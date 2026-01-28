El Salvador

La Junta de la Paz da la bienvenida a El Salvador en acuerdo para Gaza

Líderes mundiales encuentran puntos de acuerdo y avanzan en iniciativas que podrían redefinir los próximos años para la población gazatí

El presidente Trump ratificó la Junta de Paz en una ceremonia histórica, en búsqueda de "un camino a la esperanza y la dignidad para los habitantes de Gaza". (Cortesía Casa Blanca)

La adhesión de El Salvador como miembro fundador al Board of Peace marca un nuevo capítulo en los esfuerzos internacionales por la estabilización y recuperación de Gaza, con la meta de dejar atrás décadas de conflicto.

Esta integración, reconocida públicamente por la organización a través de sus redes sociales, posiciona a El Salvador y a otros países aliados en la vanguardia del compromiso global para impulsar reformas y reconstrucción en una región históricamente afectada por la guerra.

Durante una ceremonia realizada el 22 de enero de 2026, en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Donald J. Trump ratificó la Carta de la Junta de la Paz, consolidando la existencia formal de esta entidad.

Según publicó el sitio del organismo, “La Junta de Paz da la bienvenida a El Salvador como miembro fundador de nuestra creciente organización internacional.” La reunión congregó a representantes de distintos países, todos enfocados en la transformación profunda de Gaza, priorizando la consolidación de una paz duradera y el bienestar de su población.

Entre los protagonistas de la cita destacaron figuras clave como el secretario de Estado Marco Rubio, el comisionado jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza Dr. Ali Sha’ath, el alto representante para Gaza Nickolay Mladenov, el enviado especial para Misiones de Paz Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes coincidieron en resaltar la magnitud del proceso.

En su intervención, Trump afirmó: “Esta Junta tiene la oportunidad de ser uno de los organismos más trascendentales jamás creados, y es un enorme honor para mí presidirla… Hoy, los primeros pasos hacia un futuro más prometedor para Oriente Medio y un futuro mucho más seguro para el mundo se están desarrollando ante sus ojos. Juntos, tenemos la posibilidad de tener una oportunidad real… de poner fin a décadas de sufrimiento, detener generaciones de odio y derramamiento de sangre, y forjar una paz hermosa, duradera y gloriosa para esa región”. La presencia de Trump al frente de la Junta busca imprimir un nuevo impulso a los proyectos de desmilitarización, reforma institucional y reconstrucción masiva.

Amteriormente, Donald Trump invitó formalmente a Javier Milei a ser uno de los miembros fundadores del Board of Peace. Milei confirmó la propuesta a través de sus redes sociales, compartiendo incluso detalles de la carta enviada por el mandatario estadounidense. (Cortesía Casa Blanca)

Desde la perspectiva del secretario de Estado Marco Rubio, el plan constituye una concreción de la visión del presidente: “Estamos aquí hoy gracias a la visión del presidente Trump. Si nos remontamos a hace tan solo unos meses, la gente pensaba que lo que sucedía en Gaza era imposible de resolver… Nadie pensó que se resolvería sin más combates y más derramamiento de sangre en el camino… Pero el presidente Trump tuvo la visión y el coraje de soñar con lo imposible, de creer que era factible y de perseguirlo con todo su corazón”.

El enfoque de la organización apunta a movilizar recursos internacionales y exigir rendición de cuentas en cada etapa del proceso. El Dr. Ali Sha’ath enfatizó la apertura de un nuevo futuro gracias al liderazgo estadounidense: “Quiero comenzar agradeciendo al Presidente Donald J. Trump y a su Administración por sus intensos esfuerzos para promover la paz en toda la región… Estos esfuerzos crearon la oportunidad para un nuevo futuro en Gaza, pero lo que realmente importará es lo que venga después”.

El alto representante para Gaza, Nickolay Mladenov, destacó el cambio de paradigma al señalar: “¿Quién habría pensado hace dos años que estaríamos aquí, con este grupo de países y este liderazgo, dando una nueva oportunidad al pueblo de Gaza?… Durante demasiado tiempo, los gazatíes, los palestinos y los israelíes han vivido con el conflicto, la muerte y la destrucción. Ahora, la página cambia.”

Steve Witkoff, enviado especial para Misiones de Paz, puso de relieve los resultados iniciales: “Hemos logrado un acuerdo de paz en Gaza. Hemos traído a los rehenes a casa… Y quizás lo más importante, hemos generado un sentimiento de esperanza sobre lo que el futuro puede traer a Gaza y a todos los demás lugares donde operará la Junta de Paz. Y me siento muy honrado, Sr. Presidente, de haber trabajado en esto en su nombre”.

"La Junta de Paz da la bienvenida a El Salvador como miembro fundador de nuestra creciente organización internacional" colocó la entidad (Captura de pantalla).

El aspecto económico y la superación de la dependencia de la ayuda humanitaria también estuvieron presentes. Jared Kushner remarcó: “El 85% del PIB de Gaza ha provenido de ayuda humanitaria durante mucho tiempo. Eso no es sostenible. No les da dignidad ni esperanza a estas personas. Por eso, queremos aplicar los principios de la economía de libre mercado —mucho de lo que el presidente Trump mencionó que está haciendo en Estados Unidos—, queremos llevar la misma mentalidad, el mismo enfoque, a un lugar como Gaza para que estas personas puedan prosperar y tener una buena vida… Si creemos que la paz es posible, entonces la paz realmente lo es”.

