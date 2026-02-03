El Salvador

El Salvador y el Consejo Empresarial por Iberoamérica analizan la innovación y el crecimiento económico

Crece la expectativa internacional frente a proyectos innovadores en sectores estratégicos y el efecto transformador que trae la llegada de capital extranjero a la región centroamericana

Guardar
El presidente de El Salvador,
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibe a la presidenta de CEAPI para analizar el impacto de la inversión, la innovación y el crecimiento en Iberoamérica (Cortesía CEAPI).

El nuevo panorama económico de El Salvador logró captar la atención internacional por la marcada reducción de su riesgo país y el crecimiento en sectores clave, favoreciendo la llegada de inversiones y la innovación.

Este viraje, impulsado por políticas de estabilidad y la promoción de la seguridad jurídica, posiciona al país como un actor destacado en la región, según la visión del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y su presidenta Núria Vilanova, quien este lunes 2 mantuvo una reunión con el presidente Nayib Bukele para analizar estos avances y subrayar el potencial regional de Iberoamérica si se consolidan entornos de confianza.

Uno de los elementos más destacados del encuentro, según señala CEAPI, es la drástica mejora de los indicadores internacionales de El Salvador.

La reducción del riesgo país de 3,500 a 308 refleja un contexto de mayor previsibilidad y estabilidad, lo que se traduce directamente en un aire renovado de confianza para los inversores.

Esta nueva percepción y el fortalecimiento de la seguridad han detonado una ola de actividad en el sector turístico: el número de hoteles de cuatro y cinco estrellas en el país, que tradicionalmente era limitado, ha dado paso a la construcción de 50 nuevos establecimientos, evidencia del renovado atractivo para la inversión extranjera y del impulso al crecimiento económico local, según expuso el portal oficial de la instancia.

El Salvador también ha iniciado una intensa apuesta por la innovación tecnológica como motor de desarrollo. En el ámbito educativo, un novedoso programa busca dotar a cada estudiante de un tutor personalizado de inteligencia artificial para elevar la calidad y la personalización del aprendizaje.

Simultáneamente, el ente mencionó que el sector sanitario experimenta transformaciones relevantes gracias a la implementación de un sistema de telemedicina, donde médicos con apoyo de tecnologías de IA y el uso generalizado de historias clínicas digitales buscan ampliar el acceso y la eficiencia de la atención.

Según CEAPI, la combinación de un entorno seguro, un marco jurídico sólido, la innovación y una visión estratégica compartida crean las condiciones propicias para fomentar el emprendimiento, atraer inversiones y acelerar el crecimiento económico.

La organización remarca que la cooperación público-privada y la consolidación de marcos de confianza son elementos que pueden convertir a Iberoamérica en un área de progreso, competitividad y desarrollo sostenido, siempre que la empresa privada encuentre el clima adecuado para expandirse y aportar valor.

El CEAPI, integrado por 360 presidentes de las principales compañías iberoamericanas, organiza anualmente el Congreso Iberoamericano, el principal encuentro empresarial de la región, en el que participan presidentes de empresas, líderes de familias empresarias y los máximos decisores económicos.

Entre las acciones más destacadas de CEAPI figura la entrega del premio Enrique V. Iglesias al desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano. Este reconocimiento, que homenajea al primer secretario general iberoamericano, distingue a las figuras que han contribuido de manera sobresaliente al progreso de los países de la región y a la promoción de valores y retos compartidos. El galardón se otorga de manera alterna entre el Congreso de CEAPI y la Cumbre Iberoamericana.

La entidad se propone fortalecer las relaciones de confianza entre empresarios, impulsar la colaboración público-privada y dar protagonismo tanto a nuevas generaciones como al papel de la mujer en el desarrollo empresarial y social de Iberoamérica, fomentando el diálogo con líderes políticos e institucionales para analizar los desafíos y oportunidades actuales del entorno económico.

Economía preocupa a los salvadoreños

El último estudio elaborado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) presenta una radiografía precisa sobre el sentir de la población salvadoreña en 2025: mientras la mayoría reconoce avances contundentes en seguridad, existe una percepción de fragilidad económica y una inquietud creciente ante el rumbo futuro del país.

Entre las conclusiones más reveladoras, destaca el hecho de que el 70.3% de la ciudadanía afirma sentir esperanza respecto a lo que viene, aunque un 26.4% expresa temor cuando piensa en el mañana.

