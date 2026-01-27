El Salvador

El Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera recibiría aumento presupuestario para 2026

La inyección de recursos al consejo regulador asegura la continuidad de las funciones de vigilancia, desarrollo y fiscalización dentro de la industria, además de apoyar la cadena productiva bajo nuevas condiciones presupuestarias

La Comisión de Hacienda avaló
La Comisión de Hacienda avaló reformar la Ley de Presupuesto 2026, por la incorporación del Presupuesto Especial del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA), por la suma de $1,489,580. (Cortesía)

El Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) podría recibir un refuerzo presupuestario significativo para garantizar su funcionamiento durante el ejercicio fiscal actual. La suma total prevista asciende a $ 1,489,580, cantidad que incluye un saldo acumulado de $ 282,929 proveniente de aportaciones realizadas por los productores de caña y las centrales azucareras.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un dictamen favorable este lunes para modificar la Ley de Presupuesto 2026, abriendo la puerta a la transferencia de estos fondos al CONSAA. El dictamen será sometido a votación en la próxima sesión plenaria, programada para este jueves.

La subdirectora general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, LauraMichelle Arce de Aguilar, explicó que la suma que se busca incorporar estará asignada al ramo de Economía. Esta decisión responde a la necesidad de complementar el financiamiento de diversas actividades y proyectos impulsados por el CONSAA.

Según la Dirección General de Tesorería, el saldo acumulado de las contribuciones realizadas hasta la fecha por los actores de la agroindustria azucarera, provenientes de la tasa aplicada por cada libra de azúcar extraída, se incorporará al presupuesto especial del consejo. De esta manera, el monto total a transferirse durante el presente ejercicio fiscal alcanzará los $1,489,580 del Fondo General.

El CONSAA, tiene como objeto ordenar las relaciones entre los diversos actores que intervienen en la producción e industrialización de la caña de azúcar. (Cortesía)

La Ley de la Producción, Industrialización y Comercialización de la Agroindustria Azucarera de El Salvador, emitida en 2001, establece que el presupuesto anual del consejo debe financiarse con una contribución específica pagada por los productores y las centrales azucareras. El artículo 16 de dicha ley determina que la cuota debe ser aprobada cada año por la Asamblea Legislativa.

En octubre de 2025, el pleno legislativo fijó el valor de la contribución en $0.000891 por libra de azúcar extraída, lo que equivale a $0.001963 por kilogramo. Para la zafra 2025/2026, se estima una extracción de 1,354 millones de libras, cifra que generará un monto de $1,206,651 en contribuciones.

El CONSAA, adscrito al Ministerio de Economía, opera como la máxima autoridad en la regulación de las relaciones entre centrales azucareras e ingenios con los productores de caña. Su presupuesto y autonomía administrativa permiten fiscalizar el cumplimiento de la ley y promover el desarrollo sostenible de la agroindustria azucarera salvadoreña.

Entre las prioridades en la asignación de recursos se encuentran la aplicación rigurosa de las disposiciones legales, la optimización de la productividad y la competitividad del sector, así como el financiamiento de programas de beneficio social dirigidos a productores y trabajadores. Además, se destinan esfuerzos a la verificación de operaciones de producción, autoconsumo y comercialización, junto con auditorías y registros de contratos en los ingenios del país.

La comisión avaló que el pleno apruebe el dictamen favorable para otorgar los fondos a la institución azucarera.

La aprobación de esta modificación presupuestaria representa un paso relevante para asegurar la estabilidad financiera y operativa del CONSAA, con impacto directo en la cadena productiva de la caña de azúcar en El Salvador.

Las cifras

Las recientes cifras del sector azucarero en El Salvador reflejan un ajuste relevante en el comercio exterior. Las exportaciones de azúcar alcanzaron USD 153,2 millones hasta agosto de 2025, mostrando una baja de casi USD 20 millones respecto al año anterior. Esta reducción responde tanto a una menor producción como a las fluctuaciones del mercado internacional.

La cadena productiva, que involucra a unos 7.000 cañicultores distribuidos en diversas regiones, sostiene una producción anual promedio de 6 millones de toneladas de caña. El proceso abarca desde la siembra y el mantenimiento, pasando por el corte y el transporte, hasta la molienda y refinación en los ingenios. Estas operaciones generan empleos temporales y permanentes, con un impacto tangible en las zonas rurales.

La estructura empresarial del sector está conformada por productores independientes, cooperativas e ingenios, así como otras entidades asociadas, lo que permite una integración eficiente a lo largo de toda la cadena. La caña procesada da origen a varios productos: azúcar, melaza y alcohol figuran como los más relevantes.

Para el azúcar se estableció un precio de referencia de USD 426 por tonelada métrica. Foto: Calidra

En el plano internacional, el azúcar salvadoreño llega a más de 20 destinos, entre los que se destacan Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. Estos mercados operan bajo cuotas preferenciales, permitiendo la colocación de unas 66.000 toneladas métricas anuales en condiciones diferenciadas.

Además del azúcar, la industria realiza envíos de melaza, un subproducto clave para la producción de alcohol y otros insumos. El comportamiento exportador depende de variables como el precio internacional del azúcar crudo y refinado, los costos logísticos y las tasas arancelarias, factores que inciden directamente en la competitividad del sector.

El precio de la canasta

