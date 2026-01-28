El Salvador

Tribunal de El Salvador emite condena de 110 años de prisión por estafas a familiares de detenidos bajo el régimen de excepción

Sobornos, identidades falsas y promesas para liberar prisioneros alimentaron una estructura de engaño. Capturas internacionales y condenas para sus familiares sacuden la vida de los implicados hasta el último eslabón

Guardar
Tribunal otorgó 110 años de
Tribunal otorgó 110 años de prisión para estructura que estafó a familiares de privados de libertad detenidos bajo el régimen de excepción (Cortesía).

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 110 años de prisión a Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, conocido como Tatuado, por lavado de dinero y activos, estafa agravada, extorsión agravada, hurto de identidad y agrupaciones ilícitas.

La sentencia se emitió tras comprobar que el acusado encabezaba una estructura que ofrecía, mediante perfiles falsos en redes sociales, liberar a familiares de privados de libertad bajo el régimen de excepción a cambio de sumas de dinero que llegaban hasta $30,500, informó el portal de Centros Judiciales.

Según la resolución, Tatuado controlaba la operación desde Colombia, donde fue capturado en marzo de 2025 y, de acuerdo con registros, exhibía un elevado nivel de vida en ese país.

El tribunal también sancionó a Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda con 50 años de prisión por los delitos de extorsión agravada, estafa agravada, lavado de dinero y activos y agrupaciones ilícitas. Asimismo, la madre de Tatuado, Frania Elizabeth Pintor Rodríguez, recibió cinco años de cárcel por lavado de dinero y activos y su hermana, Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez, fue sentenciada a 15 años por estafa agravada, lavado de dinero y activos y agrupaciones ilícitas.

La estructura utilizaba las transferencias recibidas de las víctimas para repartir el dinero entre sus integrantes, remitiendo una parte a Tatuado en Colombia. Otros cinco miembros fueron condenados a penas que varían entre 26 y 35 años de prisión.

Cuentas bancarias, falsas identidades y
Cuentas bancarias, falsas identidades y pactos secretos entre parientes. La magistratura desentrañó una operación en la que cada protagonista tenía un rol clave, dejando muchas incógnitas sin responder (Cortesía)

Régimen de excepción

El régimen de excepción permanecerá vigente en El Salvador hasta el 4 de febrero, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una nueva prórroga en diciembre, respaldando la continuidad de las medidas extraordinarias contra el fenómeno delictivo que persiste en el país.

Según la exposición de motivos de la reciente prórroga, el Gobierno argumentó la necesidad de renovar este mecanismo ante el avance de nuevas tácticas criminales y la utilización de tecnología por parte de las estructuras delictivas, además de la constante intención de evadir la justicia, como lo ilustró la reciente captura de pandilleros que intentaron salir del país por vía aérea.

En el análisis realizado por la Asamblea Legislativa, se destaca que estas organizaciones mantienen presencia nacional, emplean redes sociales y grafitis para proyectar su poder y, aunque han sufrido golpes operativos, el fenómeno criminal no ha sido desarticulado por completo.

El uso de inteligencia policial, junto con el perfeccionamiento tecnológico de la Policía Nacional Civil, ha permitido avances en seguridad, evidenciados en acciones como la denominada “Sultán Fase II”, que se tradujo en capturas de individuos vinculados al crimen organizado y afectó económicamente a dichas estructuras.

El decreto de la última prórroga expone que la vigencia del régimen de excepción ha reducido los índices de homicidios a niveles nunca antes vistos en la historia reciente del país.

Según el documento legislativo, se han contabilizado más de 780 días sin homicidios bajo la actual administración. Como resultado de estas acciones, las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 83.900 personas, incluidas las principales figuras de las pandillas, durante la aplicación de estas medidas extraordinarias.

El fundamento legal de la prórroga se apoya en los artículos 1 y 2 de la Constitución de El Salvador, que obligan al Estado a proteger la vida y la seguridad de sus habitantes, así como en los artículos 131 y 29, que autorizan la suspensión temporal de ciertas garantías constitucionales en circunstancias excepcionales.

El documento menciona además la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020AC de junio de 2020, que avaló la extensión del régimen, siempre que subsista la necesidad de tales medidas, tal como dispone el artículo 30 de la Constitución.

