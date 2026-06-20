Dos soldados israelíes murieron en combates con el grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

mbos, Nir Ben Ari y Yoav Klein, perdieron la vida en ataques separados en la frontera libanesa (X)

El ejército israelí confirmó este sábado la muerte del sargento primero Nir Ben Ari, de 21 años, durante un operativo en el sur del Líbano. Ayer también habia perdido la vida Yoav Klein, quien vivía en Herzliya y formaba parte del batallón 52 de la Brigada 401.

Ben Ari, miembro de la unidad de comandos Maglan, murió durante la madrugada mientras estaba desplegado en la zona de Tebnit, blanco de ataques coordinados con cohetes y drones explosivos lanzados por fuerzas del grupo terrorista Hezbollah.

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La ofensiva también dejó 13 heridos, uno de ellos en estado grave, y ocurrió poco después de que Israel comunicara la muerte de los soldados en la región, en el contexto de una escalada que no muestra señales de un cese inmediato.

El nombre de Nir Ben Ari, originario de Kerem Maharal, se sumó a la lista de bajas que la comandancia militar israelí difundió públicamente tras notificar a sus familias. Junto a él, el estado mayor anunció la muerte de Yoav Klein, quien perdió la vida en un incidente con un tanque durante la noche del jueves al viernes, en la misma franja fronteriza. Klein integraba las fuerzas blindadas y su muerte, al igual que la de Ben Ari, ocurrió en el marco de una serie de acciones militares que han intensificado la tensión con Hezbollah, respaldado por el régimen de Irán.

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La jornada del sábado se caracterizó por un intercambio sostenido de fuego entre las unidades israelíes y las milicias chiitas, que utilizaron tanto misiles como drones cargados de explosivos para atacar posiciones israelíes.

Ben Ari, además de desempeñarse como combatiente, ocupaba el cargo de sargento mayor de compañía y estaba próximo a iniciar su licencia de baja del ejército al final de este mes.

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Bajo este contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió este sábado que las fuerzas israelíes reanudarán los ataques en Líbano si Hezbollah rompia el alto el fuego, confirmando de manera indirecta las informaciones difundidas por medios locales sobre una orden suya para detener temporalmente las ofensivas en ese país.

El presidente de Israel advirtió que el país responderá ante cualquier amenaza en la frontera norte (Europa Press)

Netanyahu instruyó a las Fuerzas de Defensa de Israel a responder con contundencia ante cualquier ataque de Hezbollah y a tomar medidas para neutralizar cualquier amenaza contra los militares israelíes, según un comunicado oficial difundido por su oficina y citado por la prensa local.

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El Gobierno israelí aseguró que mantendrá sus tropas en el sur del Líbano mientras lo considere necesario para proteger la frontera norte del país. También advirtió que, si Hezbollah lanza nuevos ataques, Israel responderá con contundencia.

Además, en esta jornada, el ejército israelí informó que realizó un ataque en Gaza en el que murió Ahmed Wishah, periodista de Al Jazeera, a quien las fuerzas armadas identificaron como integrante del grupo terrorista Hamas. Un portavoz militar confirmó la operación y sostuvo que Wishah pertenecía a la organización palestina. El vocero anticipó que pronto se difundirá un comunicado con más detalles sobre el caso.

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(Con información de AFP)