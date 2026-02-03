El Salvador y el Consejo Empresarial por Iberoamérica analizan la innovación y el crecimiento económico

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibe a la presidenta de CEAPI para analizar el impacto de la inversión, la innovación y el crecimiento en Iberoamérica (Cortesía CEAPI).

El nuevo panorama económico de El Salvador logró captar la atención internacional por la marcada reducción de su riesgo país y el crecimiento en sectores clave, favoreciendo la llegada de inversiones y la innovación.

Este viraje, impulsado por políticas de estabilidad y la promoción de la seguridad jurídica, posiciona al país como un actor destacado en la región, según la visión del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y su presidenta Núria Vilanova, quien este lunes 2 mantuvo una reunión con el presidente Nayib Bukele para analizar estos avances y subrayar el potencial regional de Iberoamérica si se consolidan entornos de confianza.

Uno de los elementos más destacados del encuentro, según señala CEAPI, es la drástica mejora de los indicadores internacionales de El Salvador.

La reducción del riesgo país de 3,500 a 308 refleja un contexto de mayor previsibilidad y estabilidad, lo que se traduce directamente en un aire renovado de confianza para los inversores.

Esta nueva percepción y el fortalecimiento de la seguridad han detonado una ola de actividad en el sector turístico: el número de hoteles de cuatro y cinco estrellas en el país, que tradicionalmente era limitado, ha dado paso a la construcción de 50 nuevos establecimientos, evidencia del renovado atractivo para la inversión extranjera y del impulso al crecimiento económico local, según expuso el portal oficial de la instancia.

El Salvador también ha iniciado una intensa apuesta por la innovación tecnológica como motor de desarrollo. En el ámbito educativo, un novedoso programa busca dotar a cada estudiante de un tutor personalizado de inteligencia artificial para elevar la calidad y la personalización del aprendizaje.

Simultáneamente, el ente mencionó que el sector sanitario experimenta transformaciones relevantes gracias a la implementación de un sistema de telemedicina, donde médicos con apoyo de tecnologías de IA y el uso generalizado de historias clínicas digitales buscan ampliar el acceso y la eficiencia de la atención.

Según CEAPI, la combinación de un entorno seguro, un marco jurídico sólido, la innovación y una visión estratégica compartida crean las condiciones propicias para fomentar el emprendimiento, atraer inversiones y acelerar el crecimiento económico.

La organización remarca que la cooperación público-privada y la consolidación de marcos de confianza son elementos que pueden convertir a Iberoamérica en un área de progreso, competitividad y desarrollo sostenido, siempre que la empresa privada encuentre el clima adecuado para expandirse y aportar valor.

El CEAPI, integrado por 360 presidentes de las principales compañías iberoamericanas, organiza anualmente el Congreso Iberoamericano, el principal encuentro empresarial de la región, en el que participan presidentes de empresas, líderes de familias empresarias y los máximos decisores económicos.

Entre las acciones más destacadas de CEAPI figura la entrega del premio Enrique V. Iglesias al desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano. Este reconocimiento, que homenajea al primer secretario general iberoamericano, distingue a las figuras que han contribuido de manera sobresaliente al progreso de los países de la región y a la promoción de valores y retos compartidos. El galardón se otorga de manera alterna entre el Congreso de CEAPI y la Cumbre Iberoamericana.

La entidad se propone fortalecer las relaciones de confianza entre empresarios, impulsar la colaboración público-privada y dar protagonismo tanto a nuevas generaciones como al papel de la mujer en el desarrollo empresarial y social de Iberoamérica, fomentando el diálogo con líderes políticos e institucionales para analizar los desafíos y oportunidades actuales del entorno económico.

Economía preocupa a los salvadoreños

El último estudio elaborado por el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) presenta una radiografía precisa sobre el sentir de la población salvadoreña en 2025: mientras la mayoría reconoce avances contundentes en seguridad, existe una percepción de fragilidad económica y una inquietud creciente ante el rumbo futuro del país.

Entre las conclusiones más reveladoras, destaca el hecho de que el 70.3% de la ciudadanía afirma sentir esperanza respecto a lo que viene, aunque un 26.4% expresa temor cuando piensa en el mañana.

AME8807. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 27/01/2026.- Una persona camina frente a un local de venta de granos este martes, en la zona del Mercado Central en San Salvador (El Salvador). La situación de la economía se posicionó, por segundo año consecutivo, como el principal problema para los salvadoreños, por delante de la seguridad y las pandillas, de acuerdo con los resultados de una encuesta presentados por representantes del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) jesuita. EFE/ Javier Aparicio

El informe, dado a conocer en conferencia de prensa el 27 de enero, recoge opiniones recabadas entre el 2 y el 13 de diciembre del año anterior.

La encuesta revela que la seguridad es señalada como el logro más positivo de 2025 por el 62.7% de los entrevistados, superando ampliamente otras áreas. No obstante, la economía, junto al alto costo de la vida y el desempleo, es vista como el reto más apremiante: el 44.9% identifica a estos factores como el principal problema del país.