Nuevos datos apuntan a complicidad
Nuevos datos apuntan a complicidad de parientes cercanos, cifrados movimientos financieros y varias sentencias con penas de alto impacto social (Cortesía)

Con esta última prórroga, el régimen de excepción acumula treinta y cuatro extensiones consecutivas desde su instauración el 27 de marzo de 2022, con decretos emitidos cada treinta días para mantener suspendidos derechos como la libertad de reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y determinadas garantías procesales.

La Asamblea Legislativa sostiene que, debido a la persistencia del desafío criminal y la efectividad demostrada por las operaciones recientes, resulta pertinente renovar el régimen para facilitar el trabajo de la Fiscalía General de la República y consolidar la seguridad ciudadana.

Temas Relacionados

Mateo Sebastián Pintor RodríguezLavado de dineroTribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San SalvadorJennifer Guadalupe Menjívar PinedaSan SalvadorColombiaExtorsiónEstafa agravadaFrania Elizabeth Pintor RodríguezRégimen de Excepción

Últimas Noticias

El proyecto Reclima involucra a más de 13 mil jóvenes en la transformación agrícola de El Salvador

El programa fomenta la adopción de técnicas agrícolas adaptadas al clima, priorizando la inclusión social, el liderazgo comunitario y la sostenibilidad ambiental, con el objetivo de beneficiar a decenas de miles de familias rurales

El proyecto Reclima involucra a

Paracaidista es rescatado tras aterrizaje fuera de zona segura en El Salvador

La experiencia de los socorristas y la reacción inmediata permitieron sacar al paracaidista del riesgo tras aterrizar en un área llena de obstáculos

Paracaidista es rescatado tras aterrizaje

El Gobierno dominicano aplica incremento salarial del 25 % a médicos asistenciales

La última fase del aumento, implementada en la nómina de enero, cumple la promesa hecha tras negociaciones con el gremio médico e incluye también a enfermeras, bioanalistas y odontólogos en dependencias estatales

El Gobierno dominicano aplica incremento

La expansión de Fine Dining Table posiciona a El Salvador en la vanguardia gastronómica regional

El inicio de operaciones del reconocido club constituye un hito para los restaurantes locales, quienes ahora deberán cumplir exigencias estrictas y estándares internacionales con énfasis en la autenticidad y sostenibilidad de sus propuestas culinarias

La expansión de Fine Dining

La petición viral de joven salvadoreña para ser telonera de Shakira en la residencia centroamericana

La joven cantante salvadoreña ha revolucionado las redes sociales con un emotivo video dirigido a Shakira, buscando apoyo para convertirse en la telonera de las esperadas noches del Estadio Jorge “Mágico” González

La petición viral de joven

TECNO

Cuidado con los diagnósticos médicos

Cuidado con los diagnósticos médicos de IA: advierten fallos en ChatGPT Salud desde Apple Watch

Cuándo sale Las guerreras K-pop 2, quién es la creadora y dónde ver la película nominada al Oscar

¿WhatsApp no es seguro? Elon Musk explota contra Meta tras demanda por el cifrado de mensajes

Cómo la tecnología mantiene vivo a BTS mientras el grupo prepara sus shows

Cuál es el precio del iPhone 17 Pro Max en enero de 2026

ENTRETENIMIENTO

La millonaria mesada que Nicola

La millonaria mesada que Nicola Peltz recibe de su padre tras casarse con Brooklyn Beckham

“Stranger Things” superó a “El juego del calamar” como la serie original más vista del 2025 en los Estados Unidos

La razón por la que BlackPink podría separarse, según Rosé

‘KPop Demon Hunters’ es la película más vista en streaming de 2025 al acumular más de 200 millones de vistas

Primer vistazo a la temporada 4 de “Ted Lasso”: todo sobre el regreso de la aclamada serie de Apple TV

MUNDO

El régimen iraní restaura parcialmente

El régimen iraní restaura parcialmente internet tras semanas de bloqueo total

Este destino viral italiano está implementando zonas exclusivas para residentes para detener el turismo excesivo

Los altos costos del hidrógeno verde en el norte de Europa desafían la revolución del transporte

Macron habló en tres idiomas para dejar en claro su apoyo a Groenlandia y Dinamarca

Meloni visitó Sicilia tras el deslizamiento de tierra de 4 kilómetros en la ciudad de Niscemi: hay 1.500 evacuados