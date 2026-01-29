El Salvador

El Salvador cerró 2025 con 4.4 millones de turistas en parques recreativos

Los parques recreativos de El Salvador alcanzaron una cifra récord de visitantes en 2025, según datos oficiales del Istu, que destacan la modernización y el impacto social de estos espacios públicos.

Las vistas impresionantes y el clima es uno de los principales atractivos del Parque Natural Cerro Verde, en Santa Ana./ (Ministerio de Turismo de El Salvador)

El Salvador concluyó 2025 con una cifra récord de 4.4 millones de visitantes en los parques recreativos administrados por el Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu), según cifras oficiales presentadas por Eny Aguiñada, presidenta de la institución. El dato, que abarca tanto a turistas nacionales como extranjeros, refleja un crecimiento sostenido respecto a las cifras registradas al inicio de la administración actual.

“En el 2019, ese cierre fue alrededor de 2.8 millones de visitantes y ahora, seis años y medio después, podemos decir que cerramos con 4.4 millones (de turistas), la verdad que ha sido un reto bastante importante”, afirmó la funcionaria.

El incremento en la afluencia de usuarios se atribuye a un proceso de modernización y renovación de la red de parques, así como a un mayor nivel de seguridad en el país. “Desde el primer día de gestión con el presidente Nayib Bukele, tuvimos muy claro el objetivo de apostar por la modernización de cada uno de los parques recreativos bajo nuestra administración”, expresó Aguiñada en una entrevista matutina.

La red gestionada por el Istu incluye cuatro parques naturales, 10 parques recreativos y cuatro parques temáticos. Entre los espacios más visitados destacan Costa del Sol, Sunset Park y Puerta del Diablo, que han experimentado una transformación en infraestructura, servicios y oferta de actividades. “Muchos de los que recordaban los parques del Istu como lugares descuidados y poco seguros han cambiado su percepción al visitar las nuevas instalaciones”, declaró la funcionaria.

El Parque Natural Puerta del Diablo es uno de los espacios más visitados por turistas nacionales y extranjeros./ (Ministerio de Turismo de El Salvador)

La modernización de estos espacios ha tenido impacto en la economía local, la cultura y el medio ambiente. El 100% de la plantilla laboral en los parques corresponde a habitantes de las comunidades aledañas, lo que ha generado fuentes de empleo directas e indirectas. Además, las remodelaciones han permitido fortalecer la identidad de los territorios y el sentido de pertenencia entre la población. “Cada intervención cambia la realidad del entorno, de la comunidad y del país”, subrayó Aguiñada.

La funcionaria mencionó que la sostenibilidad ambiental es una prioridad en la gestión de los parques. Se han implementado campañas para educar a los visitantes sobre la importancia de respetar las normas, disponer adecuadamente de los residuos y cuidar la flora y fauna de los espacios. “Hoy nuestros usuarios son más responsables y muestran mayor respeto por las políticas y el entorno”, agregó la titular del Istu.

Uno de los ejemplos más recientes de transformación es el Parque Recreativo Costa del Sol, inaugurado el 31 de octubre de 2025, que en sus primeros dos meses de funcionamiento recibió más de 300,000 visitantes. El parque ofrece nuevas amenidades como alojamiento en cabañas, accesibilidad para personas con discapacidad, piscinas con menor profundidad para mayor seguridad, y horarios extendidos que permiten disfrutar atardeceres y amaneceres. “Es un parque de primer nivel, público y gestionado íntegramente por el Estado”, puntualizó la presidenta del Istu.

El Parque de Diversiones Sunset Park es uno de los principales atractivos en la zona costera del país. (Secretaría de Prensa de la Presidencia)

En paralelo a la modernización de infraestructuras, la institución impulsa actividades dirigidas a diversos sectores de la población. Entre ellas figura el programa Viva la Vida +60, que tendrá lugar el 31 de enero en el Parque Natural Balboa, en los Planes de Renderos, y está enfocado en los adultos mayores, ofreciendo jornadas de salud, y actividades culturales y recreativas. Además, el tradicional programa Buses Alegres ha sido renovado para facilitar el acceso a los parques y otros destinos turísticos del país, con rutas dominicales y reserva anticipada de asientos.

De acuerdo con Aguiñada, el 95% de los visitantes de los parques del Istu son nacionales, mientras que el 5% corresponde a extranjeros, cifra que ha mostrado un crecimiento en los últimos años. Para 2026, la meta institucional es alcanzar los 4.5 millones de visitantes, impulsados por nuevas remodelaciones y la diversificación de la oferta recreativa.

La gestión también contempla la intervención de otros parques como Apulo, que será sede del evento deportivo Ironman; la transformación de Cerro Verde y la incorporación de espacios como Punta Chiquirín en La Unión. “Nuestra misión desde el día uno ha sido remodelar todos los parques, garantizando instalaciones de calidad y experiencias renovadas para las familias salvadoreñas y visitantes extranjeros”, concluyó Aguiñada.

