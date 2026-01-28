Golpe al crimen organizado en El Salvador: 17 detenidos en un megaoperativo simultáneo en Apopa

Personal de la Fiscalía General de la República realiza diligencias durante un allanamiento en una vivienda de Apopa, como parte del operativo que dejó 17 capturas vinculadas a delitos de extorsión y robo.

La Fiscalía General de la República de El Salvador informó a través de su cuenta de X, la captura de diecisiete personas vinculadas a delitos de extorsión, robo y otros ilícitos cometidos en el distrito de Apopa, como parte de un operativo conjunto con la Policía Nacional Civil.

La institución detalló que los procedimientos incluyeron allanamientos en distintos puntos de la zona, en los cuales se incautaron teléfonos móviles, documentación y otros indicios relevantes para la investigación.

Entre los capturados figuran:

Carlos Enrique Díaz Hernández

Magdalena de Jesús Flores

Franklin Alexander Quintanilla Portillo

Ruth Noemí Hernández

Cristian Alexander Martínez

René Antonio Martínez

Carlos Arturo Renderos

Rafael Alexander González

José Elías Rodríguez

Rafael Alexander Chicas

Hugo Alexander Hernández

Ángel Ernesto Aquino

Franklin Alexander Lemus

César Alexander Gómez

Franklin Alexander González

Juan Antonio Vásquez

María Elena Hernández.

Varias de las mujeres detenidas durante el operativo en Apopa son presentadas por la Policía Nacional Civil, tras ser capturadas por delitos de extorsión y robo.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), las capturas responden a investigaciones previas orientadas a desarticular estructuras criminales que operan en Apopa.

En la comunicación oficial publicada en la cuenta de X de la Fiscalía, la institución afirmó: “Seguimos firmes en la lucha contra el crimen”, subrayando el compromiso con la seguridad pública y la coordinación con las fuerzas de seguridad para combatir la criminalidad en el municipio.

Los detenidos ya fueron puestos a disposición judicial y enfrentan cargos conforme a la legislación vigente.

Antecedentes recientes sobre capturas por extorsión en El Salvador

El delito de extorsión es el único que ha mostrado un aumento en El Salvador, según cifras del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentadas en julio de 2025. Entre el 1 de enero y el 27 de julio, se reportaron 309 denuncias por extorsión, en contraste con las 273 registradas en igual periodo de 2024. En contraste, otros delitos de alto impacto, como el homicidio, mantienen una tendencia descendente.

El incremento en las denuncias de extorsión ocurre en el marco del régimen de excepción implementado desde 2022, que ha permitido la captura masiva de personas vinculadas a estructuras criminales.

Extorción | FOTO: Colprensa

De acuerdo con datos oficiales, las autoridades han realizado más de 84,000 detenciones relacionadas con pandillas durante el régimen de excepción. Aunque el gobierno sostiene que estas medidas han reducido la tasa de homicidios a 1.9 por cada 100,000 habitantes en 2024.

Las penas por extorsión y estafa en El Salvador

En El Salvador, las penas para el delito de extorsión están reguladas principalmente en la Ley Especial contra el Delito de Extorsión, que sustituyó el antiguo artículo 214 del Código Penal. Las disposiciones clave son las siguientes:

Artículo 2 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión : Sanciona con prisión de diez a quince años a quien obligue o induzca a otro, incluso de forma implícita, a hacer, tolerar u omitir un acto de carácter patrimonial, profesional o económico, con el propósito de obtener provecho o beneficio para sí o para un tercero.

Artículo 3 de la misma ley: Establece que la pena podrá incrementarse hasta en una tercera parte del máximo (es decir, hasta veinte años) si concurren circunstancias agravantes, como pertenencia a una organización criminal, uso de menores, comisión desde centros penitenciarios, amenazas agravadas, uso de armas, o si la víctima es funcionario, entre otras.