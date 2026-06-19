Las primeras críticas sobre ‘Supergirl’ la sitúan cerca del universo de ‘Mad Max’: “Una película más áspera de lo esperada con villanos repugnantes”

Supergirl está protagonizada por Milly Alcock en el doble papel de Supergirl. Craig Gillespie dirige la película.

No queda nada para el estreno de Supergirl, que llegará a los cines el 26 de junio y será la segunda entrega del universo cinematográfico impulsado por James Gunn tras Superman. Así que han comenzado a salir las primeras reacciones de la nueva película de DC que la sitúan en un territorio más áspero de lo esperado.

La película continúa el relanzamiento de DC después de Superman, estrenada el pasado verano, que recaudó 618 millones de dólares en la taquilla mundial y presentó a David Corenswet como el Hombre de Acero. En esta nueva entrega, Kara Zor-El emprende un viaje interestelar de venganza y justicia junto a un aliado inesperado.

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Entre las primeras valoraciones recogidas por Variety, el periodista Mike Ryan ha dicho al medio que la película “parece y funciona más como una película de Mad Max, con mundos sucios, villanos repugnantes y una heroína autodestructiva”. Ese giro de registro es uno de los rasgos más repetidos en las impresiones iniciales de la prensa especializada.

Valoraciones positivas que la califican de disfrutable

Simon Thompson ha escrito que “no es un clásico, pero es divertida y acierta en la mayoría de los objetivos que se propone”. En esa misma valoración, Thompson destaca a Jason Momoa como Lobo, además de la acción, el humor y los momentos en los que la película se apoya en la producción física.

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'Supergirl' parece que tiene un aroma de western apocalíptico

Germain Lussier, de Gizmodo y io9, ha calificado la película de “muy disfrutable” y ha señalado que no alcanza “la resonancia” de Superman, aunque sí funciona como “compañera perfecta” y continuación de aquella, con personajes mejores y relaciones más complejas. Lussier también subraya su carga emocional y sostiene que ese tono hace que la acción tenga más impacto.

Otra de las reacciones citadas por Variety describe la película como una mezcla entre Guardianes de la galaxia, Valor de ley (el western de los hermanos Coen) y Mad Max dentro de una “batidora” de DC, con una aventura espacial sucia, divertida y sorprendentemente sombría. Esa misma impresión vuelve a poner el foco en Alcock, especialmente cuando el relato entra en el pasado trágico de Kara.

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Valoraciones negativas: película irregular

No todas las respuestas han sido plenamente entusiastas. Una de las reacciones recogidas por Variety habla de una película irregular: reconoce que Milly Alcock y Lobo destacan, pero considera que algunas decisiones de adaptación y un villano plano impiden que la propuesta alcance un resultado mayor.

Jason Momoa en su papel de Lobo (Créditos: Warner Bros./DC Studios)

La sinopsis de la película establece que un adversario inesperado y despiadado golpea demasiado cerca de casa, lo que obliga a Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, a unir fuerzas a regañadientes con un compañero improbable en una travesía épica por el espacio. El filme adapta la serie de cómics Supergirl: Woman of Tomorrow, escrita por Tom King y dirigida en pantalla por Craig Gillespie.

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El reparto secundario incluye a Matthias Schoenaerts como Krem de Yellow Hills, el principal villano; a Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll, la joven que recluta a Supergirl para llevar a Krem ante la justicia por el asesinato de su padre; a David Krumholtz y Emily Beecham como los padres de Supergirl; y a David Corenswet, que también aparece como Superman.

Milly Alcock la nueva 'Supergirl' (Créditos: Warner Bros./DC Studios)

El mes pasado, Alcock explicó por qué aceptó interpretar al personaje. “Me miré al espejo y pensé: ‘¿Quién soy yo para rechazar esta oportunidad? Sabía que era lo que necesitaba hacer, porque me daba miedo. Y pensé: “Bueno, tengo una vida grande, mala y hermosa. ¿Por qué no ir a por ello? ¡Simplemente ve a por ello! ¿Qué te pasa, que tienes miedo? Supérate’”, dijo la actriz al medio Variety.

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