AME8807. SAN SALVADOR (EL SALVADOR),
AME8807. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 27/01/2026.- Una persona camina frente a un local de venta de granos este martes, en la zona del Mercado Central en San Salvador (El Salvador). La situación de la economía se posicionó, por segundo año consecutivo, como el principal problema para los salvadoreños, por delante de la seguridad y las pandillas, de acuerdo con los resultados de una encuesta presentados por representantes del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) jesuita. EFE/ Javier Aparicio

El informe, dado a conocer en conferencia de prensa el 27 de enero, recoge opiniones recabadas entre el 2 y el 13 de diciembre del año anterior.

La encuesta revela que la seguridad es señalada como el logro más positivo de 2025 por el 62.7% de los entrevistados, superando ampliamente otras áreas. No obstante, la economía, junto al alto costo de la vida y el desempleo, es vista como el reto más apremiante: el 44.9% identifica a estos factores como el principal problema del país.

Temas Relacionados

El SalvadorRiesgo paísCEAPINayib BukeleNúria VilanovaIberoaméricaInnovación tecnológicaInversionesInteligencia artificialTelemedicina

Últimas Noticias

Arranca la veda del camarón, un producto clave del comercio exterior panameño

La medida suspende la captura por más de dos meses y apunta a proteger la sostenibilidad del recurso

Arranca la veda del camarón,

La deuda de pensiones de El Salvador superó los 11,241 millones de dólares en 2025

El saldo de la deuda nacional experimentó un crecimiento del 6.8 % en un año, reflejando mayores restricciones sobre la sostenibilidad del actual sistema previsional

La deuda de pensiones de

Guatemala insta a agricultores y ganaderos a reforzar medidas ante descensos térmicos y vientos intensos

Las autoridades solicitaron a productores tomar medidas preventivas frente a un clima adverso, que podría afectar cultivos y ganado en más de 260 municipios, según reportes de instituciones nacionales agropecuarias y meteorológicas

Guatemala insta a agricultores y

Hasta el 70 % de las empresas industriales acató implementación de la Ley de Quincena 25 en El Salvador

Nuevos incentivos fiscales y oportunidades para el crecimiento económico nacional marcan la discusión sobre la respuesta de los líderes industriales a la medida implementada

Hasta el 70 % de

Presidente Nasry Asfura anuncia una nueva ley anticorrupción en Honduras

El presidente hondureño ha dado un paso al frente al anunciar la elaboración de una nueva normativa, con el objetivo de fortalecer la lucha contra prácticas ilícitas en las instituciones estatales

Presidente Nasry Asfura anuncia una

TECNO

Lady Gaga sorprendió en los

Lady Gaga sorprendió en los Grammy con un robot de compañía: la grabó y fue todo un éxito

Project Genie, el experimento de Google para crear mundos interactivos con inteligencia artificial

Los “taxis de Google” van por el récord: Waymo alcanzaría una valoración de 110.000 millones de dólares

Elon Musk une sus imperios: SpaceX y xAI crean alianza para lanzar la primera IA al espacio profundo

Por qué Moltbook inquieta a los expertos en inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

Chappell Roan hizo frente a

Chappell Roan hizo frente a las críticas por el vestido traslúcido que usó en los Grammy 2026

La apuesta de Sean Penn que impulsó la carrera de Benicio del Toro y los llevó de aliados a rivales en los Oscar

Catherine Zeta-Jones comparte una inusual mirada a su vida fuera de Hollywood

Netflix transmitirá en vivo el regreso a los escenarios de BTS, está es la fecha y horarios para Latinoamérica

Estrenos y récords en taquilla: Zootopia 2 y Avatar multiplican las ganancias millonarias de Disney

MUNDO

Rusia advirtió que fuerzas militares

Rusia advirtió que fuerzas militares extranjeras en Ucrania “se convertirán en objetivos legítimos”

Netanyahu advirtió que el régimen de Irán “sufrirá consecuencias insoportables” si decide atacar Israel

El Reino Unido sancionó al ministro del Interior iraní y a nueve funcionarios más por la represión de las protestas

Estados Unidos e Israel realizaron ejercicios navales en el mar Rojo en medio de la tensión con el régimen de Irán

Rusia duplicó sus conquistas territoriales en Ucrania en enero pese a las conversaciones de paz