoreando y lo estamos documentando”, puntualizó la funcionaria.

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Sobre la afectación de mobiliario o equipo en los centros inundados, Trigueros indicó que no se han registrado pérdidas significativas. Monitores departamentales se desplazaron para realizar inspecciones constantes y mantener actualizado el reporte de daños. “Es un constante monitoreo todo el día. Ahorita continúan haciendo las llamadas a cada uno de los directores y monitores para tener un corte a las veintiún horas”, señaló.

Clases virtuales y coordinación oficial

Uno de los puntos de la emergencia fue la decisión de no trasladar las actividades académicas al formato virtual en centros escolares y colegios. “El comunicado y la indicación que se le dio a todos los centros escolares es que se suspendieran las clases. Los centros escolares y los colegios no han tenido actividades académicas virtuales. Las universidades sí”, precisó Trigueros. En educación superior, algunas universidades optaron por mantener la virtualidad en pregrado y posgrado, mientras otras suspendieron por completo las actividades.

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La ministra Karla Trigueros reporta daños en escuelas tras la tormenta: “Tenemos aproximadamente ya ciento veinte centros que han reportado los directores daños leves en infraestructura, que podríamos decir, algún techo que se haya dañado por las tormentas, canales, también tenemos que algún árbol que haya caído sobre o dentro del centro escolar”. (Captura de pantalla de la transmisión en directo).

La decisión de suspender clases en todo el país se tomó en coordinación con la Comisión de Protección Civil y en atención a la alerta naranja emitida por las autoridades. El objetivo es proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante los riesgos de desplazamiento en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos.