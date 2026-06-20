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Hallan unas termas romanas de casi 5.000 metros cuadrados en el distrito de Waalfront

Arqueólogos localizaron un complejo público de casi 2.000 años junto con residencias acomodadas, vías y una torre, durante una excavación previa a una urbanización, con piezas que sugieren actividad sostenida hasta el siglo III

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Termas romanas de casi 5.000 metros cuadrados en el distrito de Waalfront, en Nimega
Arqueólogos hallaron unas termas romanas de casi 5.000 metros cuadrados en el distrito de Waalfront, en Nimega (Municipio de Nijmegen)

Un equipo de arqueólogos halló un gran complejo termal romano junto con viviendas urbanas de lujo, calles, bloques residenciales y una torre en el distrito de Waalfront, en Nimega (Países Bajos). El hallazgo, recogido por Interesting Engineering, aporta nuevos indicios sobre la riqueza y la importancia de la antigua Ulpia Noviomagus.

Los arqueólogos descubrieron un conjunto urbano romano de casi 2.000 años en Nimega, con unas termas públicas de al menos 4.900 metros cuadrados, casas acomodadas e infraestructuras urbanas.

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Según Interesting Engineering, el complejo es el segundo mayor conjunto termal público romano excavado en Países Bajos y refuerza la idea de que Ulpia Noviomagus mantuvo actividad hasta bien entrado el siglo III.

La excavación comenzó en septiembre del año pasado en una zona prevista para una nueva urbanización y concluirá en julio. Los trabajos, a cargo de RAAP y BAAC, sacaron a la luz un baño público, bloques residenciales, viviendas urbanas de lujo, calles y una torre.

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Termas romanas de casi 5.000 metros cuadrados en el distrito de Waalfront, en Nimega
Las termas romanas de Nimega muestran revestimientos de mármol, suelos de piedra caliza, yeso pintado, molduras y columnas (EFE)

Joost Mulder, director regional de BPD para la región noreste y central, describió el efecto del hallazgo en un comunicado citado por Interesting Engineering. “Durante años, las huellas del pasado romano en este lugar fueron invisibles y permanecieron ocultas a gran profundidad. Ahora que estamos creando aquí un nuevo entorno residencial, el pasado se ha hecho visible”, manifestó.

La relevancia de Ulpia Noviomagus en la época romana

El tamaño del complejo apunta al peso que tuvo Ulpia Noviomagus, la ciudad romana que ocupó ese lugar. Según Interesting Engineering, habría recibido estatus oficial del emperador Trajano hacia el año 100 d. C.

Los hallazgos también indican que esta parte de la ciudad siguió activa hasta bien entrado el siglo III. Ese dato adquiere valor porque, según el medio, se trata de un periodo mal documentado.

Cómo era el complejo termal y qué se ha conservado

Las termas destacaron por un nivel decorativo asociado a un entorno de alto estatus. Los muros interiores estaban revestidos de mármol y los suelos llevaban losas de piedra caliza en blanco y negro. Otras salas conservaban yeso pintado de colores.

Las fachadas contaban con molduras decorativas de piedra caliza y arenisca, y el edificio incorporaba columnas hechas con esos mismos materiales.

Termas romanas de casi 5.000 metros cuadrados en el distrito de Waalfront, en Nimega
El hallazgo refuerza la importancia de Ulpia Noviomagus, la ciudad romana que habría recibido estatus oficial de Trajano hacia el año 100 d. C. (EFE)

Los arqueólogos encontraron además amplios sistemas de drenaje, pavimentos y un hipocausto, el sistema romano de calefacción por suelo radiante. Esa tecnología hacía circular aire caliente bajo un suelo elevado sostenido por pilares de ladrillo.

Pese a siglos de extracción y reutilización de piedra tras la etapa romana, algunas partes del conjunto se conservaron en muy buen estado. Dos cimientos de piedra alcanzan casi dos metros de altura y figuran entre los ejemplos de albañilería romana mejor preservados de Nimega.

Las piezas halladas revelan una vida de lujo

Del yacimiento salieron decenas de miles de objetos que apuntan a un modo de vida acomodado entre los siglos II y III. Entre ellos figuran fragmentos de estatuas de bronce, anillos de sello, un collar con cierre de oro, monedas y cientos de agujas de hueso para el cabello.

Dos de esas agujas llamaron la atención por sus tallas de gatos, uno sentado y otro de pie. El conjunto refuerza la idea de una población habituada a objetos de uso personal y ornamentación elaborada.

Termas romanas de casi 5.000 metros cuadrados en el distrito de Waalfront, en Nimega
Dos cimientos de piedra de casi dos metros figuran entre los restos de albañilería romana mejor preservados de Nimega (EFE)

La pieza que más destacó para los arqueólogos fue un busto de bronce de Baco, dios romano del vino. Según detalló Interesting Engineering, el objeto formó parte en origen de una jarra o de un mueble y más tarde se adaptó para su uso en una balanza.

También aparecieron numerosas monedas del reinado del emperador Póstumo, que gobernó entre 260 y 269 d. C. Esas piezas aportan una prueba poco común de ocupación continuada en una etapa sobre la que hay menos información.

El pasado romano se incorporará al nuevo barrio

Las autoridades municipales y los promotores prevén incorporar la herencia romana del enclave al futuro barrio. Varias piezas de la excavación se exhibirán en el ayuntamiento de Nimega a partir del 29 de junio.

Mulder sostuvo que las huellas del lugar no quedarán limitadas a la excavación. Según el comunicado citado por Interesting Engineering, varios edificios residenciales incluirán un espacio cubierto de paso con hileras de columnas, inspirado en las columnatas de época romana.

En el centro del área también está prevista una plaza verde llamada Thermenplein. El nombre remite de forma directa al antiguo complejo termal que ocupó ese sector hace casi 2.000 años.

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