Autoridades investigan las causas del incendio en el hotel Viva Dominicus Beach de República Dominicana

Las autoridades informaron que el incendio en el hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, en Bayahíbe, República Dominicana, sigue bajo investigación de una comisión técnica./ (Cortesía)

Las causas del incendio registrado en el hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, en Bayahíbe, República Dominicana, permanecen bajo investigación y serán determinadas por la comisión técnica correspondiente una vez concluyan las labores de evaluación. Así lo informaron autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y representantes del complejo turístico, quienes aseguraron que la prioridad ha sido la seguridad de huéspedes y colaboradores.

La activación inmediata de los protocolos de emergencia permitió evacuar de forma segura a aproximadamente 1,690 huéspedes y colaboradores del hotel afectado. Estos fueron reubicados preventivamente en propiedades alternativas, entre ellas el hotel hermano Viva Wyndham Dominicus Palace, que opera con normalidad, así como hoteles de la zona de Bayahíbe y del destino turístico Miches.

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El COE concluyó la fase de respuesta operativa tras controlar y sofocar en su totalidad el incendio, y ahora transfiere la siguiente etapa de asistencia y seguimiento al Ministerio de Turismo y la Dirección General de Migración para la gestión de procesos correspondientes. Según el organismo, la evacuación y reubicación se realizó como prioridad para proteger la vida y la seguridad, garantizando la provisión de artículos de primera necesidad para los huéspedes desplazados.

Por su parte, el complejo turístico Viva Dominicus Beach by Wyndham lamentó profundamente el fallecimiento de una persona y expresó sus condolencias a los familiares. Las causas del deceso serán determinadas por las autoridades una vez se realice la autopsia.

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El COE dio por concluida la fase operativa tras sofocar el incendio y transfirió la asistencia al Ministerio de Turismo y a la Dirección General de Migración./ (Cortesía)

El hotel confirmó que sus instalaciones adyacentes, específicamente el Viva Wyndham Dominicus Palace, no sufrieron daños de ningún tipo y mantienen operaciones normales. Tras el siniestro, los huéspedes de ese complejo también fueron movilizados a áreas seguras y ventiladas como medida preventiva.

Las investigaciones técnicas sobre el origen del fuego continúan. De forma preliminar se observó que las llamas se propagaron con rapidez debido a la naturaleza combustible de los techos afectados y a las condiciones del viento. No obstante, las causas definitivas serán establecidas por la comisión técnica una vez finalicen las evaluaciones correspondientes.

La respuesta fue articulada con la participación de los cuerpos de bomberos de la región, la Defensa Civil, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y Policía, la Gobernación de La Altagracia, el Ayuntamiento de Bayahíbe, la Policía Turística, la Policía Nacional, DIGESETT, el Clúster Turístico La Romana-Bayahíbe, Central Romana Corporation, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y hoteles aliados, entre otras entidades. En total, participaron 475 miembros de distintos organismos bajo el Sistema de Comando de Incidentes del COE.

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En la operación de control del incendio se emplearon 22 camiones de combate, 8 camiones abastecedores de agua, 2 helicópteros equipados con sistema Bambi Bucket para descargas aéreas y 10 ambulancias para la atención y traslado de posibles afectados.

Un total de 475 miembros de distintos organismos participaron en la respuesta al incendio bajo el Sistema de Comando de Incidentes del COE.

Las autoridades confirmaron que el destino turístico y las actividades comerciales en Bayahíbe y sus alrededores se mantienen sin novedades, operando de forma segura y completamente normal.

Amanda Santana, vicepresidenta ejecutiva de Ventas y Mercadeo de Viva Resorts by Wyndham, agradeció al Cuerpo de Bomberos, al COE, a los ministerios y a los hoteles aliados que colaboraron en la emergencia, reiterando que la seguridad de los huéspedes es la prioridad absoluta del grupo y que se continuará informando con total transparencia.

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