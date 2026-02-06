El Salvador

Estudiantes del sector público salvadoreño tendrán tutor gratuito con IA tras acuerdo entre Bukele y Musk

Más de un millón de alumnos salvadoreños recibirán apoyo académico con la herramienta Grok, una iniciativa inédita que busca transformar la enseñanza y acompañar a los docentes en miles de escuelas estatales

Los estudiantes del sector público
Los estudiantes del sector público experimentan cambios en el sistema educativo bajo la gestión de la ministra, Karla Trigueros. /(Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Más de un millón de estudiantes de El Salvador tendrán acceso a un tutor gratuito basado en inteligencia artificial luego de la alianza anunciada entre el presidente Nayib Bukele y el empresario tecnológico Elon Musk. El acuerdo implica la incorporación de Grok, la herramienta desarrollada por xAI, en las más de 5,000 escuelas públicas del país.

De acuerdo con lo informado por DW, el programa marca la primera experiencia nacional en el mundo donde el aprendizaje personalizado impulsado por IA se implementa de manera masiva en la educación pública.

La compañía xAI, propiedad de Elon Musk, detalló que la plataforma Grok ofrecerá acompañamiento académico a estudiantes de primaria y secundaria, ajustando la instrucción al currículo nacional y adaptándose al ritmo y estilo de aprendizaje de cada alumno.

Según DPL News, la iniciativa busca asegurar que todos los estudiantes, sin importar su origen o ubicación, accedan a tutoría educativa de alto nivel. El acompañamiento será individualizado y se integrará al proceso pedagógico, sin desplazar el rol de los docentes, quienes continuarán al frente de la instrucción en el aula.

El presidente Bukele afirmó durante el anuncio: “El Salvador no espera que el futuro llegue; lo construye”; en su opinión, la alianza con xAI convierte al país en un laboratorio de innovación que puede servir de modelo para proyectos similares en otras regiones. Por su parte, Musk subrayó el alcance de la apuesta: “Al llevar Grok a cada estudiante en El Salvador de la mano del presidente Bukele, estamos poniendo la Inteligencia Artificial más avanzada en manos de toda una generación”.

Una maestra saluda a los
Una maestra saluda a los estudiantes que llegan a clase en una escuela pública mientras verifica que su cabello y uniformes cumplan con las reglas impulsadas por el gobierno salvadoreño. (AP Foto/Salvador Meléndez)

La implementación de Grok se desarrollará durante los próximos dos años y contempla no solo la integración tecnológica, sino también la creación de metodologías, bases de datos y lineamientos regulatorios.

El plan incluye la definición de marcos de gobernanza, auditoría y seguridad para promover un uso responsable de la IA en el entorno educativo salvadoreño. La empresa xAI destacó que Grok proporcionará respuestas claras y contextualizadas, tomando en cuenta factores locales y humanos para que la adopción resulte sostenible y pertinente.

El Salvador se posiciona así como pionero en la adopción de tecnología educativa basada en inteligencia artificial a nivel nacional, en una etapa en la que el presidente Bukele ha impulsado reformas en el sistema educativo.

Entre estas medidas figuran nuevas normas de disciplina y cortesía, la prohibición del uso de lenguaje inclusivo en los centros educativo, la reactivación de los lunes cívicos, la entrega de paquetes escolares con herramientas tecnológicas y, más recientemente, el lanzamiento del nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia, que fue presentado por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele.

Según información ofrecida por DPL News, el convenio entre el Gobierno y xAI también contempla la posibilidad de que los lineamientos regulatorios, metodologías y marcos de gobernanza elaborados en El Salvador funcionen como referencia internacional. El paquete tecnológico incluye auditorías periódicas y mecanismos de control orientados a la transparencia y la seguridad de los datos de los estudiantes.

La experiencia salvadoreña con Grok será observada por otros países que exploran el uso de inteligencia artificial en la educación pública. El impacto del programa, su capacidad para reducir brechas educativas y los desafíos asociados a la confiabilidad de los contenidos serán temas de análisis en el sector educativo, tecnológico y en la agenda pública internacional.

